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Fide üretim tesisleri 5 bin kadına ekmek kapısı oluyor - Son Dakika

Fide üretim tesisleri 5 bin kadına ekmek kapısı oluyor

08.10.2021 10:09
Fide üretim tesisleri 5 bin kadına ekmek kapısı oluyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde üretim yapılan fide tesisleri yaklaşık 5 bin kadına ekmek kapısı oluyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde üretim yapılan fide tesisleri yaklaşık 5 bin kadına ekmek kapısı oluyor.

Türkiye'de hazır fide üretimi yapan yaklaşık 180 firmanın 14'ü Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunuyor. Üretimin tamamının kadınlar tarafından gerçekleştirildiği bu firmalar yoğun sezonda 5 bin kadına istihdam sağlıyor.

"Kadınlarımız olmasa bu işi başaramayız"

Tesislerinde çalışan 155 personelin yalnızca 5 kişisinin erkek olduğunu belirten fide işletmesi sahibi Ziraat Mühendisi Hüseyin Pehlivan, kadın işçi çalıştırdığı için son derece mutlu olduğunu belirterek, "20 yıldır fide üretimi yapıyorum. Türkiye genelinde yaklaşık 180 fide üretici firma bulunuyor. Kumluca ilçemizde de 14 adet farklı büyüklüklerde fide firması var. Bu firmalarımız normalde içerisinde bulunduğumuz Batı Antalya'ya hizmet vermek için kuruldu. Fakat ülkemiz, tarım ülkesi olduğu için özellikle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında tüm Türkiye'ye buradan fide sevk ediyoruz. Tesislerimizde en fazla kadınlarımız çalışmakta. Çünkü yaptığımız iş çok hassas bir iş ve bu işi en iyi kadınlar yapıyor. Şu an işletmemizde 150 kadın çalışıyor. Kumluca genelinde ise 3 bin 500 kadın çalışıyor. Yoğun dönemlerde bu sayı 5 bini aşabiliyor. Kadınlarla çalışmaktan son derece mutluyuz. Kadınlar olmasaydı herhalde biz işi erkekler ile yapamazdık" dedi.

"Günlük sigorta yapılıyor"

Kadınlara günlük sigorta yapıldığını söyleyen Pehlivan, "Kadınlarımızı evlerinden servisle alıp, servisle bırakıyoruz. Öğle yemeklerini biz veriyoruz. Çalışma saatlerimiz 8 saat. Fazla mesai yapılması gereken zamanlar oluyor. O zamanda fazla mesai ücretlerini alıyorlar. Burada çalışan kadınlarımızın tamamı günlük sigorta yapılıyor. İşi olan bir önceden belirterek işe gelmeyebiliyor. Bu konuda kendilerine rahatlık sağlıyoruz" diye konuştu.

"Rahat ve huzurlu bir çalışma ortamımız var"

30 yıldır çiftçilik yaptığını belirten Neriman Bıyıklıoğlu, fide tesisinde huzurlu bir ortamda çalıştığını belirterek, "30 yıldır çiftçilik yapıyorum. 5 yıldır da fide üretim tesisinde çalışıyorum. Burada çok güzel bir çalışma ortamı var. Tekniker ve mühendislerimizle çok iyi anlaşıyoruz. Burada bir çok kadın birlikte çalışıyoruz. Bizim için güzel bir kazanç kapısı. Burada çalışmaktan mutluyum" dedi.

" İstanbul'dan geldim"

Daha önce İstanbul'da yaşadığını söyleyen Naime Kılıçoğlu, "4 yıldır bu fide tesisinde çalışıyorum. Hem harçlığımızı kazanıyoruz hem de çok güzel bir çalışma ortamı var. Sabah servis evimizden alıyor. Saat 10.00'da kahvaltı ve çay molamız var. Öğle yemeğimizi iş yerimiz veriyor. Çok güzel bir ortam. Kadınlar için bulunmaz bir ekmek kapısı. 4 yıldır sigortam yatıyor. Keşke daha önceden böyle bir fırsat olsaydı. Tüm kadınlarımıza tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

"Üretimden, teslimata kadar kadınlarımız çalışıyor"

Tesisin her alanında kadınların çalıştığını belirten Sera Sorumlusu Saime Küçük, "Tesisimiz sabah 8.00'de iş başı yapıyor. İlk olarak iş bölümü ve görev dağılımı yapıyoruz. Bazı kadınlarımı çift ayırma ve boylama yapıyor, bazıları ise ürünlerin çiftçilere ulaştırılmasından sorumlu. Buradaki işleyişin her aşamasında kadınlarımız var" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Fide üretim tesisleri 5 bin kadına ekmek kapısı oluyor
Fide üretim tesisleri 5 bin kadına ekmek kapısı oluyor
Fide üretim tesisleri 5 bin kadına ekmek kapısı oluyor
Fide üretim tesisleri 5 bin kadına ekmek kapısı oluyor
Fide üretim tesisleri 5 bin kadına ekmek kapısı oluyor

Türkiye, Sigorta, Kumluca, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fide üretim tesisleri 5 bin kadına ekmek kapısı oluyor - Son Dakika Ekonomi


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