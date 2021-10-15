Ulus Pazarı yağmura rağmen doldu taştı, otoparklarda yer kalmadı

Yağmur engel olamadı: Pazara akın ettiler

EDİRNE - Edirne'de her hafta Cuma günü kurulan çevre il ve ilçelerin yanı sıra komşu ülke Yunanistan ve Bulgaristan'dan da birçok müşterisi olan Ulus Pazarı, soğuk ve yağışlı havaya rağmen doldu taştı.

Yerli ve yabancı birçok vatandaşın ilgi odağı olan Ulus Pazarı bu hafta en kalabalık günlerinden birisini yaşadı. Salgın döneminde zor günler yaşayan Pazar esnafı, öğrenciler ve komşu ülke turistlerinin yeniden kente gelip alışveriş yapmasıyla yaralarını sarmaya başladı.

Her türlü giyim eşyasının yer aldığı pazarın yurtdışından da birçok müşterisi var. Özellikle komşu ülke Yunanistan ve Bulgaristan'daki illerden birçok yabancı turist, cuma günlerini Edirne'de geçiriyor. Edirne'de ucuza alışveriş yapmanın keyfini çıkaran turistler, esnafın da yüzünü güldürüyor.

Yağışlı havaya rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren pazarın yolunu tutan vatandaşlar, tezgahları didik didik etti. Kış mevsimi öncesi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar uygun fiyatlı ürünler için alışverişlerini pazardan yapıyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Edirne'ye gelen turistler, soluğu sosyete pazarı olarak da bilinen Ulus Pazarı'nda aldı. İhtiyaçlarını karşılamak için Bulgaristan'dan günübirlik Edirne'ye gelen komşu ülke vatandaşları, peynirinden, helvasına, hediyelik eşyadan, giyime, ayakkabıdan, çantaya kadar birçok ihtiyacını Edirne'den alıyor.

"Kışlıklarımızı buradan alıyoruz"

Bulgaristan'dan Edirne'ye alışverişe gelen Margo Sali, her hafta gelip ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve memnun olduklarını söyledi.

Alışveriş yaptıklarını ve memnun olduklarını aktaran Margo Sali, "Edirne'nin her şeyi uygun güzel ve kaliteli. Her hafta geliyoruz. Kışlıklarımızı buradan alıyoruz. Kazak, çanta, mont ne ihtiyacımız varsa buradan alıyoruz. Arabalarımızı doldurup gidiyoruz. Yağmur yağıyor ama hava güzel" dedi.

"Hiç pazarlık dahi etmeden alıp gidiyorlar"

10 yıllık pazar esnafı Güvenç Tutar, "Öncelikli olarak buraya Bulgaristan üzerinden soydaşlarımız geliyorlar. Türk lirasının Euro karşısında değer kaybetmesinden dolayı bizim ürünlerimiz gayet ucuz kalıyor onlara ve kaliteli geldiği için bizi tercih ediyorlar. Son zamanlarda sınır kapısının açılmasıyla birlikte Yunanistan'dan gelenlerin de arttığını görüyoruz. Yoğun ilgi gösteriyorlar. Her şeyi buradan alıp götürüyorlar. Yeter ki kalitesi hoşlarına gitsin. Fiyat ve performans bakımından değerlendiriyorlar. Hiç pazarlık dahi etmeden alıp gidiyorlar" ifadelerine yer verdi.

"Bugün giren araç sayısı 3 bini geçti"

Otopark işletmecisi Adem Şahin, "5-6 yıldır buradayım böyle bir kalabalık böyle bir izdiham görmedim. Yollar otoparklar her yer dolu. Bulgar'ıyla Yunan'ıyla otoparkımız ful doldu. Çoğunluk güzel. Ulus Pazarı'na alışverişe geliyorlar. Yoğunluk ondan oluyor. Dolar yükseldi. Komşu ülke vatandaşları alışverişlerini buradan yapıyorlar. Sabah 06.00'da geldim. Bugün çok yoğunluk var. Arabalarını Edirne'den doldurup gidiyorlar. Bugün giren araç sayısı 3 bini geçti. Geceye kadar yoğunluk devam ediyor" dedi.

Bulgaristan'dan Edirne'ye alışverişe gelen Raşit Ali Hasan, "Eşofman aldık. Baya çocuklara eşya aldık. Aracı doldurduk. Biraz da deterjan alacağız. Türkiye'ye gelmemiz lazım. Ucuz alışverişleri burada yapıyoruz. Aracımızı tavana kadar pazardan doldurup gidiyoruz" dedi.