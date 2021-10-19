CW Enerji, fuarlarda yeni iş bağlantıları kuruyor

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji; Almanya, Hollanda ve Türkiye'de birbiri ardına düzenlenen fuarlarda yenilikçi ürünleri ile ön plana çıktı. Fuarlarda özellikle CW Enerji'nin esnek güneş panelleri ziyaretçilerin ilgisini çekti. Fuarlarda yeni iş bağlantıları oluşturduklarını belirten CW Enerji CEO'su Tarık Sarvan, "Son teknoloji ile ürettiğimiz ürünlerimiz ziyaretçilerimizin beğenisini toparlarken, dünyanın pek çok ülkesinden gelen ziyaretçilerle yeni iş bağlantıları kurma şansı da yakaladık" dedi.

Dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin geldiği fuarlarda birçok yeni iş bağlantısına imza atan CW Enerji'nin özellikle esnek güneş panelleri ziyaretçilerin ilgisini çekti. Firma, ilk olarak Amsterdam'da düzenlenen "Solar Solutions", ardından sırasıyla Tuzla Expo Center'da 2.si düzenlenen "Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi ve Sergisi", Münih'te düzenlenen "Intersolar Europe Fuarı" ve Antalya'da düzenlenen "14. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'nda" en son teknoloji ile geliştirdiği ürünlerini sergiledi. Fuarlar hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji CEO'su Tarık Sarvan, fuarlarda yenilikçi ürünleriyle büyük beğeni topladıklarını söyledi. Stantlarına ilginin fazla olduğunu ifade eden Sarvan, "Dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin geldiği fuarlarda ülkemizi başarıyla temsil ettik. Son teknoloji ile ürettiğimiz ürünlerimiz ziyaretçilerimizin beğenisini toparlarken, dünyanın pek çok ülkesinden gelen ziyaretçilerle yeni iş bağlantıları kurma şansı da yakaladık" dedi. Fuarların kendileri için oldukça verimli geçtiğini dile getiren Sarvan, sektörün öncü firması olarak bu tür organizasyonlarda etkin bir şekilde yer almaya devam edeceklerini kaydetti.

"Ürünün çok geniş bir yelpazede kullanımı mümkün"

Fuarlarda özellikle CW Enerji'nin esnek güneş panellerine ilginin oldukça fazla olduğuna dikkat çeken Sarvan, "Yeni nesil esnek panel modelimiz, yüksek verimlilik değerlerine sahip back contact güneş hücreleri ile tasarlandı. Bu sayede birim alanda yüksek güç kapasitesine sahip esnek panel serisi aynı zamanda kendi ürün sınıfında yüksek şarj kapasitesi özelliği ile de öne çıkıyor. Birinci sınıf hafif polimer malzemeler kullanılarak üretilen esnek panellerimiz; kolay taşıma, kolay kurulum ve 30 dereceye kadar panel esnekliği sağlama özelliklerine sahip" diye konuştu.

Panellerde bulunan paslanmaz çelik pulların kurulum açısından esneklik ve kolaylık getirdiğini belirten Sarvan, bu sayede ürünün çok geniş bir yelpazede kullanımının mümkün hale geldiğini söyledi. Sarvan, panellerin ihtiyaca göre farklı güç seçeneklerinde tasarlanabildiğini ifade ederek, esnek panellerin yüksek güç çıkışı ve hücre sağlamlığıyla oldukça ilgi çektiğini de sözlerine ekledi. - ANTALYA