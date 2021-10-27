İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ahmad Kawesa Sengendo, "Dünyada ciddi anlamda gıda güvensizliği söz konusu. Bu halihazırda 2021'de devam ederken, 2022'de de devam etmesini öngörüyoruz. Dünyada yetersiz beslenen insanlar, 650 milyondan 811 milyona yükselmiştir. Bunun da önemli bir kısmı İİT üye ülkeleri içerisinde yer alıyor." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ahmad Kawesa Sengendo, toplantının İstanbul'da gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Sengendo, salgının çok ciddi ve dramatik rol üstlendiğini ifade ederek, "Dünyada ciddi anlamda gıda güvensizliği söz konusu. Bu halihazırda 2021'de devam ederken, 2022'de de devam etmesini öngörüyoruz. Dünyada yetersiz beslenen insanlar, 650 milyondan 811 milyona yükselmiştir. Bunun da önemli bir kısmı İİT üye ülkeleri içerisinde yer alıyor." diye konuştu.

İsrafı azaltıp, global ihracat oluşturarak yoksulluğun önüne geçilmesi amacıyla gıda güvenliği konularının ele alındığını anlatan Sengendo, İİT ülkeleri içerisinde gıda güvenliği sorunlarının bulunduğunu, nüfusun artması, rekabetçi kaynaklar, iklim değişikliği konularının üzerinde çalışılması gerektiğini dile getirdi.

Sengendo, "İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri içerisinde bütün halklar için yeterli miktarda ürün ekilmesi gerekiyor" diyerek, bunun için herkesin çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

İİT'nin program ve projelerini tarım ve gıda güvenliği çerçevesinde oluşturması gerektiğini anlatan Sengendo, çiftçilerin eski uygulamaları kullandığını, onların ihtiyaçlarının karşılamasına yönelik desteklenmesi gerektiğini söyledi.

"Gıda güvenliğinde tedbirler almamız, açlık kriziyle mücadele etmemiz lazım"

Kazakistan Tarım Bakan Yardımcısı Jenis Oserbay ise pek çok ülkenin yüksek enflasyondan muzdarip olduğunu belirterek, küresel tedarik zincirlerinin değiştiğini, tarım alanında da bunun hissedildiğini dile getirdi.

Kovid'in etkilerinin ülkelerin zayıflıklarını güçlendirmesi, ticari engelleri kaldırması gerektiğini gösterdiğini ifade eden Oserbay, "Ana hedeflerimizden biri İİT ülkelerince üretilen ürünlerin iyi dağıtılması olacaktır. Su kıtlığı teşkilatımızın her zaman gündeminde kalmalıdır. Modern sulama sistemleri ve nem hapsetme teknolojilerine yatırım yapmamız gerekiyor. Teşkilat üyelerinin koordineli politikalar geliştirmesi gerekiyor. Gıda güvenliğinde de tedbirler almamız, açlık kriziyle mücadele etmemiz lazım." diye konuştu.

Oserbay, İİT ülkelerinin insani sorunları çözmesi ve rezerv reformlarını iyi yönetmesi gerektiğini vurgulayarak, teşkilatın başarısının hedef ve amaçların etkili bir şekilde uygulamasından geçtiğini söyledi.

Konuşmaların ardından bir önceki konferansın başkanlığını yürüten Kazakistan'ı temsilen Kazakistan Tarım Bakan Yardımcısı Jenis Oserbay, İİT 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı'nın başkanlığını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye devretti.

Pakdemirli'nin konuşmasının ardından basına kapalı yapılan toplantının sonunda basın toplantısı da gerçekleştirilecek.