İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TÜSİAD yönetimi ile bir araya geldi

TÜSİAD yönetimi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, TÜSİAD Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin, Yönetim Kurulu Üyesi Önder Sezgi ve Ankara Temsilcisi Barış Urhan, yarın yapılacak Yüksek İstişare Konseyi toplantısı öncesi Akşener ile bir araya geldi.

Ziyarette, İYİ Parti Samsun Milletvekili ve Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak ile Ekonomi ve Finans Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Danışmanı Bilge Yılmaz da bulundu.