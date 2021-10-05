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Ford Trucks Almanya pazarına girdi - Son Dakika

Ford Trucks Almanya pazarına girdi

05.10.2021 17:55
Ford Trucks Almanya pazarına girdi, System.String[]

Ford Otosan'ın ağır ticari markası Ford Trucks, dünya çapındaki büyümesini Portekiz, İspanya, İtalya, Belçika ve Lüksemburg'un ardından Avrupa'nın en büyük ağır ticari pazarına sahip Almanya ile sürdürüyor.

Ford Otosan'ın ağır ticari markası Ford Trucks, dünya çapındaki büyümesini Portekiz, İspanya, İtalya, Belçika ve Lüksemburg'un ardından Avrupa'nın en büyük ağır ticari pazarına sahip Almanya ile sürdürüyor.

Ford Trucks'tan yapılan açıklamaya göre, 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödüllü F-MAX başta olmak üzere, Ford Otosan mühendislerinin Eskişehir'de sıfırdan geliştirdiği ürün portföyünün yanı sıra yenilikçi teknolojiler ile uluslararası arenada yoğun talep gören Ford Trucks, Batı Avrupa yayılım planlarında stratejik öneme sahip Almanya pazarına otomotiv sektöründe 100 yılı aşkın köklü bir geçmişe ve bilgi birikimine sahip yeni distribütörü Stegmaier Group ile iş birliği yaparak girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, Ford Trucks'ın salgına rağmen kilit önem taşıyan pazarlarda ardı ardına açılışlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Ford Trucks olarak, yarım asrı aşkın süredir otomotiv sektöründe "ilk"leri başarmaya ve dünya çapında bir başarı hikayesi yazmaya devam ettiklerini aktaran Turfan, şunları kaydetti:

"Bir aracı sıfırdan ticari ürün haline dönüşene kadar, motor da dahil olmak üzere komple tasarlayacak, geliştirecek ve test edecek tüm yetenek ve altyapıya sahip konumdayız. Mühendislik yetkinliklerimiz ve AR_GE gücümüz sayesinde Türkiye'de ürettiğimiz ağır ticari araçları 40'ı aşkın ülkeye ihraç ederken, Türk mühendislerinin emekleri ile geliştirdiğimiz araçlar dünyanın dört bir yanında bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Uluslararası pazarlarda yerli üretimle büyüyen, global ağını hızla büyüten Ford Trucks ile ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. 2019 ITOY ödülünün ardından F-MAX'e Avrupa'dan gelen yoğun taleple birlikte büyüme planlarımızı erkene çekmiştik. Bu doğrultuda 2019'da Polonya, Litvanya, Portekiz ve İspanya pazarlarının ardından yoğun talep gördüğümüz pazarlardan İtalya, Belçika ve Lüksemburg yapılanmamızı tamamladık. Şimdi de Ford Trucks'ın Avrupa'daki büyümesinde stratejik öneme sahip, Avrupa'nın en büyük ağır ticari pazarı olan Almanya'ya adım atmanın gururunu yaşıyoruz. Stegmaier Group'un hem ağır ticari pazarı uzmanlığı hem de Almanya'daki tecrübeleri ile markamızı en iyi şekilde temsil edeceğinden eminiz."

Ford Trucks'ın hedefi tüm Avrupa'ya yayılmak

Serhan Turfan, Almanya'nın Ford Trucks markası için önemli fırsatlar barındırdığını belirterek, "Avrupa, bizim ana ihracat pazarımız ve barındırdığı potansiyel ile büyüme stratejimizde büyük öneme sahip. Almanya, bu stratejinin çok önemli bir parçası. Burada en verimli taşıma çözümleri sunan modellerimizle yeni müşterilerimize değer yaratacağız. Öte yandan, Avrupa'nın tamamında kalıcı bir büyüme gerçekleştirmek için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Almanya'nın ardından önümüzdeki 3 yıl içerisinde Avrupa'nın tamamında bulunarak global operasyonlarımızı 55 ülkeye yaymayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ford Otosan, Ford Trucks, Türkiye, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ford Trucks Almanya pazarına girdi - Son Dakika Ekonomi


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