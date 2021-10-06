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İMMİB çatısı altındaki sektörlerden 9 ayda 61,5 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika

İMMİB çatısı altındaki sektörlerden 9 ayda 61,5 milyar dolarlık ihracat

06.10.2021 09:06
İMMİB çatısı altındaki sektörlerden 9 ayda 61,5 milyar dolarlık ihracat, System.String[]

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) bünyesindeki sektörlerin 9 aylık ihracat toplamı, 61,5 milyar dolar oldu.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) bünyesindeki sektörlerin 9 aylık ihracat toplamı, 61,5 milyar dolar oldu.

İMMİB açıklamasına göre, Türkiye'nin yüzde 30'luk artışla 20,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiği eylül ayında, İMMİB çatısı altında yer alan sektörler 8 milyar 423 milyon dolarlık ihracata imza atarak ihracatını geçen yılın eylül ayına göre yüzde 61 artırdı.

Eylül ayında, 2,6 milyar dolarlık ihracatıyla çelik, sektörler arasında aylık ihracat bazında ilk kez zirvede yer aldı. Türkiye'nin toplam mal ihracatında en fazla paya sahip ilk 5 sektörün 3'ü İMMİB'in iştigal sahasındaki sektörler oldu.

Eylülde yüzde 141'lik artışla ihracatını en çok artıran çelik sektörü, 2,6 milyar dolarlık ihracatla birlik bazında ilk sıraya oturdu.

Çelik sektörünü 2,3 milyar dolarlık ihracat rakamı ile kimya takip ederken üçüncü sıradaki elektrik-elektronik, 1,3 milyar dolarlık ihracat kaydetti. Eylül ayında metaller sektörü 1,1 milyar, madencilik ürünleri 584 milyon dolar, mücevher ise 501 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Çelikten sonra ihracattaki en yüksek artış oranı yüzde 58,5 ile mücevherde gerçekleşti.

Kimya 18,2 milyar dolar ile yıl bazında İMMİB sektörleri arasında ilk sırada

Eylülde ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artıran ve en çok Irak'a ihracat yapan kimya sektörü, 9 aylık toplam ihracatını 18,2 milyar dolara taşıdı.

Ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 77,5 artıran çelik sektörü, 9 ayda toplam 15,8 milyar dolarlık ihracat yaptı. Eylül ayında ihracat rakamını yüzde 20,7 oranında artıran ve en çok İngiltere'ye ihracat gerçekleştiren elektrik-elektronik sektörü, 9 ayda 10,4 milyar dolar değerinde ihracata ulaştı.

Ocak-eylülde metaller sektörü, ihracatını yüzde 49,6 artırdı ve toplam ihracat rakamı 8,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Maden, aynı dönemde yüzde 48'lik artışla toplam ihracatını 4,4 milyar dolara taşırken mücevher ihracatını yüzde 57,4 artırdı ve toplam ihracat rakamını 3,9 milyar dolara taşıdı.

"Türkiye eylül ayı ihracatından yüzde 41'lik pay alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMMİB Genel Sekreteri Armağan Vurdu, İMMİB olarak bünyelerindeki 6 sektör ile Türkiye'nin toplam ihracatındaki paylarının her geçen gün artırdıklarını belirterek, "Ocak-ağustos döneminde 53 milyar dolar olan Türkiye mal ihracatındaki payımızı, ocak-eylül döneminde 61,5 milyar dolara taşıdık. 2021 Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36'lık artışla 161 milyar doları buldu. İştigal sahamızdaki sektörlerin 9 ayda gerçekleştirdiği 61,5 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye mal ihracatının yüzde 38,2'sini temsil ediyoruz. Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz 8 milyar 423 milyon dolarlık ihracat ile 20,8 milyar dolarlık eylül ayı ihracatından yüzde 41 pay alıyoruz." ifadelerini kullandı.

İhracat, dolar, Eylül, İmmib, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İMMİB çatısı altındaki sektörlerden 9 ayda 61,5 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi


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