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Kdz. Ereğli'nin talepleri TBMM'de milletvekillerine iletildi - Son Dakika

Kdz. Ereğli'nin talepleri TBMM'de milletvekillerine iletildi

21.10.2021 22:54
Kdz. Ereğli'nin talepleri TBMM'de milletvekillerine iletildi

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti Zonguldak Milletvekillerinin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya katılarak, Ereğli'nin ekonomik yatırımlar noktasındaki taleplerini iletti.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti Zonguldak Milletvekillerinin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya katılarak, Ereğli'nin ekonomik yatırımlar noktasındaki taleplerini iletti.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir ve Çaycuma TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu ile birlikte TBMM'de AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar ile bir araya geldi. Toplantıya ilişkin bilgiler veren Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, önemli konuların görüşüldüğü toplantının Ereğli açısından çok verimli geçtiğini söyledi. Başkan Keleş, toplantıda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Filyos'a yapacağı yatırımlarla ilgili tedarikleri noktasında Kdz. Ereğli ilçesindeki tersaneler bölgesinin dinamik gücünden faydalanılması konusunu gündeme getirdi. Başkan Keleş toplantıya ilişkin olarak şu bilgileri verdi: "Zonguldak ve ilçelerindeki yatırımlar ve çözülmesi gereken konularla ilgili olarak ilk toplantımızı Zonguldak TSO ev sahipliğinde yapmıştık. O günkü toplantıya AK Parti Zonguldak Milletvekillerimiz katılamamışlardı. Bu gün Zonguldak Milletvekillerimiz Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar'ın ev sahipliğinde Zonguldak TSO Başkanımız Metin Demir ile Çaycuma TSO Başkanımız Zekai Kamitoğlu'nun katılımları ile gerçekleştirdik. Toplantıda Ereğli'de ki gelişmelerle ilgili olarak milletvekillerimize bilgiler aktardık. Özellikle Kdz. Ereğli 2. OSB'nin müracaatını Zonguldak Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne teslim etmiştik. Milletvekillerimizden 2. OSB'nin hızlı bir şekilde kurulması için destek istedik. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Filyos'ta yapacağı yatırımları ile ilgili olarak kurulum aşamasında tedarikler için Ereğli Tersaneler bölgesinin dinamik gücünden yararlanılması gerektiğini anlattık.

Zonguldak ilinin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenen İller içerisine alınması talebinde bulunduk. Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın Kırsal Kalkınma desteklerinden yararlanabileceğiz. Karadeniz Ereğli'de müteahhitlerin yaşamış olduğu iskan sıkıntısı ile ilgili olarak bölgemiz milletvekillerimizden destek talebinde bulunduk. Aynı zamanda milletvekillerimiz ile Karadeniz Ereğli'de yapılması düşünülen sembol cami projesi ile ilgili olarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk.

Toplantıda ayrıca; Zonguldak limanının durumu, Rödevans işletmeciliği, Filyos projesinin durumu, Filyos Endüstri Bölgesi ikinci etap karma OSB, lojistik merkezi projesi ve Sera OSB projesi Gökçebey Devrek Organize Sanayi bölgeleri, Çaydeğirmeni küçük sanayi alanları ile ilgili konuları görüştük."

Toplantının çok verimli geçtiğini ifade eden Başkan Keleş, Zonguldak Milletvekillerine teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli'nin talepleri TBMM'de milletvekillerine iletildi
Kdz. Ereğli'nin talepleri TBMM'de milletvekillerine iletildi
Kdz. Ereğli'nin talepleri TBMM'de milletvekillerine iletildi
Kdz. Ereğli'nin talepleri TBMM'de milletvekillerine iletildi

Arslan Keleş, Zonguldak, Ereğli, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kdz. Ereğli'nin talepleri TBMM'de milletvekillerine iletildi - Son Dakika Ekonomi


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