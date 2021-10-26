Üye Girişi
Çukurova'da limon dalında kaldı - Son Dakika

Çukurova'da limon dalında kaldı

26.10.2021 10:04
Çukurova'da limon dalında kaldı

Adana'nın Kozan ilçesinde ihracat olmayınca limonlar dalında kaldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde ihracat olmayınca limonlar dalında kaldı. Üreticiler, geçen yıl bahçede 3,50 TL'ye sattıkları limona, bu yıl 1 TL'den alıcı bulamadıklarını söylüyor.

Narenciye Üretim Merkezlerinden Bucak ve Turunçlu Mahallelerinde üreticiler, bu yıl limon veriminin yüksek olduğunu ama alıcısının olmadığını kaydetti. Bahçede alıcısı olmayan limon dalında bekliyor.

Sezonda yaklaşık 30 ton limon hasadı yaptığını belirten üretici Ahmet Yeğenoğlu, "Benim 11 dönüm enter donat cinsi limonum var. Yazın sıcak, kışın ılık olduğu için limon verimi bu yıl yüksek. Bahçede geçen yıl 3,50 TL'den verdik, bu sefer aksilikler çıktı ve ihracat durdu. Rusya alıyordu, şimdi almıyor. 5 çeşit ziraat mühendisleri gözetiminde ilaç atılıyor. 50 TL'ye aldığımız gübre 300 TL. Buranın tüm limonları İstanbul, Ankara'ya gitse her eve yeter. Bu limon toplanmaz ise dalında dalları kıracak. Mayer limon hiç satılmadı zaten. Bununda 1 ayı kaldı. 1,5 TL'ye limon verdik. Bir an önce satılmasını istiyoruz" dedi.

100 dönüm narenciye bahçesi olan Ali Yeğenoğlu ise limonun şu an üreticinin elinde kaldığını belirterek, "Eskiden Ortadoğu'ya, Avrupa'ya gidiyordu ve değerliydi. Şimdi aracılar yüzümüze bakmıyor. Geçen yıl 3,50 TL'ye verdim bu yıl 1,60 kuruşa. O da bundan 20 gün önce" diye konuştu.

Bahçelerde limonlar dalında beklerken, bazı üreticiler dalların kırılmaması için kalas desteği ile dalları ayakta tutmaya çalışıyor. - ADANA

Çukurova'da limon dalında kaldı
Çukurova'da limon dalında kaldı
Çukurova'da limon dalında kaldı
Çukurova'da limon dalında kaldı
Çukurova'da limon dalında kaldı
Çukurova'da limon dalında kaldı
Çukurova'da limon dalında kaldı

Türk Lirası, İhracat, Kozan, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çukurova'da limon dalında kaldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı 10:04 Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı Beşiktaş, Galatasaray'ın 4 yıldızlı Squid Game göndermesine cevap verdi 09:55 Beşiktaş, Galatasaray'ın 4 yıldızlı Squid Game göndermesine cevap verdi İstanbul'un göbeğinde yangın paniği! Öğrencileri taşıyan servis aracı alev aldı 09:44 İstanbul'un göbeğinde yangın paniği! Öğrencileri taşıyan servis aracı alev aldı
Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu 09:29 Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu Katar'dan ABD'ye İHA tepkisi geldi: BAE'ye onay verdiniz, hayal kırıklığına uğradık 09:04 Katar'dan ABD'ye İHA tepkisi geldi: BAE'ye onay verdiniz, hayal kırıklığına uğradık WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak 08:59 WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak
Esra Ceyhan'dan Bergüzar Korel'e sert Squid Game tepkisi: Oynadığın diziyi ne çabuk unuttun 00:09 Esra Ceyhan'dan Bergüzar Korel'e sert Squid Game tepkisi: Oynadığın diziyi ne çabuk unuttun Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor 22:36 Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor

Son Dakika Haberleri
10:01 Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlar beğeni yağmuruna tutuldu
09:54 Beşiktaş, Galatasaray'ın 4 yıldızlı Squid Game göndermesine cevap verdi
09:43 İstanbul'un göbeğinde yangın paniği! Öğrencileri taşıyan servis aracı alev aldı
09:40 Galatasaray'a karşı arka arkaya galibiyetler alan Sergen Yalçın tarih yazdı
09:14 ABD, Sezgin Baran Korkmaz'ın lüks yatı Queen Anne'i satışa çıkarılıyor
09:10 Nesrin Cavadzade'nin yorumu güldürdü! Sevgilisi Gökhan Alkan'ın romantik paylaşımına: Hesabın mı hacklendi?
09:06 Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi
09:04 Katar'dan ABD'ye İHA tepkisi geldi: BAE'ye onay verdiniz, hayal kırıklığına uğradık
09:01 Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı resmen salladı
08:59 WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak
Suudi Arabistan'ın eski üst düzey istihbarat yetkilisi itiraf etti: Prens Selman, eski kral Abdullah'ı öldürmeyi teklif etti Suudi Arabistan'ın eski üst düzey istihbarat yetkilisi itiraf etti: Prens Selman, eski kral Abdullah'ı öldürmeyi teklif etti         
10:05
Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlar beğeni yağmuruna tutuldu Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlar beğeni yağmuruna tutuldu         
10:01
Son Dakika: ABD, krizi sürdürmekte kararlı! Erdoğan'ın sözlerine Son Dakika: ABD, krizi sürdürmekte kararlı! Erdoğan'ın sözlerine "not edildi" deyip Kavala açıklamasını tekrarladılar         
09:50
Galatasaray'a karşı arka arkaya galibiyetler alan Sergen Yalçın tarih yazdı Galatasaray'a karşı arka arkaya galibiyetler alan Sergen Yalçın tarih yazdı         
09:41
Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi         
09:06
Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı resmen salladı Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı resmen salladı         
09:02
Fatih Terim'i çılgına çeviren olay! Isınmaya gitmeyen futbolcularına fena patladı Fatih Terim'i çılgına çeviren olay! Isınmaya gitmeyen futbolcularına fena patladı         
00:23
Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü         
23:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama: Fırsatçılara göz açtırmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama: Fırsatçılara göz açtırmayacağız         
20:07
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var         
19:52
İlk kez oluyor! Yalancı katil balina ölüsü Antalya'da kıyıya vurdu İlk kez oluyor! Yalancı katil balina ölüsü Antalya'da kıyıya vurdu         
19:47
Düğün sonrası eğlencesinde Düğün sonrası eğlencesinde "Neden hesabı sen ödedin?" tartışması damadın vurulmasıyla sonuçlandı         
19:03
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı         
18:45
Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı         
17:29
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti         
16:50
Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı         
16:04
Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 10:09:19. #1.13#
SON DAKİKA: Çukurova'da limon dalında kaldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement