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Gıda takviye şirketinden 'Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Harekatı' projesi - Son Dakika

Gıda takviye şirketinden 'Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Harekatı' projesi

14.10.2021 11:04

Gıda takviye şirketinden 'Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Harekatı' projesi Gıda takviyesi alanında faaliyet gösteren Kyani, sağlıklı bir yaşam sunmak amacıyla 'Nutri Nutrition-Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Harekatı' isimli projesini başlattı.

Gıda takviye şirketinden 'Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Harekatı' projesi

İSTANBUL - Gıda takviyesi alanında faaliyet gösteren Kyani, sağlıklı bir yaşam sunmak amacıyla 'Nutri Nutrition-Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Harekatı' isimli projesini başlattı.

Dünyada sağlıklı yaşam giderek önem kazanırken doğal içerikli gıda takviyelerine de ilgi artıyor. Gıda takviyesi ürünleri alanında faaliyet gösteren Amerikan menşeli Kyani şirketi insanlara daha iyi bir yaşam sunma amacı ile proje başlattı. Kyani 'Nitro Nutrition-Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Harekatı' isimli projesini İstanbul'da yaptığı basın toplantısında duyurdu. Toplantıda dünyaca tanınan Mel Gibson, Mehmet Öz gibi ünlü isimlerle çalışan Beslenme Uzmanı ve Fitness Uzmanı Mark Macdonald sağlıklı yaşama ve beslenmeye dair bilgilerini paylaştı. Etkinlik kapsamında Kyani gıda takviye ürünleri de tanıtılırken, ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı olduğu da vurgulandı.

Toplantıya Kyani Avrupa ve Türkiye'den sorumlu Başkan Yardımcısı Martin Groppe, Kyani Türkiye Genel Müdürü Ersin Arısoy, Kyani İş ortağı Dr. Tunç Tuncer ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Beslenme ve Fitness Uzmanı Mark Macdonald, "20 yılı aşkın süredir insanların kendilerini daha iyi hissetmelerine ve daha iyi görünmelerine yardımcı oluyorum. Bu benim hayatımın misyonu oldu. Vücudumuzun gıdalarımız ile nasıl etkileşime girdiği, sağlığımız için nasıl hareket edebileceğimiz hakkında bilgilerimi, Kyani Nitro Nutrition - Sağıklı Yaşam ve Beslenme Harekatı çatısında değerlendiriyorum. Kyani ile birlikte çalışarak hayatlara dokunmaya devam edeceğiz" sözlerini ifade etti.

Şirketin 60 üzerinde ülkede faaliyet gösterdiğini ifade eden Kyani Türkiye Genel Müdürü Ersin Arısoy da ciro büyümesinde elde ettikleri başarıdan bahsederek şirketin 2021-2022 yılı plan ve hedeflerini anlattı.

Arısoy, "Kyani Türkiye'de gıda takviyesi olarak faaliyet gösteren 2012 yılında kurulmuş 2020 yılının başı itibariyle gerçekten ciddi bir atılım yapmış gıda takviyesi firmasıdır. Türkiye'de de farklı bir faaliyetle sağlıklı yaşam hareketi üzerine bir aktivitemiz var, onun için çok hareketli günlerin içerisindeyiz.Tanıtımını yaptığımız proje ilesağlıklı yaşam için neler yapmalıyız, nasıl beslenmeliyiz gibi soruların cevaplarını paylaştık. Sağlıklı yaşam için vücudumuzun nelere ihtiyacı var, az yemek mi çok yemek mi hareket mi spor mu bütün bunların hepsinin dengelendiği bir yaşam hareketi yada bir program oluşturduk. Bu programın tanıtımını yapıyoruz.Kyani'nin tüm ürünleri Tarım Bakanlığı ve ilgili departmanlar tarafından onaylanmış, analizi yapılmış ve ruhsatlandırılmış ürünlerdir. İthal ürünlerdir genel olarak. Her ithalat sırasında gerekli izinler ve analizleri yapılmaktadır" dedi.

Toplantıda program ile ilgili bilgilerde paylaşıldı. Nitro Nurition programı, hazırlanması kolay makro dengeli öğünlerin dikkatli bir şekilde tüketilmesini ve basit yemek yemeyi içeren güçlü ancak takip etmesi oldukça kolay basit egzersizleri içeren bir sistem olarak tanıtılıyor.

Şirket yetkililerinden alınan bilgiye göre Nitro Beslenme Programı, insanların sağlık hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için süresiz olarak tekrarlanabilen iki temel programdan oluşan; 21 günlük yenilenme ve aylık ilerleme içerisinde Kyani ürünlerinin kullanımını, düzenli egzersiz planını ve sağlıklı yemek tariflerini bulunduran bir sistem.

Program 3 aşamalı beslenme 3 saatte bir protein, yağ, karbonhidrat ile dengeli beslenme şekli sunuyor.

Gıda takviye şirketinden 'Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Harekatı' projesi
Gıda takviye şirketinden 'Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Harekatı' projesi
Gıda takviye şirketinden 'Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Harekatı' projesi
Gıda takviye şirketinden 'Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Harekatı' projesi

İstanbul, Türkiye, Fitnes, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gıda takviye şirketinden 'Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Harekatı' projesi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Gıda takviye şirketinden 'Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Harekatı' projesi - Son Dakika
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