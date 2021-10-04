Bursa'dan 27 ülkeye köpük ambalaj ihracatı

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, 50 bin metrekarelik alana tek kullanımlık gıda ile temas edebilen ambalaj ürünleri tesisi kuran Endüstri Mühendisi Varol Bingöl, yaşı kadar ülkeye köpük ambalaj ihraç ediyor.

Kurduğu Rönesans Anonim Şirketi ile Avrupa, Ortadoğu, Balkan ve Arap ülkelerine tek kullanımlık köpük ambalaj tedarik eden Varol Bingöl, pandemi döneminde tek kullanımlık ambalaj üretiminin dünyada çok tercih edildiğini ifade etti. Bingöl, "Tek kullanımlık köpük tabak, yemek kapları ve meyve viyolü üretiyoruz. Başta Balkanlar ve Batı Avrupa olmak üzere 27 ülkeye ihracatımız var. Günlük 2 milyon adet üretimimiz var. Ürettiğimiz köpük ürünler kartona göre daha ekonomik, plastiğe göre daha hijyeniktir. Kendi ürün grubumuzda Marmara bölgesindeki tek üreticiyiz. Fabrikamız 70 personelimizle 24 saat aralıksız çalışmaktadır. Özellikle pandemi döneminde tek kullanımlık ürünlere artan talep dolayısıyla hem iş hacmimiz büyüdü, hem de pandemi sürecine destek vermiş olduk" dedi.