Üye Girişi
Denizli ihracatı 17 aydır aralıksız artıyor - Son Dakika

Denizli ihracatı 17 aydır aralıksız artıyor

01.11.2021 16:02
Denizli ihracatı 17 aydır aralıksız artıyor

Türkiye ihracatı ekim ayında yüzde 20,2 artışla 20,8 milyar dolar olurken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Denizli ihracatı 28,4 yükselişle 424 milyon dolar olarak kaydedildi.

Türkiye ihracatı ekim ayında yüzde 20,2 artışla 20,8 milyar dolar olurken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Denizli ihracatı 28,4 yükselişle 424 milyon dolar olarak kaydedildi. Türkiye ihracatında ulaşılan bu değer, tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçerken yeni bir rekor daha kırılmış oldu.

Ekim ayı ihracat rakamlarının açıklandığını belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "DENİB üyeleri tarafından kaydedilen ekim ayı ihracatı yüzde 21,4 artışla 306 milyon dolara ulaştı. Böylelikle, ihracat artış trendimiz 17. aya taşınmış oldu. İhracatımızın 2020 yılının haziran ayından bu yana aralıksız artmasında şüphesiz tüm ihracatçılarımızın çok büyük payları var. İlimiz ve ülkemiz ekonomisine katkılarını sürdüren ihracatçılarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Pandemi sonrasındaki yeni normalde ülkemiz ürünlerine ciddi bir talep olduğunu belirten DENİB Başkanı Memişoğlu, "Pandemi sonrasında ortaya çıkan güncel koşullar değerlendirildiğinde, ülkemize yönelik ciddi bir talep olduğunu görüyoruz. Hem jeopolitik konumumuz hem de ihracat tecrübemiz sayesinde lehimize gelişen bu durumun ihracatımıza da güçlü bir şekilde yansıdığına şahit oluyoruz. Son 12 aylık veriler incelendiğinde, ülkemiz ihracatının 215 milyar doların üzerine çıkması, Denizli ihracatının ise 4,4 milyar dolar seviyelerinde seyretmesi bu tezi destekler nitelikte. Her iki değerin de tarihi rekor olarak kayıtlara geçtiğinin altını çizebiliriz. Öte yandan kilogram başına ihracat değeri olarak adlandırdığımız birim fiyat artışına da ayrı bir paragraf açmamız gerekiyor. Geçtiğimiz sene 1,65 dolar olan ihracattaki birim fiyatımız bu sene 2,05 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Denizli İhracatçılar Birliği olarak katma değerli ihracat noktasındaki çalışmalarımızı da hız kesmeden sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Lider sektör tekstil ve konfeksiyon, lider ülke İngiltere"

Denizli ihracatında tekstilin lider sektör İngiltere'nin ise lider ülke olduğunu belirten Başkan Memişoğlu, "İlimizin ekim ayındaki ihracatı sektörel olarak incelendiğinde, önde gelen sektörlerimizdeki artışların dikkat çekici olduğunu görüyoruz. İhracatımızda lider konumda bulunan tekstil-konfeksiyon sektörünün ihracatı yüzde 11,5 artışla 162 milyon dolara ulaştı. Elektrik-elektronik sektörü ihracatını yüzde 19,3 artırarak 64 milyon dolara taşırken, demir-demir dışı metaller sektörünün ihracatı yüzde 23,1 yükselişle 56 milyon dolar oldu. Madencilik sektörünün ihracatı ise yüzde 9,6 arttı ve 22,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. İlimizin ekim ayındaki ihracatı ülke bazında değerlendirildiğinde, ihracatımızda zirvede bulunan İngiltere'ye olan ihracatımızın 14,1 arttığını ve 60,8 milyon dolara ulaştığını görüyoruz. Ekim ayı ihracatımızda ikinci sıradaki Almanya'ya ihracatımız yüzde 7,68 artışla 38,2 milyon dolar, ABD'ye ihracatımız yüzde 7,4 azalışla 35,3 milyon dolar, İtalya'ya ihracatımız yüzde 47,6 artışla 28,7 milyon dolar ve Fransa'ya ihracatımız yüzde 84 artışla 21 milyon dolar olarak kaydedildi" şeklinde açıklamalarda bulundu. - DENİZLİ

Denizli ihracatı 17 aydır aralıksız artıyor

Togo Cumhuriyeti, Denizli, dolar, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Denizli ihracatı 17 aydır aralıksız artıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rıdvan Dilmen, Kerem Aktürkoğlu bombasını patlattı 16:01 Rıdvan Dilmen, Kerem Aktürkoğlu bombasını patlattı Mısır'daki piramitlerin yakınında 3 bin 300 yıllık mezar bulundu 15:56 Mısır'daki piramitlerin yakınında 3 bin 300 yıllık mezar bulundu Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti 15:52 Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti
Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı 15:44 Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı Vitor Pereira, Sinan Engin'i çıldırttı: Fenerbahçe'ye gelenler hep tuhaf, Pereira gerçekten psikopat 15:41 Vitor Pereira, Sinan Engin'i çıldırttı: Fenerbahçe'ye gelenler hep tuhaf, Pereira gerçekten psikopat Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor 14:59 Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor
CHP'li 3 eski başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu 14:50 CHP'li 3 eski başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı 14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı

Son Dakika Haberleri
16:02 Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar
16:00 Rıdvan Dilmen, Kerem Aktürkoğlu bombasını patlattı
15:55 Mısır'daki piramitlerin yakınında 3 bin 300 yıllık mezar bulundu
15:52 Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti
15:50 Eşini 27 yerinden bıçaklayan adamın savunması pes dedirtti: Gelen aramaları reddettiği için şüphelendim
15:43 Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı
15:41 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
15:41 Vitor Pereira, Sinan Engin'i çıldırttı: Fenerbahçe'ye gelenler hep tuhaf, Pereira gerçekten psikopat
14:59 Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor
14:49 Son Dakika! Dolar ne kadar oldu? 1 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu? Dolar düşer mı, çıkar mı? 1 Kasım Pazartesi dolar kaç TL?
Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar         
16:02
Bakan Soylu: Dünyanın her yerine yardım ulaştırdık, birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden 'mış gibi yapıyor' olmadık Bakan Soylu: Dünyanın her yerine yardım ulaştırdık, birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden 'mış gibi yapıyor' olmadık         
15:57
Gösteri değil vahşet! Boğadan kaçamayan adamın can çekiştiği anlar yürek sızlattı Gösteri değil vahşet! Boğadan kaçamayan adamın can çekiştiği anlar yürek sızlattı         
15:54
Eşini 27 yerinden bıçaklayan adamın savunması pes dedirtti: Gelen aramaları reddettiği için şüphelendim Eşini 27 yerinden bıçaklayan adamın savunması pes dedirtti: Gelen aramaları reddettiği için şüphelendim         
15:50
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
15:42
Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu         
15:02
TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti         
14:56
Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi         
14:46
Komünist Başkan'ın memleketi Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler Komünist Başkan'ın memleketi Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler         
13:47
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Türkiye'nin konuştuğu davada yeni gelişme! Eda Nur Kaplan'a böyle mesajlar atmış: Pişirerek mi yoksa çiğ mi yiyeyim Türkiye'nin konuştuğu davada yeni gelişme! Eda Nur Kaplan'a böyle mesajlar atmış: Pişirerek mi yoksa çiğ mi yiyeyim         
12:17
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak         
10:42
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 16:09:20. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli ihracatı 17 aydır aralıksız artıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement