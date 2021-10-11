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Gençler MEBET testinde ter döktü - Son Dakika

Gençler MEBET testinde ter döktü

11.10.2021 11:04
Gençler MEBET testinde ter döktü

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) geleneksel olarak düzenlenen MEBET testinin 6'ncısı ASOSEM'de gerçekleştirildi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) geleneksel olarak düzenlenen MEBET testinin 6'ncısı ASOSEM'de gerçekleştirildi.

Mesleki ve teknik eğitim veren okullar ile özel sektör arasındaki iş birliği ve ilişkilerin güçlendirilmesi, mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin arttırılması ve testin tanınabilirliğinin artırılması amacıyla ASO 1. OSB'de geleneksel olarak düzenlenen Mesleki Eğitim Beceri Testinin (MEBET) 6'ncısı Ankara Sanayi Odası (ASO) Sürekli Eğitim Merkezi'nde (ASOSEM) gerçekleştirildi. ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek'in ev sahipliğinde gerçekleşen programa Bölge Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, ASOSEM Müdürü Ruhi Kılıç, Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Gürler Soylu, sanayiciler, iş adamları, bürokratlar ve çocukları katıldı. Erkunt Eğitim Merkezi ve ASO 1.OSB tarafından uygulanan MEBET testi ile öğrencilerin doğru mesleklere yönlendirilmesinde büyük başarı sağlıyor. MEBET testlerinin ilk versiyonunun uygulanmaya başlandığı 2007'den bu yana testler sonucunda ASO teknik okullarına yönlendirilen öğrenciler eğitim gördükleri mesleki alanda çalışma yaşamını sürdürüyor.

"7 eğitim merkezi kurduk"

ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, konuklara ASO 1.OSB'nin eğitim kurumları olan ASO Teknik Koleji, Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Ankara Üniversitesi ASO 1.OSB Meslek Yüksekokulu, ASO 1.OSB Anaokulu, ASOSEM ve Model Fabrika'nın uygulamaları ve faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler verdi. ASO 1. OSB'de yakın bir zamanda açılan Ankara Üniversitesi ASO 1.OSB Meslek Yüksekokulu ile birlikte 7 eğitim merkezi kurduklarını belirten Serdar Tütek, çok önem verdikleri mesleki eğitim alanında böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tütek, konuşmasında mesleki eğitim-iş dünyası birlikteliğinin önemine dikkat çekerek, ülkenin ekonomik çerçevedeki uluslararası rekabet gücünü artırabilmenin en önemli yolunun iyi yetişmiş nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasından geçtiğini ifade etti. Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi tarafından SİMEP öğrencilerine uygulanan Mesleki Beceri Testi hakkında bilgiler veren Tütek şöyle konuştu:

"Bugün burada çocuklarımıza uyguladığımız MEBET testi ile çocuklarımızın algılama kapasitesi, el, kol ve zeka koordinasyonu, aritmetik akıl yürütme yetenekleri, üç boyutlu uzaysal algı yetenekleri, sözel yetenekleri, simetri yeteneklerini belirleyeceğiz. Test sonuçları bizlere çocuklarımızın ilgileri hangi yönde, becerileri hangi dala uygun, motorik becerileri, yetenekleri neye yatkın gibi sorulara cevap bularak bilimsel veriler ile çocuklarımızı doğru yöne yönlendirmiş olacağız. Bu kapsamda okullarımızda görevli tüm öğretmenlerimiz, sadece bölgemizde veya Ankara da değil, aynı zamanda Türkiye'nin başka şehirlerde olan diğer okullara da ziyaretler gerçekleştirerek, SIMEP projesinin başarı hikayesini anlatarak eğitimler veriyor. Önümüzdeki süreçte yeni iş birlikleri geliştirmek ve güzel projelere imza atmak için çalışmalarımız devam ediyor."

Yapılan sunumları ilgiyle izleyen konuklar, ASO 1.OSB'de uygulanan eğitim faaliyetlerine her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını dile getirdiler. Program, davetli misafirlerin lise çağında olan çocuklarına Mesleki Eğitim Beceri Testinin yapılması ve ASOSEM'in eğitim ve uygulama atölyelerinin detaylı bir şekilde gezilmesiyle sona erdi. - ANKARA

Gençler MEBET testinde ter döktü
Gençler MEBET testinde ter döktü
Gençler MEBET testinde ter döktü

Ankara Sanayi Odası, Mesleki Eğitim, Ankara, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gençler MEBET testinde ter döktü - Son Dakika Ekonomi


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