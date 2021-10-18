Enuygun'un "Öne Çıkan Sefer" servisiyle otobüs biletinde yüzde 30'a varan zaman tasarrufu

Enuygun, yeni servisi "Öne Çıkan Sefer" ile kullanıcılarına aradıkları otobüs biletlerine kolayca ulaşma imkanı sunuyor.

Enuygun açıklamasına göre, "Öne Çıkan Sefer" servisi, İstanbul- İzmir, Ankara- Adana gibi en çok seyahat edilen rotalarda kullanıcıların satın alma ihtimalinin en yüksek olduğu seferleri ön plana çıkarıyor. Kullanıcılarının aradıkları sefere en hızlı şekilde ulaşmasını isteyen Enuygun, satın alınma ihtimali en yüksek olan seferleri kullanıcıların bu rotalarda tercih ettiği firmalar, sefer saatleri, sefer süresi, yolculuk mesafesi, satış sayısı ve otobüsün doluluk oranı gibi birçok veri üzerinden puanlama yaparak belirliyor. Teknolojide yaşanan tüm gelişme ve yenilikleri kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak için kullanan Enuygun, makine öğrenmesiyle oluşan bu dinamik algoritmayla sürekli kendini yenileyerek en iyi seçenekleri tüketicilere sunabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Otobüs İş Geliştirme Müdürü Zafer Sağlam, "Öne Çıkan Sefer" servisiyle birlikte en çok seyahat edilen rotalardaki otobüs bileti satışlarında artış yaşandığını belirterek, "Öne Çıkan Sefer" sayesinde kullanıcıların otobüs bileti alırken yüzde 30'a varan zaman tasarrufu yaptığını ifade etti.

Sağlam, şunları kaydetti:

"Bu seferleri firma, sefer süresi, sefer saati, yolculuk mesafesi ve doluluk oranı gibi tercihlere göre sunuyoruz ve kullanıcılar arama yaptıkça ve bilet satın aldıkça kullanıcı davranışları hakkında daha fazla veri edinip daha isabetli tahminlerde bulunabiliyoruz. Geliştirdiğimiz yazılım bize dönemsel olarak değişen kullanıcı davranışlarını daha iyi anlamamıza ve yakından takip etmemize de olanak sağladı. Türkiye'de otobüs bileti satın alma işleminin en hızlı olduğu seyahat sitesi olma vizyonumuzla bu algoritmayı geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki çeyrekte çok daha fazla rotada kullanıcılarımıza en uygun seçenekleri sunmayı planlıyoruz. En kısa zamanda mobil uygulamamıza da bu özelliği getireceğiz."