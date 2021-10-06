Dorçe Prefabrik, Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde

Dorçe Prefabrik, Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Ankara şubesinin ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde (MRBS) yerini aldı.

Dorçe Prefabrik'ten yapılan açıklamaya göre, firma, 40 yılı aşkın süredir, silahlı kuvvetler, güvenlik güçleri, yerli ve uluslararası savunma sanayi kuruluşları için anahtar teslim prefabrik modüler, askeri kamp, hangar ve özel tasarım projeleriyle çözüm ortaklığı yapıyor.

Yerli üreticilerin yanı sıra, aralarında ABD, İspanya ve Japonya'nın da bulunduğu 22 ülkenin askeri ataşeleri ve alım heyetlerini bir araya getirecek olan zirveye bu yıl aralarında savunma sanayisinin öncü firmalarının da yer aldığı 100'e yakın şirketin katılması bekleniyor.

Dorçe Prefabrik ve İnşaat, silahlı kuvvetlerin, güvenlik güçlerinin, yerli ve uluslararası savunma sanayi kuruluşlarının, her türlü anahtar teslim prefabrik modüler, askeri kamp, hangar ve özel tasarım projelerinin önemli çözüm ortakları arasında bulunuyor.

Mobil zırhlı güvenlik kabinleri, anahtar teslim askeri kamplar markanın öne çıkan projeleri olurken, Firma, Ar-Ge faaliyetleri sonucunda pek çok projede, herhangi bir ekipman kullanmadan iki saat içinde montaj işlemlerini tamamlama kabiliyetiyle öne çıkıyor. Öte yandan, dış donanım açısından kurşun geçirmez ve patlamaya dayanıklı olarak üretilen sahra hastaneleri iklim ve stratejik şartlara uygun olarak hazırlanıyor.

Helikopter ile taşınabilen Konteynerler savunma sanayisinin hizmetinde

Dorçe Prefabrik Havadan Helikopter ile Taşınabilen Konteynerlerin (HTK) montajı herhangi bir el aleti veya ekipman yardımı olmadan, her türlü ortamda, elle kolayca yapılıyor. Modüler ünitelerden 1 günde 120 adet ünite üretilmekte olup sevkiyata hazır hale getiriliyor.

Sadece modüler yapılar üretmeyen Dorçe, ön üretimli ağır çelik binalardan oluşan yapıları da dünyanın birçok bölgesi için üretip teslim ediyor. Japon ordusu için Cibuti'de tasarım ve yapım işini üstlenen Dorçe, F-16 uçak tipi Hangar projesini çok kısa bir sürede ağır çelik yapı sistemleri ile çözüme kavuşturuyor.

Kurşuna dayanıklı modüler çözümler askeri operasyon bölgeleri, askeri üs bölgeleri, cezaevleri, sınır bölgeleri gibi ihtiyaç duyulan her alanda hızlı kurulumu ve düşük bakım maliyeti sağlayarak, güvenliği kısa sürede tesis etmek üzere Dorçe tarafından tasarlanıp üretiliyor.

Bünyesindeki Ar-Ge merkezi tarafından tasarlanan, gerekli balistik dayanaklılığa sahip kurşuna dayanıklı modüler yapılar, askeri personelin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilmiş olup, kolay taşınmakta ve kısa sürede kurulumu yapılıyor.