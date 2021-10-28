İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, "Türk milletinin kaderinin tezahür ettiği bir mücadele olan bağımsızlık savaşımız sonrasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti için sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bağımsızlığının simgesidir." ifadelerini kullandı.

Kopuz, Cumhuriyet Bayramı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin, binlerce yıllık bir devlet geleneğinin son halkası olduğunu belirtti.

1071'den beri Türk yurdu olan Anadolu'daki düşman işgalini sonlandırmak için yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın bir istiklal, yani bağımsızlık mücadelesi olduğunu aktaran Kopuz, şunları kaydetti:

"Bu nedenle bir adı da İstiklal Savaşı'ydı. Türk milletinin mazide olduğu gibi istikbalde de bağımsız olması için verilen bir savaştı. Bu açıdan Türk milletinin kaderinin tezahür ettiği bir mücadele olan bağımsızlık savaşımız sonrasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti için sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bağımsızlığının simgesidir.

Türk milleti, 2 yıl sonra 100. yılını kutlayacağımız Cumhuriyetimiz ile kaderinin bir ve bütün olduğunun farkındadır ve bu farkındalığı en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde göstermiştir. Bu duygularla Cumhuriyetimizin 98. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Savaşımızın ve Cumhuriyetimizin kahramanlarını saygıyla anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum."