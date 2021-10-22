Üye Girişi
İhracatçı ile lojistik sektörü aynı portalda buluşuyor - Son Dakika

İhracatçı ile lojistik sektörü aynı portalda buluşuyor

22.10.2021 12:42
İhracatçı ile lojistik sektörü aynı portalda buluşuyor

TİM'in kurduğu Türkiye Lojistik Portalı'nda hem ihracatçı hem üye olan lojistik firmaları kazanacak.

TİM'in kurduğu Türkiye Lojistik Portalı'nda hem ihracatçı hem üye olan lojistik firmaları kazanacak. İhracatçıların ürün teslimatı planlamasında yeni alternatiflere kavuşması hedeflenirken lojistik sektörünün ise atıl kapasitesini kullanma fırsatına sahip olması bekleniyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı ile taşımacılık sektörü arasında dijital köprü vazifesi görecek Türkiye Lojistik Portalı'nı faaliyete geçirdi. TİM Başkanı İsmail Gülle'nin ev sahipliğinde düzenlenen lansmana TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak, Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şahap Çak, Gemi Brokerleri Derneği Başkanı Orhan Semih Dinçel, Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği Başkanı Pınar Kalkavan Sesel, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği(UTİKAD) Başkanı Ayşem Ulusoy, Vapur Donatları ve Acenteleri Derneği Genel Müdürü Muhammet Ali Şeyda katıldı. TİM Başkanı İsmail Gülle, portalın ücretsiz bir şekilde hizmet vereceğini belirterek, "Kendi lojistik kaynaklarımızın verimliliğini artıracak, ihracatçılarımız ile lojistik sektörü arasında dijital bir köprü vazifesi görecek Türkiye Lojistik Portalı'nı bugün hayata geçiriyoruz" dedi.

"5 yıl içerisinde 250 milyon tona yaklaşacağız"

Törende yaptığı konuşmada, Türk ihracatcısının başarısına dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle "Son 12 ayda, 212 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek yıllık hedefimizi şimdiden aşmayı başardık. Şimdi yeni hedefimiz, 300 milyar dolara ulaşmak. Tonaj bazında da ciddi bir artış söz konusu. 2010'da 95 milyon ton ihracat yaparken, bugün 172 milyon tonu aşmış durumdayız. 5 yıl içerisinde, bu rakamın 250 milyon tona yaklaşacağını öngörüyoruz. Bu kutsal formayı giydiğimiz, ilk kez ihracat yaptığımız gün artık sadece kendimiz için değil sektörümüz için, ülkemiz için, takımımız için koşmaya başladık. Yeri geldi zorluklarla karşılaştık, yeri geldi ödüllerle başarılarımızı paylaştık. Yeri geldi, taktik değiştirerek başka ülkeleri hedefledik. Elimizde bavulumuzla, ayak basmadık tek bir ülke dahi bırakmayarak sürekli koştuk. İşin özü, bu formanın hakkını verebilmek. İhracat ailesi, tüm zorluklara rağmen bu formanın hakkını teslim etti. Başarılarımızın sonucunda, küresel ticarette artık yeni bir ligdeyiz. Bu aileye, bu inanca, bu gayrete zaten şampiyonluk yakışırdı; çok şükür ki öyle de oldu. Bu takımda yalnız değildik. Biz üretirken lojistik sektörümüz ürünlerimizi sırtlayarak dünyayla buluşturdu. Tüm bu başarılara, en büyük paydaşımız olan Türk lojistik sektörüyle birlikte imza attık. Dile kolay, ortalama ihracat mesafemiz 3 bin 73 kilometreyi buldu. Tüm bu başarılar, küresel ticaretin derinden etkilendiği pandemi döneminde gerçekleşti" dedi.

"Portal sayesinde ürünlerimizi hızlı ve en uygun maliyetlerle ulaştıracağız"

Portalın küresel lojistik sorununa yerli bir çözüm getirme amacını taşıdığını vurgulayan Gülle, şöyle devam etti: "Pandemide ardı ardına yaşanan talep ve arz şokları, küresel navlun fiyatlarını da oldukça etkiledi. Baltık kuru yük endeksi, pandemi öncesi dönemde 900 seviyelerindeyken son dönemde 5650 puana kadar yükseldi. Uzak Doğu, ABD ve Afrika kıtasına yapılan taşımalarda maliyetler 2 bin dolardan 15 bin dolar seviyesine çıktı. Evet, sorun küresel ancak çözüm ulusal. Kendi lojistik kaynaklarımızın verimliliğini artıracak, ihracatçılarımız ile lojistik sektörü arasında dijital bir köprü vazifesi görecek Türkiye Lojistik Portalı'nı bugün hayata geçiriyoruz. Portalımızı, lojistik sektör temsilcileri ve ihracatçılarımızla gerçekleştirdiğimiz istişareler sonucunda nihai şekline kavuşturduk. Portalımız ile ürünlerimizi dünyanın dört bir köşesine, en uygun araçla, en uygun zamanda, en uygun maliyetlerle ulaştıracağız. Portalımıza üye olan ihracatçı da lojistikçi de kazanacak. İhracatçılarımız hem ürün teslimatı planlamasında yeni alternatiflere kavuşacak hem de daha uygun fiyatlardan yararlanacak. Lojistik sektörümüz ise, atıl kapasitesini kullanma fırsatına sahip olurken aynı zamanda farklı sektörlerden ihracatçılarla iş yapma imkanını yakalayacak. Yani tam bir kazan-kazan mekanizması hayat bulacak.

"İhraç malları taşıyan araçların dönüş yükü bulmasına da yardımcı olacak"

Türkiye Lojistik Portalı'nın ihraç malları taşıyan araçların dönüş yükü bulmasına da yardımcı olacağını kaydeden Gülle "Son derece sade bir arayüzle tasarladığımız portalımıza, vergi kimlik numaralarımızla üye olabileceğiz. Lojistik firmalarımız da yetki belgelerini ibraz ederek platformumuza kaydolabilecek. İhracatçı, kendi yük bilgilerini platforma girerek ilan oluşturacak. Lojistik sektörümüz de bu ilanlarda filtreleme yaparak kendi hat ve programlarına uygun yükleri bulacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak nasıl ki ihracatçımızın üretim, pazarlama, inovasyon, markalaşma ve tasarım alanlarında yanındaysak lojistikte süreçlerinde de yanındayız. Çünkü sürdürülebilir bir ihracat sözleşmesi, bu süreçlerin tamamı sonucunda gerçekleşir. ve sözleşmenin aslı 'sözdür'. Türk ihracatçısı sözünü tutandır. Ulaştırma da, bu sözün en önemli ayağıdır. Türk Hava Yolları ile ihracatçılarımıza önemli avantajlar sunan TİM-THY Hava Kargo Protokolü'nü imzaladık. Geçtiğimiz ay, ihracatçılarımızdan gelen talepler neti-cesinde protokolümüzün kapsamını daha da genişlettik. Bugün, Türkiye Lojistik Portalımız ile bir kez daha sözümüzü tutmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Lojistik Portalı nasıl çalışıyor?

İhracatçılar, vergi kimlik numaraları ve firma yetkilisi belgeleriyle turkiyelojistikportali.com'a üye olabiliyor.

Lojistik sektörü firmaları uluslararası taşımacılık belgelerini ve firma yetkilisi belgelerini ibraz ederek üyelik başvurusu yapabiliyor.

Yüklenen belgelerin TİM yetkilileri tarafından incelemesi sonrası iki taraf da sisteme kolayca dahil olabiliyor.

Türkiye Lojistik Portalı'na üye olan ihracatçılarımız, yurt dışına göndermeyi planladıkları yüklerine ait bilgileri girerek bir yük ilanı oluşturuyor. Yüklerine ait gönderim tarihi, ağırlık, ebat, tercih edilen gönderim türü, varış noktası bilgileri gibi detaylı tanımlar ile taşımacılık sektörü temsilcilerinin beklediği detaylı sorular baştan cevaplanmış oluyor.

Lojistik Sektörü yetkilileri, bu yük ilanları arasında filtreleme yaparak kendi hat ve programlarına uygun olan yük ilan sahipleri ile irtibat kurma talebinde bulunabiliyor.

Yük ilan sahibi ihracatçının e-posta yolu ile bilgilendirilmesini veya portalda kendisine yapılan iletişim taleplerini görüntüleyebiliyor.

Onaylanan iletişim talepleri ile lojistik sektör yetkilileri yük sahibi firmaların iletişim bilgilerine erişebiliyor. Böylece bir araya gelen iki sektör temsilcisi aralarında anlaşarak yükün güvenli bir şekilde taşınmasını sağlıyor. - İSTANBUL

Togo Cumhuriyeti, Meclis Başkanı, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İhracatçı ile lojistik sektörü aynı portalda buluşuyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek 12:31 Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor 12:09 Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız 12:00 ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız
Adana'da evinde ölü bulunan genci, kardeşi öldürmüş 11:48 Adana'da evinde ölü bulunan genci, kardeşi öldürmüş Orman muhafaza memuru genç kadın, 5 metrelik mesafeden ayıyla özçekim yaptı 11:32 Orman muhafaza memuru genç kadın, 5 metrelik mesafeden ayıyla özçekim yaptı Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı 11:08 Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı 11:01 Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var 10:28 Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var

Son Dakika Haberleri
12:42 Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde
12:31 Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek
12:19 İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu
12:08 Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor
12:01 Son dakika gündem olayları!
11:59 ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız
11:58 Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu
11:35 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız
11:34 Miralem Pjanic'dan takım arkadaşlarına moral: Galatasaray'ı yeneceğiz
11:10 Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde         
12:42
İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu         
12:19
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı         
12:00
Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu         
11:58
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız         
11:36
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi         
11:04
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir         
10:32
Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor         
10:24
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı         
07:59
Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu         
07:46
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk         
16:04
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 12:47:18. #1.11#
SON DAKİKA: İhracatçı ile lojistik sektörü aynı portalda buluşuyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement