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Bin 200 rakımda yetişen ceviz, kilosu 30 liradan satılıyor - Son Dakika

Bin 200 rakımda yetişen ceviz, kilosu 30 liradan satılıyor

04.10.2021 13:38

Bursa'da bin 200 rakımda yetişen ve kilosu 30 liradan satılan cevizler için alıcılar bir yıl öncesinden sipariş veriyor.

Uludağ'ın arka yüzünde bulunan Keles ilçesine bağlı Sorgun köyünde ceviz hasadı başladı. Havası ve yüksek rakımda yetişmesiyle lezzetinin ünü Türkiye'nin her yerine yayılan cevizlerin siparişini köylüler bir yıl önceden alıyor. Yağlı yapısıyla çok lezzetli olan cevizi köylüler bir yıl önceden satıyor. Lezzetli dağ cevizleri, piyasadaki cevizlerin üzerinde fiyata satılmasına rağmen büyük rağbet görüyor. Eylül ayının sonlarında başlayan ceviz hasadı 15 gün sürüyor.

Bin 200 rakımda ceviz hasadı başladı! Kilosu 30 liraya bir yıl önceden satılıyor

BİR AĞAÇ 100 KİLOYA KADAR MAHSÜL VERİYOR

Cevizlerinin hasadını yapan Sorgun köyü sakinleri, bir yıl önceden aldıkları siparişlerini müşterilerine ulaştırıyor. Kimi üretici ceviz silkeleme makinesiyle cevizlerini hasat ederken, kimisi ise uzun sırıklarla cevizleri düşürüyor. Ceviz ağaçları büyüklüğüne göre 30 ila 100 kilo mahsül veriyor.

Bin 200 rakımda ceviz hasadı başladı! Kilosu 30 liraya bir yıl önceden satılıyor

"CEVİZLERİMİZİN YAĞ ORANI FAZLA"

Bu yıl ceviz hasadına başladıklarını ifade eden Sorgun Köyü Derneği Başkanı Muharrem Ulutaş, "Bizim köyün cevizleri çok lezzetli. Bir yiyen bir daha vazgeçemiyor. Bin 200 rakımda yetişen cevizlerimizin yağ oranı fazla. Bu da cevize lezzet katıyor. Buradan ceviz alıp tadına bakan vatandaşlar her yıl alıyor. Hatta bir yıl önceden sipariş veriyorlar. Kilosunu, büyüklüğüne, küçüklüğüne bakılmadan 25 ila 30 liraya satıyoruz" dedi.

Bin 200 rakımda ceviz hasadı başladı! Kilosu 30 liraya bir yıl önceden satılıyor

"BURADAN CEVİZ YİYEN BİR DAHA VAZGEÇEMİYOR"

Ceviz siparişlerini bir yıl önceden aldıklarını belirten çiftçiler, "Ceviz hasadına başladık. Cevizleri kimi üreticiler makineyle, kimi ise sırıklarla düşürüyor. Bizim köyün cevizleri çok lezzetli. Bunu bilen vatandaşlar her yıl köyümüzden ceviz alıyor. Buradan ceviz yiyen bir daha vazgeçemiyor. Sorgun cevizleri pazara düşmeden dalında satılıyor" şeklinde konuştu.

Bin 200 rakımda ceviz hasadı başladı! Kilosu 30 liraya bir yıl önceden satılıyor
Bin 200 rakımda yetişen ceviz, kilosu 30 liradan satılıyor
Bin 200 rakımda yetişen ceviz, kilosu 30 liradan satılıyor
Bin 200 rakımda yetişen ceviz, kilosu 30 liradan satılıyor
Bin 200 rakımda yetişen ceviz, kilosu 30 liradan satılıyor
Bin 200 rakımda yetişen ceviz, kilosu 30 liradan satılıyor
Bin 200 rakımda yetişen ceviz, kilosu 30 liradan satılıyor

Türkiye, Uludağ, Eylül, Ceviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bin 200 rakımda yetişen ceviz, kilosu 30 liradan satılıyor - Son Dakika Ekonomi


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