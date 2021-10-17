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Osmancık'ta çeltik hasadı başladı - Son Dakika

Osmancık'ta çeltik hasadı başladı

17.10.2021 11:04

Osmancık'ta çeltik hasadı başladı Çorum'un Osmancık ilçesinde, 'beyaz altın' olarak adlandırılan çeltiğin hasadı başladı.

Osmancık'ta çeltik hasadı başladı

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde, 'beyaz altın' olarak adlandırılan çeltiğin hasadı başladı. Rekolteden memnun olduklarını söyleyen üreticiler, maliyetlerinin artması sebebi ile pirincin fiyatının da yükseldiğini söyledi.

Çorum'u Osmancık ilçesinde yılda 25-30 bin ton üretilen ve binlerce ailenin de geçim kaynağını oluşturan çeltiğin hasadına başlandı. Ülkedeki pirinç ihtiyacının yüzde 5'ini karşılayan 'Osmancık97' pirinci, Osmancık'ta yaşayan ailelerin önemli gelir kaynaklarından birisini oluşturuyor. Pirincin, 'pırlanta' ya da 'beyaz altın' olarak adlandırıldığı Osmancık'ta çeltik hasadı son baharın gelmesi ile başladı. Mayıs ekinde ekilen ve olgunluğunu yaklaşık 5 ayda tamamlayan çeltik, biçerdöverlerle hasat ediliyor. Hasat edilen çeltikler daha sonra kurutulma işleminden geçirilecek. Son aşamada ise pirinç fabrikalarına satılan çeltikler, özel bir gayret ile kabuklarından ve kepeklerinden ayrılıp pirinç haline getirilecek. Rekoltenin yüksek olması sebebi ile üreticisinin yüzünü güldüren Osmancık pirincinin Çorum'da 8 TL, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde ise yaklaşık 14 TL'den satıldığı belirtildi.

"Gübre fiyatları geçtiğimiz yıl 130 TL'ydi, bu yıl 350 lira"

Rekoltenin bu yıl yüksek olmasına rağmen üreticiler artan maliyetlerin kendilerini etkilediğini ifade etti. Üreticiler, girdilerdeki yükselişin önüne geçilmesi için istedi. Tadı ve lezzetinin çok güzel olması sebebiyle Türkiye'de marka olan 'Osmancık97' pirincinin zorlu bir üretim sürecinin olduğunu söyleyen Hüseyin Gündem, "Üreticiler olarak rekolteden memnunuz. Fiyatlardan memnun değiliz. Maliyetler çok yüksek olduğu için çeltik fiyatlarının yüksek olması isterdik. Gübre fiyatları geçtiğimiz yıl 130 TL'ydi, bu yıl 350 lira. Maliyetlerdeki artış devam ederse ekim yapamayız. Çeltik ekiyoruz, ancak çiftçi kazanamıyor. Burada pirinç fiyatları 8 lira. Aynı pirinç Ankara'da, İstanbul'da 13-14 TL" dedi.

"Bu yıl çeltikte rekolte ve veri iyi"

15 yaşından itibaren çeltik ekimi ile uğraştığını anlatan İsmet Uysal ise, "Bu yıl çeltikte rekolte ve veri iyi. Ancak fiyatları düşük. Çeltik fiyatlarına zam yapıldı, ancak girdi maliyetleri artınca bize verilen fiyat düşük kaldı. Bundan muzdaribiz. Yetkililerden sesimizi duyarak buna göre önlem almasını isteriz. Gübre fiyatları geçen yıla göre 2-3 kat arttı" ifadelerini kullandı.

"Tüccarların eline bırakılmayalım"

Çeltikte ürün kalitesi ve rekoltenin iyi olmasına rağmen maliyetlerin yüksekliği sebebiyle sorun yaşadıklarını ifade eden Aslan Türkmen ise, "Çeltik ekiminden, yetiştirmekten halkımıza güzel ve kaliteli ürün sunmaktan memnunuz. Tüccarların eline bırakılmayalım. Tüccarların eline bırakıldığımızda geçtiğimiz yıldaki fiyat üzerinden benden ürün almak istiyor. Geçen yıl mazot fiyatları belli bu yıl ki mazot fiyatları belli. Gübre fiyatları belli. Elimizden tutulsun. Maliyetler düşürülsün. Çeltik fiyatları da düşsün. Halkımız da yazık. Çeltik fiyatları 10 ila 20 lira olsun istemiyorum. Girdiler normal olsun vatandaşımızda pirinci rahatlıkla alsın. Bizim ektiğimiz pirinci vatandaş yemedikten sonra ne önemi var. Çiftçilerin elinden tutulursa tarım ürünleri herkese yeter" diye konuştu.

Osmancık'ta çeltik hasadı başladı
Osmancık'ta çeltik hasadı başladı
Osmancık'ta çeltik hasadı başladı
Osmancık'ta çeltik hasadı başladı
Osmancık'ta çeltik hasadı başladı
Osmancık'ta çeltik hasadı başladı
Osmancık'ta çeltik hasadı başladı
Osmancık'ta çeltik hasadı başladı
Osmancık'ta çeltik hasadı başladı
Osmancık'ta çeltik hasadı başladı
Osmancık'ta çeltik hasadı başladı

Türk Lirası, Osmancık, Çeltik, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Osmancık'ta çeltik hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Osmancık'ta çeltik hasadı başladı - Son Dakika
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