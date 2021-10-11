Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,2 artışla 506,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 820,00 lira, Cumhuriyet altını 3.355,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle 506,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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