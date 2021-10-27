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Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor - Son Dakika

Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

27.10.2021 08:51
Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

Küresel piyasalarda, şirket karlılıklarının 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam etmesine karşın Çin'de emlak sektörü kaynaklı riskler ve ABD ile Çin arasında gerilimin artabileceğine ilişkin endişeler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Küresel piyasalarda, şirket karlılıklarının 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam etmesine karşın Çin'de emlak sektörü kaynaklı riskler ve ABD ile Çin arasında gerilimin artabileceğine ilişkin endişeler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Dün, New York borsasında güçlü 3. çeyrek şirket karlılıklarıyla S&P 500 endeksi ve Dow Jones endeksi rekor kapanış yaptı. Endekslerin rekor kapanış yapmasına karşın, kapanışa yakın artan satış baskısı Asya borsaları ile yeni günde de taşındı.

Çin'de sorunlu emlak sektörüne ilişkin olumsuz haber akışı sürüyor. Çin'in, bilinen 300 milyar dolar borcu bulunan emlak şirketi Evergrande'nin sahibine borçlarını kendi cebinden ödemesini tavsiye etmesi piyasalarda risk iştahını düşürdü.

Analistler, Çin'in Evergrande'ye karşı tutumunun genel olarak konut sektörüne olan tutumunu yansıtabileceğini aktararak, benzer sıkıntıların farklı şirketlerde yaşanabileceğinin düşünüldüğünü ifade etti.

Çin ile ABD arasındaki tansiyon ise ABD'de alınan kararla yeniden yükseldi. ABD, China Telecom'un ülkedeki operasyon iznini iptal ederken, bu durumun Çinli teknoloji şirketlerini olumsuz etkileyebileceğinden endişe ediliyor.

Öte yandan Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları da küresel ölçekte risk iştahını düşüren etkenlerin başında geliyor. Artan vakalar, önlemlerin gevşetilmesini engelleyerek ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

ABD'de dün yüzde 1,61'e kadar gerileyen 10 yıllık tahvil faizi, bu seviyeden tekrar yükselişe geçmesinin ardından şu sıralarda yüzde 1,63 seviyesinde bulunuyor.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,18, Nasdaq endeksi yüzde 0,06 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,04 yükseldi. New York borsasında bugün endeks vadeli işlem kontratlarının yatay seyrettiği görülüyor.

Avrupa tarafında, yarın gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısı öncesinde dün alıcılı bir seyir izlendi. ECB'nin, yarınki toplantıda faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, destekleyici tutumunu da sürdüreceği tahmin ediliyor.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,01, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,58 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 değer kazandı.

Asya'da ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin endişeler, piyasaları baskılayan unsur olarak dikkati çekiyor. ABD Dışişleri Bakanı Antohny Blinken'in Tayvan'a Birleşmiş Milletler'de daha önemli bir rol verilmesini istemesi ve ABD'nin China Telecom'un faaliyet iznini iptal etmesinin ardından gözler yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,20, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,92, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,78 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,52 geriledi.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükseliş eğilimini üst üste yedinci güne taşıyarak günü yüzde 1,09 artışla 1.509,20 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,47 gerileyerek 9,5439'a inmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 9,5420 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde şimdiye kadar açıklanan finansal sonuçlara göre şirket karlılıklarının 3. çeyrekte çoğunlukla beklentileri aştığını belirterek, borsada hisse ve sektör bazlı ayrışmaların etkili olmaya devam edeceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de toptan stoklar ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.510 puanın geçilmesi halinde 1.530 direncinin gündeme gelebileceğini, olası düşüşlerde ise 1.480 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, ekim ayı ekonomik güven endeksi

15.30 ABD, eylül ayı toptan stoklar

15.30 ABD, eylül ayı dayanıklı mal siparişleri

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, New York, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor - Son Dakika Ekonomi


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