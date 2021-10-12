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İhlas Medya Grubu iletişim ajanslarını ağırladı - Son Dakika

İhlas Medya Grubu iletişim ajanslarını ağırladı

12.10.2021 17:07
İhlas Medya Grubu iletişim ajanslarını ağırladı

İhlas Medya Grubu, iletişim ajansı kurucuları ve yöneticileriyle bir araya geldi.

İhlas Medya Grubu, iletişim ajansı kurucuları ve yöneticileriyle bir araya geldi. İhlas Holding binasındaki organizasyonda İhlas Medya Grubu'nun iletişim sektöründeki faaliyetleri ve İHA'nın medya ve pr ajanslarına hizmetleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Bünyesinde medya sektörüne yön veren yayın organlarını barındıran İhlas Medya Grubu, iletişim ve PR ajans yöneticilerini misafir etti. İhlas Medya Grubu ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda İhlas Haber Ajansı'nın hizmetleri ve yayın grubunun hizmetleri paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç, Türkiye Gazetesi'nin günlük 110 binin üzerinde adrese gazeteyi bizzat bırakan bir kurum olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'ye ilk abonelik sistemini başlatan gazetedir. Yarım asrı geçen bir sürede sahibi ve ülkemize hizmet eden misyon değişmedi, Pandemi döneminde de gazetemizi aksatmadan abonelerimize ulaştırdık. Bizim okuyucularımız çok hassastır. Gazetenin ilanlarına kadar okuyorlar. Bir eksiğimiz olursa ikaz ediyorlar. Türkiye'nin dünyada gelişen etkisini ve ülkemizin güzelliklerini, sansasyona kaçmadan duyuruyoruz. Gazetenin kuruluşundan itibaren Türkiye ismine uygun olarak memleketimizi olan görevimiz devam ediyor. Rahmetli Enver Ören burayı hangi misyonla kurduysa, bugün de aynı misyon ile devam etmekteyiz" dedi.

TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprak ise bu büyük buluşmada İhlas Medya Grubu'nun yeni yayın hayatına başlayan İş Dünyası dergisini tanıttı. Toprak, "Ailemizin yeni üyesini olan 'İş Dünyası' dergisini sizlerle tanıştırmak istiyorum. Dergimizin en önemli özelliği sürdürülebilir bir dünya için mücadele etmesi olacaktır. Bu dergi sürdürülebilir ekonomiye destek olacaktır. İhlas Grubu'nun en önemli faaliyetlerinden olan matbaalarında yarım saat içerisinde prova baskısını gerçekleştirdik. Bu derginin kağıdının yüzde 20'si geri dönüşümden sağlanan malzemelerdendir. İhlas Medya grubu işi başlarken ve ayrılırken 'hellalleşilen' bir kurumdur. Bu ailede bulunmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Organizasyonda İHA Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Murat Karadayı, ajansın hizmetlerini anlattı. Karadayı, "İHA kurumsal iletişim alanında güçlü teknik alt yapısı ile önemli bir çözüm ortağıdır. Canlı yayın cihazlarımız ile geniş bir alandan, çok kısa sürede hem televizyonlar hem de sosyal medya hesapları için canlı yayın imkanımız bulunuyor. Dünya'nın en önemli sinyal taşıyıcı haber kuruluşu olan İHA, Türkiye'de de birçok organizasyonda güçlü işbirliği ile tanıtım alanında çözüm üretmektedir. Enver Ören'in vizyonu ile bütün medya kuruluşlarına 28 yıldır kesintisiz bir şekilde hizmet sunuyoruz. Geniş bir yelpazedeki medya kuruluşlarına, İHA günde ortalama bin yazılı ve fotoğraflı haber, 300 adet görüntülü haber ve 3 bin fotoğraf üreten bir fabrikadır. Bu haberleri 2 binden fazla abonemize tarafsız, yorumsuz bir şekilde ulaştırıyoruz. 55 televizyon kanalının her gün uydu üzerinden 2 haber bülteninin kendi stüdyolarımızdan canlı olarak ulaştırıyoruz. Böyle bir networkü firmalarınızın çalışmalarını duyurmakta kullanabilirsiniz" diye konuştu.

Organizasyona İhlas Medya Grubu Başkanı Aslıhan Ören, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, İhlas Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kapan, TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç, TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprak katıldı.

"İhlas Medya Grubu ile yaptığımız çalışmalarda yaptığımız haberlerin yansımalarını üst düzeyde alıyoruz"

Toplantıya katılan iletişim ajansları yöneticileri de görüşlerini bildirdi. Kayra Medya Kurucusu Önder Barlas "Medya grupları PR ve basın danışmanları şirketlerinin işlerini kolaylaştırıyor. Sunmuş olduğumuz bültenlerin medyaya dağıtılmasında ve geniş kitlelere duyurulmasında ve yayınlanmasında bize büyük destekleri oluyor. İhlas Medya Grubu ile yaptığımız çalışmalarda, haberlerin yansımalarını üst düzeyde alıyoruz. Özellikle haberlerimiz İhlas Haber Ajansı tarafından servis edilmişse, haberlerimizin Anadolu'nun en ücra köşesine bile ulaşması mümkün oluyor. İhlas Haber Ajansı'yla yaptığımız çalışmalarımız beklentilerimizi karşılıyor" diye konuştu.

"İhlas Medya Grubu'nun çalışmalarını daha yakından tanıma fırsatımız oldu"

PR Basın Halkla İlişkiler Genel Koordinatörü Tamer Coşkun, "Kurumlara ve şirketlere medya iletişim danışmanlığı yapıyoruz. Müşterilerimizi ulusal ve yerel medyayla buluşturuyoruz. Medya şirketleri bizim işbirliği yaptığımız kurumlar. Yaptığımız haberlerin İHA ile güzel neticelerini alıyoruz. Bugün İhlas Medya Grubu'nun çalışmalarını daha yakından tanıma fırsatımız oldu" ifadelerini kullandı.

Organizasyon fuaye alanına kurulan platformda yapılan fotoğraf çekimiyle sonlandı. - İSTANBUL

İhlas Medya Grubu iletişim ajanslarını ağırladı
İhlas Medya Grubu iletişim ajanslarını ağırladı
İhlas Medya Grubu iletişim ajanslarını ağırladı

İhlas Haber Ajansı, Türkiye, Medya, PR, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İhlas Medya Grubu iletişim ajanslarını ağırladı - Son Dakika Ekonomi


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