Kapalıçarşı'da altın
21.10.2021 17:37
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,42 artışla 542,00 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,42 artışla 542,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 878,00 lira, Cumhuriyet altını 3.592,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,42 yükselişle 542,00 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|529,00
|529,20
|541,80
|542,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.487,00
|3.508,00
|3.571,00
|3.592,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|482,60
|486,60
|494,30
|498,30
|Lira(Tam) Ziynet
|3.408,00
|3.428,00
|3.490,00
|3.510,00
|Yarım Ziynet
|1.704,00
|1.714,00
|1.745,00
|1.755,00
|Çeyrek Ziynet
|852,00
|857,00
|873,00
|878,00
Son Dakika 17:35 Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Tepkilerini dile getiren partililer ayrılma kararı aldı 17:22 Kentin en işlek sokağında şaşırtan görüntü! Sıraya dizilen vatandaşlar dizi izler gibi kazayı izledi 16:52 "Müziğin sesini kıs" diyen kadın, çıkan kavgada kocasını öldürdü: O ölmeseydi, ben ölecektim 16:17 Eşi tarafından dövülerek öldürülen kadının cenazesinde yakını isyan etti: Saçının her teli için 10 adam almazsam 16:04 Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk 14:48 Eski hakem Deniz Çoban, MHK Başkanlığı görevinden istifa eden Serdar Tatlı'nın kendisine yolladığı mesajı paylaştı 14:38 Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi 14:10 Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü