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İstanbul Ekonomi Zirvesi 'Yeşil Ekonomi' temasıyla gerçekleşecek - Son Dakika

İstanbul Ekonomi Zirvesi 'Yeşil Ekonomi' temasıyla gerçekleşecek

26.10.2021 13:56

İstanbul Ekonomi Zirvesi 'Yeşil Ekonomi' temasıyla gerçekleşecek19 ile Birlikte Kırılan Tedarik Zincirinde Yeni Dengeler', 'Dijital Tarım ve Temel Gıda' gibi konu başlıkları konuşulacak.

İstanbul Ekonomi Zirvesi 'Yeşil Ekonomi' temasıyla gerçekleşecek

İSTANBUL Bu yıl 5'incisi düzenlenecek İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde 'Yeşil Ekonominin Önemi', 'Covid-19 ile Birlikte Kırılan Tedarik Zincirinde Yeni Dengeler', 'Dijital Tarım ve Temel Gıda' gibi konu başlıkları konuşulacak.

'Yeşil Ekonomi' temasıyla 10 Aralık'ta Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek olan 5. İstanbul Ekonomi Zirvesi öncesinde İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen, İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer ile İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Üyesi Demet Sabancı Çetindoğan basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda Sürdürülebilir Kalkınmada yeşil ekonominin önemi, dünyanın yenilenebilir enerjide değişim ve dönüşüm süreci, Covid-19 ile birlikte kırılan tedarik zincirinde yeni dengeler dijital tarım ve temel gıda gibi konu başlıkları ele alındı. Açılış konuşması yapan İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen "İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde yeşil ekonomiyi, yeşil tahvilleri ve yeşil konuları konuşacağız. İklim şartlarında ileriye dönük çalışmalarımızı nasıl yapabileceğimizi konuşacağız. Bu sene 5'incisini yapacağız. İklim kapanmaları bütün ülkeleri etkileyecek. Emisyon karbondioksit ve sera gazı salımında ülkelerin farklı yüzdeleri olsa da birçok ülke bundan etkilenecek. Tedbirlerimizi almalıyız. Fosil yakıtların çıkartılması durdurulabilir" dedi.

"İklim değişikliği ile mücadelede güçlü adımlar atmalıyız"

Tüzmen, "Yeşil Mutabakat bir ekonomik büyüme modeli; sektörlere ve şirketlere yeniden şekillenme, yapılanma ve kaynakları verimli kullanma imkanı veren bir strateji olarak bakmalıyız. Yeşil Mutabakat ile ortaya çıkacak bu fırsatları değerlendirebilmemiz ve olası riskleri bertaraf edebilmemiz için yol haritalarına ihtiyacımız var. Düşük karbonlu ekonomiye geçiş ile önemli kazançlar elde edebiliriz. Küresel iklim gündemi pandemi sürecinde bile önceliğini yitirmedi, aksine AB başta olmak üzere birçok ülkede daha da önem kazandı. Bu dönemde Çin de dahil olmak üzere ülkelerin karbon nötr hedeflerini açıkladığını, ABD'nin Paris Anlaşması gündemine geri döndüğünü görüyoruz. Tüm bu gelişmeler çerçevesinde hem iklim değişikliği ile mücadelede güçlü adımlar atmak hem de küresel rekabette geride kalmamak Türkiye açısından oldukça önemli. Bu sebeple AB'nin yeni nesil ticaret anlaşmalarında da referans aldığı Paris Anlaşması'nı stratejik bir öncelik olarak ele almamız gerektiğini düşünüyoruz. Sanayimize, ihracat yoğun sektörlerimize, hizmet sektörlerimize yön gösterecek yol haritası ihtiyacını hem kamu hem de uluslararası paydaşlarımızla paylaşıyor; mevzuat çalışmalarına görüşlerimizle katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda özel sektöre ilham verebilecek iyi örneklerin çoğalması konusunda da farkındalık çalışmalarımıza devam ediyoruz"

"Devlet ve özel sektör iş birliği yapmalı"

Abdullah Değer ise "Son on yılda yeşil ekonomi hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir kalkınma için önemli bir politika çerçevesi olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle küreselleşme ile coğrafi olarak fazlasıyla uzak hale gelmiş olan tarım ve sanayinin bir kısmı yeniden yerelleşmelidir. Devlet ve özel sektör iş birliği noktasında ise istihdam dostu yeşil işlere yatırım yapılması ile karbon temelli ekonomiden, yenilenebilir enerji temelli bir ekonomiye geçişin önü açılmalıdır" açıklamasında bulundu. İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Üyesi Demet Sabancı "Şu an içinde bulunduğumuz salon 1900'lerden günümüze önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Seneler çok hızlı geçiyor. İnşallah bu yılda çok başarılı bir zirve gerçekleştireceğiz" dedi.

İstanbul Ekonomi Zirvesi 'Yeşil Ekonomi' temasıyla gerçekleşecek
İstanbul Ekonomi Zirvesi 'Yeşil Ekonomi' temasıyla gerçekleşecek
İstanbul Ekonomi Zirvesi 'Yeşil Ekonomi' temasıyla gerçekleşecek
İstanbul Ekonomi Zirvesi 'Yeşil Ekonomi' temasıyla gerçekleşecek

Togo Cumhuriyeti, İstanbul, Ekonomi, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İstanbul Ekonomi Zirvesi 'Yeşil Ekonomi' temasıyla gerçekleşecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İstanbul Ekonomi Zirvesi 'Yeşil Ekonomi' temasıyla gerçekleşecek - Son Dakika
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