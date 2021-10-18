Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,82 artışla 529,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 857,00 lira, Cumhuriyet altını 3.510,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 0,82 yükselişle 529,50 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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