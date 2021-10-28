FKA, YÖREX Fuarında Fırat bölgesinin yöresel ürünlerini tanıttı

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle "Sizin Oraların Nesi Meşhur" sloganıyla organize edilen Antalya 11. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nda Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) standı yoğun ilgi gördü.

Fuarda FKA "Fırat Pazarı" olarak açtığı stantta TRB1 Bölgesinde yer alan Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerinin yöresel ürünlerden kayısı, kayısı ürünleri, bal, fasulye, üzüm, Arapgir mor reyhanı, orcik, Ağın leblebisi, peynir ve diğer birçok yöresel ürünün tanıtımı gerçekleştirildi.

Fuarın açılış programına katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, FKA standını ziyaret ederek, yöresel ürünler hakkında bilgiler aldı.

Fuara ilişkin açıklamalarda bulunan FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, fuarın çok verimli geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yıl on birincisi düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nda Fırat Kalınma Ajansı olarak Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerimizdeki zengin yöresel ürünlerimizi tanıtmak amacıyla katılım sağladık. Fuarda coğrafi işaret tescil belgesi alan 26 ürünümüz başta olmak üzere illerimizin zengin yöresel ürünlerini sergiledik. Standımızda peynir, deri çanta, Ağın leblebisi, orcik, pestil, dut, üzüm, reçel, marmelat, Arapgir mor reyhanı, Hekimhan cevizi, kuru kayısı, kayısı çayı, kayısı döneri, Bingöl Kadayıfı, kavurma, bal, Ulukale Dutu, bakliyat, pekmez ve daha birçok yöresel ürünümüz yer aldı. Çok sayıda kişinin ziyaret etiği standımız yoğun ilgi gördü. Bu da hem bizi hem de katılımcılarımızı mutlu etti."

Yoğunlu, YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nın yöresel ürünlerin ve coğrafi işaretli ürünlerin tanıtılması, markalaşması ve ticarileşmesi anlamında önemli bir platform olduğunu kaydetti.

Ürünlerin özgünlüğü ve kalitesiyle ulusal pazara entegre olması amacıyla fuarda FKA uzmanlarının eşliğinde stantta yer alan bölgeden firmalar, kooperatif, birlikler ve belediyelerin büyük market zincirleri ve e-ticaret firma yetkilileriyle bir araya geldiklerini ifade eden Yoğunlu, "Buradaki en önemli gayemiz, illerimizde üretilen bu değerli ürünlerimizin geliştirilmesi, ürünlerimizin özgün ambalaj tasarımlarıyla ulusal çaptaki zincir marketlere ve e-ticaret platformlarına sunulmasıdır. İnşallah katılımcılarımız bu anlamda güzel geri dönüşler alacaklardır" şeklinde konuştu.

Yoğunlu, Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası başkanlarına FKA standına katkıları ve destekleri için teşekkür etti. - MALATYA