DENİB, geleceğin tasarımcılarını ev ve banyo tekstili sektörüyle buluşturuyor

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), geleceğin tasarımcılarını ev ve banyo tekstili sektörü ile buluşturmak amacıyla DENİB DESIGN Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışmasının 1.'sini düzenliyor.

DENİB, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde, geleceğin tasarımcılarını ev ve banyo tekstili sektörü ile buluşturmak, ev ve banyo tekstili sektöründe yeni tasarımcılar yetiştirilmesine teşvik etmek, yenilikçi ve özgün tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak, özelde Denizli olmak üzere Türkiye genelinde ev ve banyo tekstili sektörü ihracatını artırmak, Denizli'nin marka ve tasarım merkezi olması amacıyla DENİB DESIGN Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması'nın 1'incisini düzenlemeye hazırlanıyor.

Flourısh-Güzelleşme temasıyla düzenlenen yarışmada, öğrenciler ve profesyonellere yönelik olarak 4 kategoride öğrenci ev tekstili ve öğrenci banyo tekstili, profesyonel ev tekstili ve profesyonel banyo tekstili alanında yapılan ön eleme sonucunda, 20 finalist tasarımlarının hayata geçirilmesi amacıyla finalistler 20 Denizlili tekstil firmasıyla eşleştirilerek, tasarımlarının üretimleri gerçekleştirildi.

Tasarımlar halka açık sergilenecek

3-4 Kasım tarihlerinde Denizli'de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan etkinlikte, üretimleri tamamlanan tasarımlar, her finalist için hazırlanacak ayrı stantlarda halka açık sergilenecek. 4 Kasım 2021 Perşembe akşamı tekstil sektörünün, tasarım ve moda camiasının önde gelen isimlerinin ve protokolün katılımlarıyla düzenlenecek final gecesinde yarışmanın kazananları duyurulacak. - DENİZLİ