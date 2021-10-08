Hububat ihracatında yüzde 31'lik artış

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,76 artış ile hububat sektörü eylül ayı ihracatımız 847 milyon 634 bin dolar oldu. Birliğimiz (İHBİR) ise, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,60 oranında artışla 216 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi" dedi.

2021 yılında Birlik (İHBİR) olarak 189 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Haluk Okutur, eylül ayında yüzde 20,60 oranında artışla tarım sektöründe en fazla ihracat gerçekleştiren birlikler arasında yer aldıklarını ifade etti.

1 MİLYAR 687 MİLYON DOLAR İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ

Başkan Okutur, ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "2021 Eylül ayında ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında; geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 44,17 değer bazında artışla ABD, yüzde 19,25 değer bazında artışla Irak, yüzde 278 değer bazında artışla Mısır, yüzde 25,40 değer bazında artışla Almanya, yüzde 108,67 değer bazında artışla İsrail ilk sıralarda yer aldı. Birliğimiz, ocak-eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 18,95'lik artışla 1 milyar 687 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi" diye konuştu.

"ŞEKERLİ MAMULLER, DEĞİRMENCİLİK VE PASTACILIK ÜRÜNLERİNİN İHRACATI ARTTI"

İhracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Haluk Okutur, eylül ayında 171 ülkeye toplamda 216 milyon dolarlık ihracat yapıldığını söyleyerek, ocak-eylül döneminde 189 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti. En fazla ihracat yapılan ürün gruplarını açıklayan Okutur, "Şeker ve şeker mamulleri ihracatımız eylül ayında yüzde 36,33 değer bazında; pastacılık ürünleri ihracatımız yüzde 4,43 değer bazında; kakaolu mamuller ihracatımız yüzde 23,25 değer bazında, değirmencilik ürünleri ihracatımız ise yüzde 15,20 değer bazında artış gösterdi" ifadelerini kullandı.

İHBİR olarak üyelerin yurt dışı potansiyel müşteri tespit süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla çevrim içi ve ücretsiz konferanslar düzenlemeye başladıklarını aktaran Okutur, doğru ve güvenilir ihracat hedeflerine ulaşmak için şekerli mamuller sektörüne yönelik konferans düzenlediklerini, diğer sektörlere yönelik konferansların da gerçekleşeceğini kaydetti.

BİRÇOK ÜLKE GIDA KRİZİ YAŞARKEN, ÜLKEMİZDE BÖYLE BİR DURUM GÖRÜLMEDİ

Dünya genelinde artan fiyatların getirdiği olumsuz sebepler dolayısıyla gıda fiyatlarının Avrupa'da daha da yükselmesinin beklendiğine dair haberlere ilişkin Okutur şu ifadeleri kullandı:

"Küresel salgın dünya genelinde büyük sorunlara yol açarken, ülkemiz gıda üretimi ve tedarikinde ortaya koyduğu başarılar sayesinde gıda konusunda bir problemle karşılaşmadı. Türkiye tarımda tüm zorlu koşullara rağmen kendine yetebilen bir ülke olmayı başardı."

Aşılanmaların artmasıyla birlikte sağlık, tarım ve bunlara bağlı diğer sektörlerde, eğitim, iş hayatında oldukça olumlu gelişmelerin yaşandığını kaydeden Haluk Okutur, "Gıda üretebilen ve üretimiyle kendine yetebilen bir ülke olmamız, büyük bir avantaj oldu. Ülkemizde tarım alanında en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler arasında yer alan hububat sektörü, yükselen grafiğini sürdürmeye devam etti. Birçok ülke gıda krizi yaşarken, ülkemizde böyle bir durum yaşanmadı" diye konuştu.