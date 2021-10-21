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Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika

Kapalıçarşı'da altın

21.10.2021 17:37
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,42 artışla 542,00 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,42 artışla 542,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 878,00 lira, Cumhuriyet altını 3.592,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,42 yükselişle 542,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 529,00529,20541,80542,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.487,003.508,003.571,003.592,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 482,60486,60494,30498,30
Lira(Tam) Ziynet 3.408,003.428,003.490,003.510,00
Yarım Ziynet 1.704,001.714,001.745,001.755,00
Çeyrek Ziynet 852,00857,00873,00878,00

Kapalıçarşı, Cumhuriyet, İstanbul, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika Ekonomi


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