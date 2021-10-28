Dorçe Prefabrik, yeni teknolojileri kullanarak depreme dayanıklı yapılar inşa ediyor

Dorçe Prefabrik ve İnşaat, modüler-hafif çelik ve prefabrik çelik yapı sisteminin gelişmesi adına AR-GE çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Dorçe Prefabrik'ten yapılan açıklamaya göre, Endüstri 4.0'ın gereği olan dijitalleşmenin getirdiği avantajlar, inşaat sektörünü kabuk değiştirmeye, uluslararası piyasada daha rekabetçi olabilmek için yeni teknolojileri kullanarak maliyetleri düşürmeye zorluyor.

Çevreci özelliklerin yanı sıra (sera gazı salınımı indirgemesi, geri dönüştürülebilir olması ve benzeri) sürdürülebilirliğe olan katkısı, seri üretimi, taşınabilir olması ve depreme dayanımı gibi birçok unsur göz önünde bulundurulduğunda, modüler ve hafif çelik yapılar inşaat sektörünün zorunlu geleceği olarak görülüyor. Dorçe Prefabrik; uzun yıllara dayanan gerek AR-GE gerekse inovasyon çalışmalarıyla Türkiye'nin alanında "yüz akı" olmaya devam ediyor.

Türkiye'deki nüfusun yüzde 98'inin deprem tehlikesi altında yaşadığı düşünüldüğünde depreme dayanıklı yapılar daha da önemli hale geliyor.

Modüler binalar, bir veya daha fazla prefabrik (ön-üretimli) modüllerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bir temel olmadan da kurulabildikleri gibi, kolayca sökülebiliyor ve başka bir sahaya taşınabiliyor. Ön üretimli Çelik Modüler İnşaat, geleneksel yapılara oranla daha kısa sürede, daha dayanıklı yapıların inşa edildiği bir süreç oluyor. Hem geçici hem de kalıcı olarak tasarlanabilen, 3-4 kat ile sınırlı kalmayan çelik modüler yapılar, geleneksel binalardan ayırt edilemeyen yapılar olarak son yılların yükselen trendleri arasında yer alıyor.

Dorçe Prefabrik, şu ana kadar 6 kıtada 60 ülkede hem çok zor iklim şartlarında hem de siyasi istikrarsızlık, iç savaş, doğal afet gibi ve benzeri koşullar altında iş yapabilme yeteneklerini sergiledi ve günümüzde Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Avrupa ve yerel pazarda sergilemeye devam ediyor.

Dorçe Prefabrik'in sunduğu yüksek mukavemetli modüler çözümler Birleşmiş Milletler, NATO, afet ve acil durum bakanlıkları gibi resmi ve özel sektör kuruluşlarının projelerinde kullanıldı ve kullanılmaya devam ediyor.

Geçen yıllarda Van'da yaşanan büyük depremde Dorçe, deprem bölgesi için toplamda 3 bin 150 adet acil yaşam ünitesini 1 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak 18 bin kişiye yaşam alanı imkanı sağlamıştı. Ayrıca, 2016 Çanakkale depreminde de 1 günde 100 adet acil yerleşim konteynerleri ile yaklaşık 700 kişiye kapalı ve sıcak bir yaşam alanı sunmuştu.

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