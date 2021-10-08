Üye Girişi
Maden şehit aileleri hem öğreniyor hem üretiyor - Son Dakika

Maden şehit aileleri hem öğreniyor hem üretiyor

08.10.2021 14:36
Maden şehit aileleri hem öğreniyor hem üretiyor

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan 'Maden Şehit Aileleri Kamu Kurumları İçin Üretiyor' projesi kapsamında istihdam edilen 17 kadın üretime başladı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan 'Maden Şehit Aileleri Kamu Kurumları İçin Üretiyor' projesi kapsamında istihdam edilen 17 kadın üretime başladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Maden Şehitleri Aileleri Derneği tarafından, maden şehidi ailelerine istihdam ve meslek edindirme kapsamında, 'Maden Şehit Aileleri Kamu Kurumları İçin Üretiyor' projesi, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmasının ardından Zonguldak Valiliği ile protokol imzalandı. Protokolün ardından Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından tahsis edilen Kepez Cumhuriyet Halk Evleri'nde çalışmalara başlandı. 17 kadın 1 ay meslek edinme kursunda eğitim aldıktan sonra üretime başladı. 1 yıl sürecek kursta ilk olarak çanta üretimi yapılırken, ilerleyen zamanda kadın giyimi üzerine üretimler olacak.

Proje hakkında bilgiler veren Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği Çetin Yiğit, maden şehit ailelerine istihdam sağlamak ve daha sonra kendi atölyelerini kurmak istediklerini söyledi.

Yiğit açıklamasında, "Maden şehit aileleri kamu kurumları için üretiyor adlı projesi çalışmasını arkadaşlarımız ile yaptık. Bunu İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne gönderdik, projemiz onaylandı. Onaylandığında valimiz ile protokolünü yaptık. Makinaları tedarik etmeye başladık. İlk önce 1 ay meslek edinme kursları adı altında eğitimler alındı. Önce çanta üretimine başladık, daha sonra kadın dış giysileri, penye, tişört gibi üretimler olacak. İlerleyen günlerde Halk Eğitim Merkezi'nden hocamız ile beraber üretimlerimiz devam edecek. 1 yıllık kurs süremiz var. Şuanda 17 tane kursiyerimiz var. Amacımız, buradaki eğitim alan kursiyerlerimiz ile beraber kendi atölyemizi kurup, maden şehit ailelerine istihdam kazandırmak hem de mesleki edindirmek. Projenin onaylanmasında İçişleri Bakanlığı'mıza, Zonguldak Valimize, Kdz. Ereğli Kaymakamlığı'mıza, aileler adına teşekkür ediyoruz. Burada ayrıca bize katkı sağlayan Kdz. Ereğli Belediyesi'ne, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Kursiyer Habibe Çam ise üretim çeşitliliği ile ilgili konuşarak emeği geçenlere teşekkür etti. Çam şunları söyledi:

"Bu projeyi bize kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Projemiz temel eğitim olarak makine kullanımı gibi bir kaç şeyler öğrendik, çanta dikimine başladık. Önümüzdeki haftalarda zamanda kadın iç giyim, tişört gibi ürünleri dikmeye başlayacağız." - ZONGULDAK

Maden şehit aileleri hem öğreniyor hem üretiyor
Maden şehit aileleri hem öğreniyor hem üretiyor
Maden şehit aileleri hem öğreniyor hem üretiyor
Maden şehit aileleri hem öğreniyor hem üretiyor
Maden şehit aileleri hem öğreniyor hem üretiyor
Maden şehit aileleri hem öğreniyor hem üretiyor
Maden şehit aileleri hem öğreniyor hem üretiyor

İçişleri Bakanlığı, İstihdam, Şehit, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Maden şehit aileleri hem öğreniyor hem üretiyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı 14:25 Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı Öğrencinin 14:15 Öğrencinin "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna Binali Yıldırım'dan güldüren yanıt: İş arıyorum Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi! 15 ölü, 90 yaralı 13:46 Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi! 15 ölü, 90 yaralı
Reuters'ın 13:35 Reuters'ın "Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan soğudu" haberlerine Cumhurbaşkanlığından yalanlama Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı 12:54 Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada 12:36 Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti 12:28 Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak 11:57 Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak

Son Dakika Haberleri
14:25 Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı
14:25 Amcasının öldürdüğü iddia edilmişti! Leyla Aydemir davasında tüm sanıklara beraat kararı çıktı
14:21 Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında gelişme yaşandı! Çalıntı belgeler mahkemenin seyrini değiştirdi
14:05 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 8 Ekim 2021
13:55 Diego Rossi, başarısıyla Fenerbahçe'de dengeleri değiştirdi
13:46 Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi! 15 ölü, 90 yaralı
13:35 Reuters'ın "Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan soğudu" haberlerine Cumhurbaşkanlığından yalanlama
13:34 Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi
13:31 Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor
13:19 Ali Erbaş, Yahudilere Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakkı veren karara tepki gösterdi: Kararı reddediyorum, Lanetliyorum
Amcasının öldürdüğü iddia edilmişti! Leyla Aydemir davasında tüm sanıklara beraat kararı çıktı Amcasının öldürdüğü iddia edilmişti! Leyla Aydemir davasında tüm sanıklara beraat kararı çıktı         
14:25
Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında gelişme yaşandı! Çalıntı belgeler mahkemenin seyrini değiştirdi Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında gelişme yaşandı! Çalıntı belgeler mahkemenin seyrini değiştirdi         
14:21
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 8 Ekim 2021 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 8 Ekim 2021         
14:05
Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler         
13:37
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
Kaçak göçmenlere operasyon! 28 kişilik Suriyeli grup sazlıklar arasında yakalandı Kaçak göçmenlere operasyon! 28 kişilik Suriyeli grup sazlıklar arasında yakalandı         
12:40
Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi         
12:35
Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir         
12:18
Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir         
11:26
Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak         
10:43
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş         
09:58
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu         
09:55
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi         
21:22
Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 14:41:25. #1.12#
SON DAKİKA: Maden şehit aileleri hem öğreniyor hem üretiyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement