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Dialog Türkiye dünyaya açılıyor - Son Dakika

Dialog Türkiye dünyaya açılıyor

17.10.2021 13:05
Dialog Türkiye dünyaya açılıyor

Dialog Türkiye'nin dünyaya açılacağını ifade eden Dialog Türkiye Eş Başkanı Elif Karakurt Tosun, "Franchising sistemle Türkiye'de bulunan Amerika ve yurt dışı gayrimenkul firmaları yerli sermayeyi yurt dışına transfer ediyor.

Dialog Türkiye'nin dünyaya açılacağını ifade eden Dialog Türkiye Eş Başkanı Elif Karakurt Tosun, "Franchising sistemle Türkiye'de bulunan Amerika ve yurt dışı gayrimenkul firmaları yerli sermayeyi yurt dışına transfer ediyor. Yerli bir marka olarak bizim değerlerimizi kendi ülkemizde tutacağımız, kendi vatandaşımıza kazandıracağımız bir sistemle hareket ediyoruz" dedi.

Podyum Davet salonunda gerçekleşen Dialog Türkiye'nin tanıtımına müteahhitlerden gayrimenkul danışmanlarına, alıcılardan satıcılara kadar Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden davetliler katıldı. Uludağ Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölüm Başkanı ve Dialog Türkiye Eş Başkanı Prof. Dr. Elif Karakurt Tosun, "Dialog Türkiye'nin en önemli saç ayaklarından bir tanesi kurduğu akademidir. Diğer tüm gayrimenkul firmalarından farkımız, sektöre eğitimli danışmanlarla giriyoruz. Alanında uzman, emlak danışmanlığı konusunda profesyonel eğitim alınmazsa Türkiye'nin bel kemiği konumunda olan gayrimenkul sektörü hem üreticileri, hem müşterileri açısından sıkıntı yaşıyor. Aslında her iki tarafta aracı konumda olan gayrimenkul danışmanlarının eğitimli ve donanımlı, süreci doğru ve adil bir şekilde yürütebilmesi için yaptıkları iş konusunda mesleki bilgiye sahip olunması gerekiyor. Onun içindir ki Dialog Türkiye'de biz akademimizle, kendimizi gayrimenkulle ilgili her alanda geliştirmek için eğitimler düzenliyoruz" dedi.

Bursa'da yerel bir firma olarak başlayan Dialog Türkiye'nin daha sonra hedefini yurt dışı olarak genişlettiğini belirten Prof. Dr. Elif Karakurt Tosun, "Öncelikle Orta Doğu, Avrupa ve kısaca tüm dünyaya açılmayı hedefliyor. Genellikle Türkiye'deki gayrimenkul firmalarına baktığımız zaman Amerikan veya diğer ülkelerin olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'deki sermayenin yurt dışına transfer olduğunu görüyoruz. Yerli bir marka olarak bizim değerlerimizi kendi ülkemizde tutacağımız, kendi vatandaşımıza kazandıracağımız bir sistemle hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.

Dialog Türkiye'nin tanıtım gününde Bursa'daki, Türkiye'deki ve dünyadaki yatırımcıları, danışmanları ve işin üreticileri olan müteahhitleri bir araya getirdiğini belirten Tosun, "Yaklaşık 20 yıldır Bursa Uludağ Üniversitesi'ndeyim. Sektöre ilişkin Türkiye'nin birçok bölgesinde eğitimler verdim. Ben bunu kurmuş olduğumuz akademiyle birlikte tüm danışmanlara aktarmak istiyorum" dedi.

Dialog Türkiye Eş Başkanı Selma Arabacı ise, "Dialog Türkiye, eşit ve adil paylaşım sistemi üzerine kurulmuş bir markadır. Kazanırken kazandırmayı hedefler. Danışmanlar açısından en büyük avantajı zaman yönetimi kendilerine aittir. Hem ailenize hem de yakınlarınıza zaman ayırırken yüksek kazanımlar elde edebilirsiniz. Dialog Akademi'de tüm danışmanlarımız sahaya inmeden önce tüm eğitimleri alıyorlar. Tam donanımlı olarak sahaya çıkıyorlar. Bu da danışman açısından özgüven teşkil ederken, müşteri açısından da güvenli alışveriş imkanı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Gücünü bilgi ve ekip ruhundan alan Türkiye'nin markası Dialog Türkiye'nin ürettiği projelerle var olan bütün sistemlerin dışında daha adil ve eşitlikçi paylaşım oranlarıyla güçlü bir şekilde sektöre giriş yaptığını belirten Dialog Türkiye Başkanı Übeyt Işık ise, dünya lideri olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. - BURSA

Dialog Türkiye dünyaya açılıyor
Dialog Türkiye dünyaya açılıyor
Dialog Türkiye dünyaya açılıyor
Dialog Türkiye dünyaya açılıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Gayrimenkul, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dialog Türkiye dünyaya açılıyor - Son Dakika Ekonomi


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