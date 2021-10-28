İpsala pirincine AB coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldı

Daha önce Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilen İpsala pirincine AB coğrafi işaret tescili alınması için Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından gerekli başvuru yapıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın koordine ettiği coğrafi işaret çalışmaları kapsamında 14 Ekim 2021 itibariyle İpsala pirincinin AB coğrafi işaret tescili için başvuru süreci tamamlandı. İpsala pirincine coğrafi işaret alınması sürecinde hazırlanan dosyaların AB ilgili kurumlarına teslimini Türk Patent ve Marka Kurumu yapıyor. Bu ürün tescil edildiğinde Trakya'da AB coğrafi işaret tescili almış ilk ürün olacak. Şu anda Türkiye'de 7 ürün AB coğrafi işaret tescili almış durumda, 25 ürün için de tescil başvuru süreci devam ediyor.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İpsala pirincinin Trakya'nın AB tarafından tescil edilen ilk ürünü olmaya çok yaklaştığını söyledi. Şahin, "Daha önce yurtiçinde Trakya'nın 20 ürününe coğrafi işaret aldık, 13 ürün de başvuru aşamasında bulunuyor. Ayrıca 10 ürüne daha coğrafi işaret almayı planlıyoruz ve bunun ön çalışmaları içerisindeyiz. Ürünlerimizin sadece sınırlarımız içinde değil sınırlarımız ötesinde de değer görmesi için coğrafi işaret tescili süreçlerini AB'ye taşıdık. Sürecin başından beri beraber çalıştığımız Keşan TSO ile birlikte dosyamızı hazırladık ve sürecin AB nezdinde koordinasyonunu sağlayacak olan Türk Patent ve Marka Kurumu'na teslim ettik. Onlar da AB ilgili kurumları nezdinde süreci başlattılar. Bu sürecin sonunda İpsala Pirinci AB tarafından coğrafi işaret tescili alan ilk ürün olacak. İnşallah daha sonra diğer ürünlerimiz de İpsala Pirincini takip edecek" dedi.

İpsala pirinci

İpsala pirinci, Edirne ili İpsala ilçesinde, güneyde Enez ilçe sınırından başlayarak kuzeyde Sarıcaali Köyüne kadar uzanan ova ile Gala Gölünden kuzeydoğuya doğru Koyuntepe Köyünün altına kadar uzanan ovada yetişiyor. İpsala İlçesinde, toplam 250 bin dekarlık sahada çeltik tarımı yapılıyor. Pirinç önce tarlada çeltik olarak üretilip, daha sonra, fabrikalarda, kavuzlu çeltik tanelerinin kavuzları soyulduktan sonra, beyazlatılıp parlatılıp, pirinç mahsulü elde ediliyor.

Çeltik, Gramineae familyasına ait Oryza sativaL. türüne dahil bitkilerden elde ediliyor. Çeltik bitkisi her cins toprakta yetişebiliyor ancak geçirgenliği az ve drenaj yapısı iyi olan killi-tınlı topraklarda daha iyi yetişiyor ve daha yüksek verim veriyor. İpsala ve civarında yıllık çeltik üretimi ise 200 bin ton civarındadır. Çeltik üretimi genişliği 500 - 10000 dekar arasında değişen işletmelerde yapılıyor. İpsala Ovasında çeltik tarımı geniş iletmelerde yapıldığı için bir endüstri haline geldi. Çeltik yetiştirilmesi için ekimden hasada kadar gerekli olan bütün işler makine ile yapılıyor. İpsala Ovasında çeltik ekimi mayıs ayında yapılır, haziran ve temmuz aylarında ilaçlama, gübreleme ve sulama gibi bakım işleri yürütülür. Temmuz sonu ve ağustos başlarında çiçeklenmeye başlayan ürün, eylül başından itibaren hasat olgunluğuna ulaşır. - EDİRNE