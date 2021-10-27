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Manisa'da ilk 9 ayda 14 bin 664 kişi işe yerleştirildi - Son Dakika

Manisa'da ilk 9 ayda 14 bin 664 kişi işe yerleştirildi

27.10.2021 11:14
Manisa'da ilk 9 ayda 14 bin 664 kişi işe yerleştirildi

Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021 Yılı 4. Olağan Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz Başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021 Yılı 4. Olağan Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz Başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Manisa'da 2021 yılının ilk 9 ayında kamu ve özel sektörde toplam 14 bin 664 kişinin işe yerleştirildiği açıklandı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, toplantının ana gündeminin daha öncekilere paralel olarak Manisa'daki istihdam imkanlarının artırılması olduğunu ifade ederek, "Özellikle işverenlerimizin bu konuda yoğun talepleri var. Organize sanayi bölgemiz başta olmak üzere diğer sanayicilerimiz, hatta nakliye sektöründe bile eleman bulamamaktan yakınıyorlar. Bu konuda eğitim verilerek nitelikli elemanların kendi sektörleri açısından yetiştirilmesi gerektiği konusunda talepler oldu. O nedenle bugün daha geniş katılımlı bir toplantı yapıyoruz ve bugünkü toplantımızda diğer toplantılarda yaptığımız sunumları alacağız. Ama onun bir adım ötesine geçerek sanayimizin ve diğer sektörlerin ihtiyacı olan elemanları onlara temin etmek, iş arayanları da işle kavuşturmaya yönelik bir ya da birkaç projenin belki bugün başlangıcı olacak. Bugünden itibaren yapacaklarımız belki Türkiye için model olabilecek nitelikte bir çalışma olabilecektir diye de düşünüyorum" dedi.

Toplantıda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Eşref Aslan, istihdama yönelik il genelinde yapılan çalışmalar hakkında kurul üyelerine bilgi verdi.

"Kamu ve özel sektörde toplam 14 bin 664 kişi işe yerleştirildi"

Aslan yaptığı açıklamada, "2021 Ocak- Eylül itibariyle İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti kapsamında, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğüne müracaat eden 44 bin 669 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verildi. 7 bin 288 işyeri ziyareti yapıldı. Kamu ve özel sektörde toplam 14 bin 664 kişinin işe yerleştirilmesi sağlandı. Kuruma kayıtlı işsizlerin 25 bin 633'ü erkek, 25 bin 963'ü kadın olmak üzere toplam 51 bin 596 kişi. Kayıtlı işsizlerin 907'si engelli, 97'si ise eski hükümlülerden oluşuyor." diye konuştu.

Ayrıca 2021 yılında İş ve Meslek Danışmanı İş Kulübü Liderleri tarafından 50 grupta 846 kişiye özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş arama kanalları ve benzeri konular hakkında eğitim verildiğini kaydeden Aslan, meslek danışmanlığı faaliyetleri kapsamında 75 eğitim kurumunun ziyaret edilerek 41 grup görüşmesinde 1431 kişiye meslek danışmanlığı eğitimi verildiği bilgisini paylaştı.

2021 Ocak-Eylül döneminde Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünce açılan kurs ve programlardan İşbaşı Eğitim Programı kapsamında açılan 1442 programa 5 bin 212 kişinin katıldığını açıklayan Aslan, Mesleki Eğitim Kursları kapsamında çeşitli mesleklerde 3 kurs açılarak 98 katılımcının mezun olduğunu söyledi.

Pasif İş Gücü Programları kapsamında ise İşsizlik Ödeneğinden 7 bin 43 kişinin yararlandığı anlatan Aslan, eğitim-istihdam ilişkisi bağlamında özellikle işgücü piyasasının istediği mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrencilerin daha nitelikli yetiştirilmesi ve mezuniyetten sonra kendi alanlarındaki sektörlerde istihdama katılmaları üzerine bilgi alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda Vali Yaşar Karadeniz Başkanlığında yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı Aydın Memük, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Eşref Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Yavuz Kurt, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürü Funda Karaboran, AB Projeler ve Dış İlişkiler Koordinatörü Ural Sevener, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - MANİSA

Manisa'da ilk 9 ayda 14 bin 664 kişi işe yerleştirildi

Yaşar Karadeniz, İstihdam, Manisa, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa'da ilk 9 ayda 14 bin 664 kişi işe yerleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Manisa'da ilk 9 ayda 14 bin 664 kişi işe yerleştirildi - Son Dakika
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