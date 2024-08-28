Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı. Toplantıda 2025-2027 dönemi Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları değerlendirildi.

28.08.2024 12:16
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

2025-2027 dönemi Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıklarının değerlendirileceği toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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