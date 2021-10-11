Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|90,50
|86,65
|4,44
|Torunlar GMYO
|3,61
|3,46
|4,34
|Kardemir (D)
|6,69
|6,43
|4,04
|Aksa Enerji
|6,59
|6,39
|3,13
|Deva Holding
|22,76
|22,10
|2,99
|İskenderun Demir Çelik
|12,03
|11,70
|2,82
|Ereğli Demir Çelik
|17,53
|17,07
|2,69
|İzmir Demir Çelik
|2,36
|2,30
|2,61
|Çemtaş
|12,64
|12,33
|2,51
|Sabancı Holding
|10,12
|9,88
|2,43
|Pegasus
|77,25
|75,45
|2,39
|Ege Endüstri
|1.146,30
|1.120,00
|2,35
|Aygaz
|16,67
|16,30
|2,27
|Tüpraş
|125,60
|123,00
|2,11
|Ford Otosan
|156,60
|154,30
|1,49
|Koza Altın
|97,95
|96,60
|1,40
|Alkim Kimya
|16,65
|16,43
|1,34
|Sarkuysan
|12,33
|12,17
|1,31
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,43
|15,23
|1,31
|Çimsa
|31,74
|31,34
|1,28
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi