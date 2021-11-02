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"CRM'i masraf kalemi değil, itici güç olarak gören KOBİ'ler büyüyor" - Son Dakika

"CRM'i masraf kalemi değil, itici güç olarak gören KOBİ'ler büyüyor"

02.11.2021 12:54

Giderek daha fazla önem kazanan müşteri ilişkileri yönetiminin, CRM yazılımları olmadan pek bir şey ifade etmediğini söyleyen Planports Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Okan Yaylagül, teknolojinin gelişmesinin, güncel yatırımların geleneksel yöntemleri değiştirmesini sağladığını...

Giderek daha fazla önem kazanan müşteri ilişkileri yönetiminin, CRM yazılımları olmadan pek bir şey ifade etmediğini söyleyen Planports Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Okan Yaylagül, teknolojinin gelişmesinin, güncel yatırımların geleneksel yöntemleri değiştirmesini sağladığını dile getirdi. Yaylagül, "CRM'i masraf kalemi değil, itici güç olarak gören KOBİ'ler büyüyor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2021 verilerine göre, 10-49 çalışan sayısına sahip şirketlerde CRM kullanım oranı yalnızca yüzde 9,3. "Bu rakam Türkiye'deki KOBİ'lerin büyümekte neden zorlandıklarını ve piyasa şartlarında neden kaybettiklerini çok iyi açıklıyor" diyen Planports Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Okan Yaylagül, "Pandemi tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de en çok KOBİ'leri etkiledi. Türkiye'den dünyaya açılan yerli bir girişim olarak,  küçük ve orta ölçekli işletmelerin varlık mücadelesi verdiği bir ortamda onlara elimizden geldiğince destek olmak istiyoruz. ya el birliğiyle varız ya da hep birlikte yokuz diye düşünüyoruz" dedi.

GLOBAL PAZARLAR İÇİN TÜRKİYE'DE DOĞDU

Türkiye'de geliştirilen CRM ve şirket yönetimi yazılımı Planports.com'un, Almanya merkezli çok uluslu bir kuruluşun iç süreçlerinde kullanılmak üzere ve tüm kurumsal standartlarını karşılayacak şekilde tasarlandığını kaydeden Yaylagül, "Halen dünya devi bu kuruluş tarafından kullanılan yazılım, 2016 yılında pazara sunuldu. Uzun yıllara dayanan birikimiyle yazılımın güvenliği ve sistem altyapısının sağlamlığını garanti altına alarak, yıllık cironun büyük kısmını her yıl altyapı ve yazılım güncellemelerine harcıyoruz. Böylece müşterilere daha hızlı ve daha güvenli bir kullanıcı deneyimi sunuyoruz. Web ve bulut tabanlı bir yazılım olarak yurt dışında da birçok şirket tarafından tercih edilen CRM uygulaması, global pazarlardaki deneyimini şimdi de Türkiye'ye taşımaya hazırlanıyor" diye konuştu.

"KOBİLERİ BÜYÜTMELİYİZ"

"2022 için öncelikli hedefimiz Türk ekonomisinin belkemiği KOBİ'ler" diyen Okan Yaylagül, "İş dünyasında çok sık kullanılan bir söz vardır: Ölçemediğini yönetemezsin. Sunduğumuz raporlarla, KOBİ'lere kendilerini ölçme, analiz etme ve buna göre yönetme imkanı tanıyoruz. KOBİ'lere önerimiz, CRM yazılımlarına bir masraf kalemi olarak değil, büyümelerine destek olacak faydalı bir araç olarak bakmaları… Tercih edecekleri CRM yazılımını, yalnızca fiyatına göre değil, yazılımın güvenliğine ve şirketlerine sundukları bütünsel çözümlere göre iyi değerlendirip tercih etmeleri. Planports olarak dünyanın en büyük ve güvenilir sanal sunucu sağlayıcılarıyla çalışıyoruz. Aynı şekilde konfigürasyon ve güvenlik önlemlerimiz bu uzman şirketler tarafından sağlanıyor" dedi.

YENİ NESİL MÜŞTERİ DENEYİMİ

Yaylagül, "Kendisini bir CRM'den daha fazlası olarak tanımlayan uygulama, bu nedenle program için yeni nesil CRM+ ifadesini kullanıyor. Yeni müşteriler kazanmak, mevcut müşterilerinizin memnuniyetini artırmak, satışlarınızı optimize etmek, ekibinizi ve şirketinizi daha etkin yönetmek için ihtiyaç duyacağınız araçlar sunan program, bunların yanı sıra süreç yönetimi, temel finans ve ön muhasebe süreçlerinizi de sistem üzerinden yönetmenize imkan tanıyor. Ayrıca CRM ihtiyacı olan şirketlere yazılımın tüm özelliklerini keşfetmeleri için 14 gün ücretsiz deneme imkanı sağlıyor" diyerek sözlerini sonlandırdı.


CRM'i masraf kalemi değil, itici güç olarak gören KOBİ'ler büyüyor
CRM'i masraf kalemi değil, itici güç olarak gören KOBİ'ler büyüyor
CRM'i masraf kalemi değil, itici güç olarak gören KOBİ'ler büyüyor
CRM'i masraf kalemi değil, itici güç olarak gören KOBİ'ler büyüyor

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Türkiye İstatistik Kurumu, Pandemi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'CRM'i masraf kalemi değil, itici güç olarak gören KOBİ'ler büyüyor' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: "CRM'i masraf kalemi değil, itici güç olarak gören KOBİ'ler büyüyor" - Son Dakika
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