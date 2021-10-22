Üye Girişi
MALATYA -Coğrafi işaretli ürünler e-ticaret ile tüketiciyle buluşacak - Son Dakika

MALATYA -Coğrafi işaretli ürünler e-ticaret ile tüketiciyle buluşacak

22.10.2021 11:27

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Hepsiburada desteğiyle hayata geçirilen "HepsiTürkiye'den" programı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yüzde 66 büyüyen e-ticarete yöresel ürünlerin de eklenmesi amaçlanıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Hepsiburada desteğiyle hayata geçirilen "HepsiTürkiye'den" programı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yüzde 66 büyüyen e-ticarete yöresel ürünlerin de eklenmesi amaçlanıyor.

Hepsiburada Kadın Girişimci ve Kooperatifler Koordinatörü Duygu Aktaş, AA muhabirine, TOBB iş birliğinde başlattıkları HepsiTürkiye'den Programı'nı Türkiye'nin 81 il, 971 ilçesindeki yöresel ve aynı zamanda coğrafi işaret tescilli ürünleri tüm Türkiye'de satışa sunmak ve dijitalleşmesini sağlamak için başlattıklarını söyledi.

Projeyle tüm yöresel ürünlerle beraber KOBİ'lerin, kadın kooperatiflerinin, yerel işletmelerin dijitalleşmesi için destekler de sunduklarını kaydeden Aktaş, yüzde 1 komisyon oranı, 100 fotoğraf çekimi, reklam ve pazarlama destekleriyle KOBİ'leri desteklediklerini ifade etti.

Duygu Aktaş, bu anlamda yeni çalışmalar içerisinde olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkemizin milli hazinesi coğrafi işaretli ürünler bizim için çok önemli. Projeyi, tüketiciler ve üreticiler tarafından ürünlere aynı bilinçle sahip çıkılması, üreticilerin sürdürülebilir bir üretimle ürünlerinin gerekli pazar imkanını bulması için başlattık. Türkiye'nin tüm illerinde ticaret odaları ve borsalarımızın destekleriyle yerel üreticilerimizle, KOBİ'lerimizle, kadın kooperatiflerimize ulaşarak programımızı tanıtıp onların dijital Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ile e-ticaretle tanışmalarını sağlayarak pazar imkanlarını genişletiyoruz. Öte yandan Türkiye'nin e-ticaret hacmine destek oluyoruz."

Coğrafi işaretli ürünler sayfası olacak

Coğrafi işaretler özelinde aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu ile de çok yakın çalışmalar yaptıklarını ifade eden Aktaş, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla protokol imzalanacak. Bununla beraber coğrafi işaretli ürünlerin takibi, e-ticaretle tanışması, tüm Türkiye'de tüketiciler nezdinde talep yaratılması için başlatmış olduğumuz Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünleri sayfası ile de tüm Türkiye'yi coğrafi işaretli ürünlerimizle buluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de kadın girişimcilere destek veren ilk şirket olma unvanına sahip olduklarını kaydeden Aktaş, 2017 yılında Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı ile 4 yılda 23 binden fazla kadın girişimciyi e-ticaretle tanıştırdıklarını dile getirerek, "85 kadın kooperatifi Hepsiburada'da şu anda aktif olarak ticaretlerini sürdürüyor. Kadın girişimciliğine verdiğimiz destekler hız kesmeden devam ediyor. Şirket sermaye yapılarına göre vermiş olduğumuz faydalarla sermayesi küçük olan kadınlara daha büyük fırsatlar sunarak işlerini e-ticarete taşımalarını ve büyütmelerini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

45 bini aşkın satıcı platformda bir araya geliyor

Şirket olarak salgın döneminde iş hacimlerinin arttığını ifade eden Aktaş, şöyle devam etti:

"45 bini aşkın satıcımız var şu an platformumuzda. Pandemi ile beraber e-ticaretin büyümesi ile Hepsiburada'da bizim bir önceki yıla göre satışlarımız iki katına çıktı. Aynı zamanda KOBİ'lerimize, kadın girişimcilerimize verdiğimiz pandemi destekleriyle beraber işlerini daha da büyütme şansları oldu. Bugün HepsiTürkiye'den projesi ile aslında e-ticaretin bu ivmelenen satış rakamlarını yöreselden ulusala taşımak gibi bir hedefimiz var. Böylece hem kadın girişimcileri, hem kadın kooperatiflerini, yereldeki tüm KOBİ'leri, tüm satıcıları HepsiTürkiye'den ve Hepsiburada'daki açacakları mağazalarla işlerini büyütmeye davet ediyoruz. Hepsiburada'nın coğrafi işaretli ürünler için yapmış olduğu coğrafi işaretli ürünler burada sayfası ile bu kıymetli ürünlerimizi sürdürülebilir kılmak, pazar fırsatı yaratabilmek açısından özel bir sayfada tamamen coğrafi işaret amblemleri ile ayrıştırarak tüketicimizle buluşturuyoruz. Bu ürünler de aynı zamanda tüketicilerimizin kolayca ayırt etmesi için il, ilçe bilgileri ve HepsiTürkiye'den etiketleri ile diğer ürünlerden de ayrıştırılmış olacak."

Yöresel ürünlerin yöresinden ulusala açılmasının bu şekilde mümkün olacağına işaret eden Aktaş, üreticileri bu platforma katılmaya davet etti.

MALATYA -Coğrafi işaretli ürünler e-ticaret ile tüketiciyle buluşacak
MALATYA -Coğrafi işaretli ürünler e-ticaret ile tüketiciyle buluşacak
MALATYA -Coğrafi işaretli ürünler e-ticaret ile tüketiciyle buluşacak
MALATYA -Coğrafi işaretli ürünler e-ticaret ile tüketiciyle buluşacak
MALATYA -Coğrafi işaretli ürünler e-ticaret ile tüketiciyle buluşacak

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Duygu Aktaş, Hepsiburada, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MALATYA -Coğrafi işaretli ürünler e-ticaret ile tüketiciyle buluşacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika gündem olayları! 12:01 Son dakika gündem olayları! En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı 12:00 En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu 11:58 Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu
Adana'da evinde ölü bulunan genci, kardeşi öldürmüş 11:48 Adana'da evinde ölü bulunan genci, kardeşi öldürmüş Orman muhafaza memuru genç kadın, 5 metrelik mesafeden ayıyla özçekim yaptı 11:32 Orman muhafaza memuru genç kadın, 5 metrelik mesafeden ayıyla özçekim yaptı Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı 11:08 Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı 11:01 Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var 10:28 Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var

Son Dakika Haberleri
12:08 Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor
12:01 Son dakika gündem olayları!
12:00 En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı
11:59 ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız
11:58 Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu
11:35 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız
11:34 Miralem Pjanic'dan takım arkadaşlarına moral: Galatasaray'ı yeneceğiz
11:10 Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek
11:08 Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı
11:04 Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi
Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor         
12:09
ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız         
12:00
Ucuz yağ izdihamı! Fiyatı duyan markete koştu, kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu Ucuz yağ izdihamı! Fiyatı duyan markete koştu, kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu         
11:59
3 ev arkadaşı tarafından boğularak öldürülüp, iple dereye attılar 3 ev arkadaşı tarafından boğularak öldürülüp, iple dereye attılar         
11:50
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız         
11:36
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi         
11:04
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir         
10:32
Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor         
10:24
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı         
07:59
Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu         
07:46
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Eşi tarafından dövülerek öldürülen kadının cenazesinde yakını isyan etti: Saçının her teli için 10 adam almazsam Eşi tarafından dövülerek öldürülen kadının cenazesinde yakını isyan etti: Saçının her teli için 10 adam almazsam         
16:17
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 12:23:19. #1.11#
SON DAKİKA: MALATYA -Coğrafi işaretli ürünler e-ticaret ile tüketiciyle buluşacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement