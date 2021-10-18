Kuveyt Türk'ün Ar-Ge ve teknoloji geliri 62 milyon TL'yi aştı

İSTANBUL(AA) -Dijital dönüşüm yolunda attığı adımlarla müşterilerine en iyi hizmeti sunabilmek için Ar-Ge merkezlerindeki teknoloji-inovasyon çalışmalarına 11 yıldır aralıksız devam ettiren Kuveyt Türk, Ar-Ge satışlarından elde ettiği geliri 62 milyon TL'ye yükseltti.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de bir finans kuruluşu tarafından hayata geçirilen ilk Ar-Ge merkezini 2010 yılında İstanbul'da kuran ve 2017 yılında da Konya'da açtığı Ar-Ge merkeziyle bugün Türkiye'de iki Ar-Ge merkezine sahip tek finans kuruluşu unvanına sahip olan Kuveyt Türk, bu merkezlerde birçok inovatif ürün ve hizmeti hayata geçirirken, eğitimleriyle de Ar-Ge dünyasını destekliyor.

Dijital kanalların önemini yıllar önceden öngörmüş, bu yönde önemli projeleri hayata geçirmiş ve aksiyonları vaktinde almış bir katılım finans kuruluşu olan Kuveyt Türk'ün, Ar-Ge merkezlerinde geliştirdiği projeler arasında, operasyonel verimlilik sunan BOA Bankacılık Platformu, şubelerin hizmet zenginliği ile ATM'nin pratikliğini buluşturan XTM, katılım finans alanında bir ilk olan dijital finans platformu Senin Bankan, KOBİ'lere yönelik geliştirilen CebimPOS, şubeye gitmeden internet veya mobil şube aracılığıyla finansman kullanma imkanı veren Online Finans Sistemi, yine Türkiye'de bir ilk olan kira sertifikası (sukuk) halka arz işleminin uygulama modülü gibi birçok yenilik yer alıyor.

Kuveyt Türk, açık bankacılık ve platform bankacılığı çalışmaları doğrultusunda kurduğu API Market platformu üzerinden 80'in üzerinde API servisi de sağlanıyor. Kuveyt Türk'ün, API Market platformu üzerinden sunduğu veri paylaşımı sayesinde FinTech'ler mobil uygulamalarında yenilikçi ürün ve hizmet geliştirebiliyor.

""Test mühendisliği ve API bankacılığı sertifika programımızı kararlı şekilde sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bankacılık Servis Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, finans sektöründe, rekabette öne çıkmanın ve insan odaklı hizmet anlayışının temelini artık dijital teknolojilerin oluşturduğunu belirtti.

Teknolojiyi rekabet avantajına çevirmek ve müşterilere en iyi hizmeti sunmak için Ar-Ge ve inovasyonun giderek öneminin artacağı bilinciyle iki Ar-Ge merkezi kurduklarını ve çalışmalarını 11 yıldır aralıksız sürdürdüklerini bildiren Yılmaz, "Yerli imkanlarla ve milli bir bakış açısıyla geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizle katılım finans sektöründeki öncülüğümüzü Ar-Ge dünyasına da taşıyoruz. Ar-Ge merkezlerimiz ve iştirakimiz olan Architecht Teknoloji ile birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dijital kanallara, açık bankacılığa, yapay zeka alanlarına yatırımlarımızı artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Ar-Ge merkezlerinin patent başvurularının ve bilimsel yayınlarının devam ettiğini aktardı.

Kuveyt Türk olarak 12 patentin fikri mülkiyet haklarına sahi oldukları bilgisini veren Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ayrıca bugüne kadar çalışanlarımızın Ar-Ge projelerimizin araştırma safhalarının ve sonuçlarının paylaşıldığı yayın, makale ve bildirilerin sayısı 80'i aşmış durumda. Ar-Ge çalışmalarında insan kaynağının en önemli unsur olduğunun farkındalığıyla çalışanlarımızın yüksek lisans ve doktora süreçlerini destekliyor, üniversitelerle iş birliklerimizi geliştirmek için çalışanlarımızı akademik camiayla buluşturuyoruz. Test mühendisliği ve API bankacılığı sertifika programımızı da kararlı şekilde sürdürüyoruz. Bir yandan Ar-Ge merkezlerimizde yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ederken, diğer taraftan bu alanda kariyer yapmak isteyen gençlerimiz için istihdam imkanları sunuyoruz. Ar-Ge ve inovasyon alanındaki fikirlerini hayata geçirmek isteyen gençlerimizi Kuveyt Türk'e katılmaya davet ediyoruz."

Ar-Ge satışlarından 62 milyon TL gelir

Açıklamaya göre, Kuveyt Türk'ün Ar-Ge merkezleri, geliştirdiği ürünlerle hem ithal ikamesine hem de doğrudan ihracatla ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

Ar-Ge'nin en önemli gereksinimlerinden biri olan ticarileşme sürecine 2016 yılında kurduğu teknoloji şirketi Architecht ile hız veren Kuveyt Türk, geliştirdiği ana bankacılık sistemi BOA'yı hem Türkiye'de yeni kurulan katılım banklarının hem de yurt dışındaki bankaların hizmetine sunuyor.

İhraç edilen bankacılık yazılım ürünlerinin tamamı Türk mühendisler tarafından öncü teknolojilerle geliştiriliyor. Ar-Ge satışlarından elde ettiği geliri 62 milyon TL'ye yükselten Kuveyt Türk, geliştirdiği teknolojileri, yüzde 100 iştiraki Architecht aracılığıyla 20 ülkedeki 60'tan fazla bankaya da ihraç etti.

Master ve doktoraya 50 bin TL'ye varan destek

Kuveyt Türk, Ar-Ge merkezinde görev yapan personelin yüksek lisans veya doktora eğitimi almalarını teşvik ederek ve destekleyerek sektörde farklı bir yaklaşımı da ortaya koyuyor.

Bilgi teknolojileri personel sayısını 2015 yılından bu yana yüzde 26 artışla 420'ye yükselten Kuveyt Türk, tezli yüksek lisans yapan Ar-Ge çalışanlarına 25 bin TL eğitim desteğinin yanı sıra 35 gün ücretli izin veriyor. Kuveyt Türk, tezsiz yüksek lisans yapanlara ise 12.600 TL eğitim ücreti desteği veriyor. Doktora yapan Ar-Ge çalışanları ise Kuveyt Türk'ün 50 bin 400 TL ücret desteğinden faydalanırken eğitim boyunca da 55 gün ücretli izin kullanabiliyor.

Yüksek lisans ve doktora mezunlarına her ay brüt 2 bin 100 TL eğitim tazminatı ödenirken, haftada 1 gün de akademik çalışma izni veriliyor.

Bu arada, Kuveyt Türk'ün Ar-Ge projelerinin araştırma safhalarının ve sonuçlarının paylaşıldığı yayın, makale ve bildirilerin sayısı Ekim ayı itibarıyla 83'ü bulmuş durumda. Tüm bunların yanı sıra Ar-Ge ödül teşvik sistemi de uygulayan Kuveyt Türk, fikrin bulunması ve başarıyla tamamlanması neticesinde yurt içi patent alan projeler geliştiren çalışanları için 6 bin 300 TL, uluslararası patent alan proje geliştiren çalışanlarına ise 7 bin 350 TL ödül veriyor.