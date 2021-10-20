Konya'daki "model fabrika" firmalarda verimliliği artırıyor

Konya Model Fabrika'da hizmet alan 100'ün üzerindeki sanayi kuruluşu, üretimde verimliliği artırarak rekabette üstünlük elde ediyor.

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, AA muhabirine, model fabrikanın sanayiye katkısını değerlendirdi.

Konya Model Fabrika'nın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BM Kalkınma Programı (UNDP) desteği ve finansmanıyla kurulduğunu aktaran Öztürk, KTO tarafından yürütülen projenin, Konya Sanayi Odası ile Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün ortaklığında hayata geçirildiğini vurguladı.

Öztürk, Konya Model Fabrika'nın 12 milyon liralık yatırımla şehre kazandırıldığını anımsatarak, burada "öğren-dönüş" modelinin uygulandığını dile getirdi.

Bu modelle eğitim alan proje liderlerinin, öğrendiklerini firmalarında uygulayarak verimliliği artırma faaliyetlerini gerçekleştirdiğini anlatan Öztürk, katılımcıların geniş yelpazede her konuda uygulamalı eğitim aldığını ifade etti.

100'ün üzerinde firmanın verimliliği arttı

Öztürk, Konya Model Fabrika'nın 2020 eylül ayında hizmet vermeye başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür ediyoruz. Türkiye'de model fabrikaları yaygınlaştırarak, ülkede verimliliğin artırılmasına yönelik proje geliştirildi. Türkiye'deki 8 model fabrikadan biri de şehrimizde. Geçen günlerde Bakanımızın katılımıyla açılışı gerçekleştirildi. KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü'nün içerisindeki Konya Model Fabrika 1 yıldır faaliyette. Bugüne kadar 13 firmaya 'öğren-dönüş programı, 33 firmaya eğitim ve danışmanlık hizmeti, 47 firmaya da teknolojik danışmanlık hizmetleri gerçekleştirildi. 13 firmanın aktif programı sürüyor. Sonuçlarına baktığımızda firmalar, yüzde 50 ile yüzde 120'ye varan verimlilik artışı yakaladı. Bu da projenin çok doğru olduğunu ve Anadolu sanayisinin verimliliğinin artırılmasında önemli katkıları olacağını gösteriyor."

Büyümeye en büyük katkıyı sanayi sektörünün verdiğine işaret eden Öztürk, "İhracatta sanayinin payı her geçen yıl giderek artıyor. Anadolu şehirlerinde de ciddi sanayileşme var. Yeni dünyada sürdürülebilirlik ve verimlilik kavramları ön plana çıktı. Uluslararası rekabette çok daha güçlü olabilmek için verimlilik artışını yakalamanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Eğitim programıyla israfın önüne geçtiler

Değirmen makinesi imalatı yapan bir fabrikanın makine mühendisi Ali Sarı da model fabrikanın etkinliğini sosyal medyadan öğrendiğini anlattı.

Firmadan 3 çalışan olarak eğitim için başvurduklarını dile getiren Sarı, "Şubat ayında başladık, 4 aylık süreçte 'yalın üretim' ve 'üretimde verimlilik' eğitimleri aldık. En büyük faydası, üretimde verimliliği yakaladık. İsrafın üretimde nasıl ortaya çıktığını gördük, bunu engelledik. Makine şasisinin 13,5 saatteki üretimi, bu eğitimlerin ardından 6,5 saate düştü. Öğren-dönüş eğitim programının sonunda bu verimliliğe ulaştık. Üretimimiz bu şekilde devam ediyor." diye konuştu.