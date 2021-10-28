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Bodrum Loft, 'Türkiye'nin En Çarpıcı 5 Oteli' arasında gösterildi - Son Dakika

Bodrum Loft, 'Türkiye'nin En Çarpıcı 5 Oteli' arasında gösterildi

28.10.2021 15:10
Bodrum Loft, 'Türkiye'nin En Çarpıcı 5 Oteli' arasında gösterildi

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Daily Mail, Bodrum'da Cennet Koyu'na komşu bölgedeki Demirbükü Koyu'nda yer alan Bodrum Loft'u 'Türkiye'nin En Çarpıcı 5 Oteli' arasında gösterdi.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Daily Mail, Bodrum'da Cennet Koyu'na komşu bölgedeki Demirbükü Koyu'nda yer alan Bodrum Loft'u 'Türkiye'nin En Çarpıcı 5 Oteli' arasında gösterdi.

Daily Mail gazetesinin yazarı Ashley Pearson tarafından kaleme alınan haberde otel hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Daha yavaş yaşam ritimlerine özlem duyan, modern, şık ortamlar, doğal güzellikler ve harika yemekler arayanlara ideal.

"Doğada lüks inziva. Bodrum'un tepelerinde, pırıl pırıl mavi Demirbükü Koyu'na bakan Bodrum Loft, villa konseptini kucaklayan eko-şık bir tatil beldesi olarak öne çıkıyor.

"Bodrum Loft sonbahar için harika fikirler arasında. Beldenin özel konsiyerji, yerel lokantalar, seçkin butikler ve tarihi yerler dahil olmak üzere gizli mücevherleri ortaya çıkarmak için tatilcilerin hizmetinde. Ayrıca, özel tekne servisi veya özel yat kiralama yoluyla diğer plajlara ve seçkin plaj kulüplerine geziler düzenlemek de mümkün."

Bünyesindeki Loft Elia, Papermoon ve Sunset Sushi Bar restoranlarının da oteli öne çıkartan diğer özellikler olduğuna vurgu yapıldı.

Daily Mail'in 'Türkiye'nin En Çarpıcı 5 Oteli' listesinde Bodrum Loft'un yanı sıra Kapadokya'da Argos in Cappadocia, Antalya'da Cornelia Diamond Resort, Fethiye'de Hillside Beach Club ve Bodrum'da da The Edition otelleri de yer aldı.

Otel yaz başında yine İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Telegraph'ın 'Avrupa'nın En Yeni 25 Oteli' listesinde İtalya, İspanya, Fransa otellerinin arasında Türkiye'den listeye girmişti.

Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından projelendirilen, Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) bir yatırımı olarak Akfen Turizm tarafından işletilen Bodrum Loft'da sosyal izolasyona imkan veren bağımsız ve mutfakları da içerisinde yer alan otel villaları, kısa ve sezonluk kiralama seçenekleri ile sunuluyor.


Bodrum Loft, 'Türkiye'nin En Çarpıcı 5 Oteli' arasında gösterildi
Bodrum Loft, 'Türkiye'nin En Çarpıcı 5 Oteli' arasında gösterildi
Bodrum Loft, 'Türkiye'nin En Çarpıcı 5 Oteli' arasında gösterildi
Bodrum Loft, 'Türkiye'nin En Çarpıcı 5 Oteli' arasında gösterildi

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bodrum Loft, 'Türkiye'nin En Çarpıcı 5 Oteli' arasında gösterildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bodrum Loft, 'Türkiye'nin En Çarpıcı 5 Oteli' arasında gösterildi - Son Dakika
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