Üye Girişi
İpsala pirincine AB coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldı - Son Dakika

İpsala pirincine AB coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldı

28.10.2021 15:44
İpsala pirincine AB coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldı

Daha önce Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilen İpsala pirincine AB coğrafi işaret tescili alınması için Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından gerekli başvuru yapıldı.

Daha önce Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilen İpsala pirincine AB coğrafi işaret tescili alınması için Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından gerekli başvuru yapıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın koordine ettiği coğrafi işaret çalışmaları kapsamında 14 Ekim 2021 itibariyle İpsala pirincinin AB coğrafi işaret tescili için başvuru süreci tamamlandı. İpsala pirincine coğrafi işaret alınması sürecinde hazırlanan dosyaların AB ilgili kurumlarına teslimini Türk Patent ve Marka Kurumu yapıyor. Bu ürün tescil edildiğinde Trakya'da AB coğrafi işaret tescili almış ilk ürün olacak. Şu anda Türkiye'de 7 ürün AB coğrafi işaret tescili almış durumda, 25 ürün için de tescil başvuru süreci devam ediyor.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İpsala pirincinin Trakya'nın AB tarafından tescil edilen ilk ürünü olmaya çok yaklaştığını söyledi. Şahin, "Daha önce yurtiçinde Trakya'nın 20 ürününe coğrafi işaret aldık, 13 ürün de başvuru aşamasında bulunuyor. Ayrıca 10 ürüne daha coğrafi işaret almayı planlıyoruz ve bunun ön çalışmaları içerisindeyiz. Ürünlerimizin sadece sınırlarımız içinde değil sınırlarımız ötesinde de değer görmesi için coğrafi işaret tescili süreçlerini AB'ye taşıdık. Sürecin başından beri beraber çalıştığımız Keşan TSO ile birlikte dosyamızı hazırladık ve sürecin AB nezdinde koordinasyonunu sağlayacak olan Türk Patent ve Marka Kurumu'na teslim ettik. Onlar da AB ilgili kurumları nezdinde süreci başlattılar. Bu sürecin sonunda İpsala Pirinci AB tarafından coğrafi işaret tescili alan ilk ürün olacak. İnşallah daha sonra diğer ürünlerimiz de İpsala Pirincini takip edecek" dedi.

İpsala pirinci

İpsala pirinci, Edirne ili İpsala ilçesinde, güneyde Enez ilçe sınırından başlayarak kuzeyde Sarıcaali Köyüne kadar uzanan ova ile Gala Gölünden kuzeydoğuya doğru Koyuntepe Köyünün altına kadar uzanan ovada yetişiyor. İpsala İlçesinde, toplam 250 bin dekarlık sahada çeltik tarımı yapılıyor. Pirinç önce tarlada çeltik olarak üretilip, daha sonra, fabrikalarda, kavuzlu çeltik tanelerinin kavuzları soyulduktan sonra, beyazlatılıp parlatılıp, pirinç mahsulü elde ediliyor.

Çeltik, Gramineae familyasına ait Oryza sativaL. türüne dahil bitkilerden elde ediliyor. Çeltik bitkisi her cins toprakta yetişebiliyor ancak geçirgenliği az ve drenaj yapısı iyi olan killi-tınlı topraklarda daha iyi yetişiyor ve daha yüksek verim veriyor. İpsala ve civarında yıllık çeltik üretimi ise 200 bin ton civarındadır. Çeltik üretimi genişliği 500 - 10000 dekar arasında değişen işletmelerde yapılıyor. İpsala Ovasında çeltik tarımı geniş iletmelerde yapıldığı için bir endüstri haline geldi. Çeltik yetiştirilmesi için ekimden hasada kadar gerekli olan bütün işler makine ile yapılıyor. İpsala Ovasında çeltik ekimi mayıs ayında yapılır, haziran ve temmuz aylarında ilaçlama, gübreleme ve sulama gibi bakım işleri yürütülür. Temmuz sonu ve ağustos başlarında çiçeklenmeye başlayan ürün, eylül başından itibaren hasat olgunluğuna ulaşır. - EDİRNE

İpsala pirincine AB coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldı
İpsala pirincine AB coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldı
İpsala pirincine AB coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldı
İpsala pirincine AB coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldı
İpsala pirincine AB coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldı
İpsala pirincine AB coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldı
İpsala pirincine AB coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldı

Avrupa Birliği, İpsala, Patent, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İpsala pirincine AB coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor 15:59 Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız 15:56 Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı 15:12 Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı
Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı 14:56 Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 14:50 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor Şebnem'i 12 yerinden bıçaklayıp 14:33 Şebnem'i 12 yerinden bıçaklayıp "Hatırlamıyorum" diyen cani, ifadesinde döküldü: Kıskandığı için kavga ediyorduk
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 13:26 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme 12:29 Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme

Son Dakika Haberleri
15:59 Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor
15:57 Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor
15:55 Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız
15:33 Liverpool'un yıldızı Salah okul müfredatına girdi! Öğrencilere ders olarak anlatılacak
15:12 Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı
15:10 Barcelona tarihinde böylesi görülmedi! Ronald Koeman alacağı tazminatla Süper Lig'de takım kurabilir
15:08 Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü
15:06 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
14:53 Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı
14:51 Kasımpaşa'da yeni dönem Hakan Kutlu ile resmen başladı
Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımına beğeni yağıyor Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımına beğeni yağıyor         
16:00
Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor         
15:58
Liverpool'un yıldızı Salah okul müfredatına girdi! Öğrencilere ders olarak anlatılacak Liverpool'un yıldızı Salah okul müfredatına girdi! Öğrencilere ders olarak anlatılacak         
15:34
Barcelona tarihinde böylesi görülmedi! Ronald Koeman alacağı tazminatla Süper Lig'de takım kurabilir Barcelona tarihinde böylesi görülmedi! Ronald Koeman alacağı tazminatla Süper Lig'de takım kurabilir         
15:10
Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı         
14:54
Jandarma, canına kıymak isteyen ölümün kıyısından çekip aldı! O anlar kamerada Jandarma, canına kıymak isteyen ölümün kıyısından çekip aldı! O anlar kamerada         
14:33
"Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı         
13:58
Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu         
12:46
Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor         
12:19
Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum         
11:16
Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu         
11:12
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
Teknolojiden uzak kalmamak için dağda kendi elektriğini üretiyor Teknolojiden uzak kalmamak için dağda kendi elektriğini üretiyor         
09:13
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 16:10:16. #1.12#
SON DAKİKA: İpsala pirincine AB coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement