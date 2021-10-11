Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 90,50 86,65 4,44 Torunlar GMYO 3,61 3,46 4,34 Kardemir (D) 6,69 6,43 4,04 Aksa Enerji 6,59 6,39 3,13 Deva Holding 22,76 22,10 2,99 İskenderun Demir Çelik 12,03 11,70 2,82 Ereğli Demir Çelik 17,53 17,07 2,69 İzmir Demir Çelik 2,36 2,30 2,61 Çemtaş 12,64 12,33 2,51 Sabancı Holding 10,12 9,88 2,43 Pegasus 77,25 75,45 2,39 Ege Endüstri 1.146,30 1.120,00 2,35 Aygaz 16,67 16,30 2,27 Tüpraş 125,60 123,00 2,11 Ford Otosan 156,60 154,30 1,49 Koza Altın 97,95 96,60 1,40 Alkim Kimya 16,65 16,43 1,34 Sarkuysan 12,33 12,17 1,31 Tümosan Motor ve Traktör 15,43 15,23 1,31 Çimsa 31,74 31,34 1,28 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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