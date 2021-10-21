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Değerini 5,6 milyon TL'ye çıkardı - Son Dakika

Değerini 5,6 milyon TL'ye çıkardı

21.10.2021 10:02
Değerini 5,6 milyon TL'ye çıkardı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Osman Alagöz tarafından 2019 yılında kurulan ve yıllarca oynanabilecek oyunlar oluşturma hayali ile yola koyulan Tungafost A.Ş.'nin hisseleri halka arz edildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Osman Alagöz tarafından 2019 yılında kurulan ve yıllarca oynanabilecek oyunlar oluşturma hayali ile yola koyulan Tungafost A.Ş.'nin hisseleri halka arz edildi.

Kitlesel fonlama kanalıyla Bilecik'te halka arz olunan ilk şirket olma unvanı kazanan Tungafost A.Ş.'nin yüzde 5'lik hissesi 256 yatırımcıdan 306 bin 588 TL tutarında yatırım alarak güncel değerini 5,6 milyon TL'ye çıkardı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknopark yerleşkesinde faaliyetlerine devam eden Tungafost A.Ş. hakkında bir açıklama yapan Dr. Öğretim Üyesi Osman Alagöz, "Bir Ar-Ge şirketi olarak Teknopark'ta kurduğumuz Tungafost A.Ş. bu yönüyle Bilecik'te halka arz edilen ilk şirket oldu. Mobil oyun alanında adından söz ettirmeye devam eden şirketimiz yaptığı yeni projelerle uluslararası arenada varlığını devam ettirecektir. 2019 yılında Teknopark yerleşkesinde kurmuş olduğumuz Tungafost A.Ş. bünyesinde marka tescilli 'Bilge Tunga' adlı eğitici mobil oyununu ürettik. Hisselerimizin halka arz edilmesiyle beraber 5,6 milyon TL değerlemeye kavuşan Tungasoft A.Ş. bundan sonraki süreçte gelişmeye ve büyümeye devam edecektir" şeklinde konuştu. - BİLECİK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Türk Lirası, Bilecik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Değerini 5,6 milyon TL'ye çıkardı - Son Dakika Ekonomi


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