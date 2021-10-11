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Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Sendikalı ve sendikasız arasındaki makas açılıyor" - Son Dakika

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Sendikalı ve sendikasız arasındaki makas açılıyor"

11.10.2021 15:01
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın:

Eğitim Bir Sen Bursa Teşkilat Buluşması, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın katılımıyla Bursa'da gerçekleşti.

Eğitim Bir Sen Bursa Teşkilat Buluşması, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın katılımıyla Bursa'da gerçekleşti. Yalçın, sendikalı ve sendikasız arasında makasın her geçen gün arttığına dikkat çekerken, Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, "Üye sayımızla Türkiye'deki en büyük ikinci şubesi olduk" dedi.

Merinos Fuaye alanında gerçekleşen buluşmaya Memur Sen-e bağlı sendikaların başkanları, Eğitim Bir Sen komisyonlarının başkan ve yöneticileri, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin müdür ve müdür yardımcıları katıldı. Bini aşkın kalabalığa seslenen Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "4 milyona varan memurun 2 milyon 658 bin 555'i sendikalara üye olabiliyor. Bu yeniden gözden geçirilmeli ve hem örgütlenme alanı hem de örgütlenmenin oranı artmalı. Sendikalı ve sendikasız arasında makas her geçen gün artıyor. Eğitimde, ücretli öğretmenler, usta öğreticiler gibi memur vazifesi yapan ama bir türlü sesini duyuramayan kitleler var. Memur mevzuatı üzerinden muamele görüyorlar. Ama maalesef örgütlenme hakları yok. Memur sendikalarında örgütlenebilmek için açtıkları dava ise devam ediyor. Toplu Sözleşme masasına tabi ama örgütlenme hakkı bir türlü verilmeyen 2 milyon memur emeklisi var. Bu uluslararası hukuka da aykırı. Sendikalara üyeliği devam etmesi gereken emekliler de örgütlenme hakkını istiyor. Bazı meslek ve ünvanlar da üye olabilmeli. Sınırlama çok fazla. Örgütlenmenin alanı, örgütlülüğün oranı artmalı. Memurlar arasında yasal engeller dolayısıyla örgütlenemeyenler var. Yüzde 1 barajını aşan sendika üyelerinin alacağı, 2022'de bin 600 liradan ama daha sonra 2 bin lirayı da aşacak olan toplu sözleşme ikramiyesini istese de alamayacak olanlar var. 6. dönem toplu sözleşmeyi diğer toplu sözleşmelerden ayıran en önemli ayrımlardan bir tanesi de toplu sözleşme ikramiyesidir. Örgütlü olmanın değeri, 'sendika ne işe yarıyor' diyenlerin yanında bu toplu sözleşme ile bir değer kazanmıştır" dedi.

Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar ise, 11 bin 500 ile devraldıkları üye sayısını 12 bin 500'e çıkardıklarına vurgu yaparak Türkiye'deki en büyük ikinci şubesi olduklarının altını çizdi. Başkan Acar şöyle konuştu;

"Bizler sendikamız ve konfederasyonumuz başta olmak üzere camiamızın sivil toplum örgütleri olarak her türlü imkan mevkii ve makamı, milleti memleketi ve inandığı değerlere adanmış sevdalı insanlara hizmet ettiği alanlar olarak görüyoruz. Bu sağlam gaye konusunda farklı ifade ve yöntemlerimiz elbette olabilir; ama o sağlam gaye için çalışmada 'ben' yok, 'biz' var. 'kin' yok, 'aşk' var. 'hesabilik' yok, 'hasbirlik' var. Bizler de bu gaye için mücadele ve çalışmalarımızı pandemi dönemi sonrasında da ara vermeden devam ettiriyoruz. Okul, kurum, ilçe ziyaretlerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Binlerce kilometre yolu bu aşk ve şevk ile kat ettik" şeklinde konuştu.

Haftalık mutat yönetim kurulu toplantımızı, şube ve ilçe divan toplantılarımızı, teşkilat buluşmalarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bir Bilenle Bilge Nesil kitap okuma yarışmasının bu sene altıncısının startını veriyoruz. Sosyal sorumluluk projesi 'Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var' İH H ile ortak projemizi sürdürüyoruz. Pandemide vefat eden üyelerimiz için Deniz Feneri vasıtasıyla Kamerun'da su kuyusu açtırdık arttırmaya devam edeceğiz. aile, öğretmen ve yönetici Akademilerimizi bu dönemde de devam ettireceğiz. Şube tarihçemizi kalemi alıyoruz, önümüzdeki günlerde tamamlayıp raflardaki yerini alacak inşallah. 6 kez umre organizasyonu gerçekleştiren şubemiz, kültür gezileri, doğa yürüyüşü, bisiklet şenliği, fotoğraf yarışması, kitap okuma faaliyetlerimizde etkinliklerini zenginleştirmeye devam edecek. 11 bin 500 üye ile devraldığımız ve her geçen yıl arttırarak 12 bin 500 e çıkarttığımız üye sayımızla da Türkiye'deki en büyük ikinci şube olma başarımızı hep birlikte sağladık. Şu günlerde de 6. dönem toplu sözleşme kazanımları hızla büyüme trendimizi arttırdığımız bereketli günler yaşıyoruz. Bizler bu kazanımlara sahip çıkıyor, itibarsızlaştırmak isteyenlere fırsat vermiyoruz 6. toplu sözleşme kazanımlarımızı sahada çok iyi anlatarak değişik algı operasyonları kurban edilmesine izin vermeyeceğiz hep birlikte, çünkü biz birlikte güçlü büyük bir aileyiz. Bu programımızın hep birlikte kardeşliğimizi kavileştireceğimiz iklimin devamını vesile olmasını diliyorum çalışmalarımızın" diye konuştu. - BURSA

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Sendikalı ve sendikasız arasındaki makas açılıyor
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Sendikalı ve sendikasız arasındaki makas açılıyor
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Sendikalı ve sendikasız arasındaki makas açılıyor
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Sendikalı ve sendikasız arasındaki makas açılıyor
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Sendikalı ve sendikasız arasındaki makas açılıyor

Eğitim Bir Sen, Ali Yalçın, Memur Sen, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 'Sendikalı ve sendikasız arasındaki makas açılıyor' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Sendikalı ve sendikasız arasındaki makas açılıyor" - Son Dakika
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