Üye Girişi
Mobilyada ihracat ortaklığı kurdular - Son Dakika

Mobilyada ihracat ortaklığı kurdular

26.10.2021 13:30
Mobilyada ihracat ortaklığı kurdular

Türk mobilyasını dünyaya yaymak için 7 marka ihracat ortaklığı kurdu.

Türk mobilyasını dünyaya yaymak için 7 marka ihracat ortaklığı kurdu. Ödenmiş 10 milyon TL sermaye ile kurulan 'F-tr Furniture Partners' çatısı altında birleşen markalar, ABD ve Avrupa'da tüketici alışkanlıklarını tespit edip, uygun şekilde mobilya üretimi yapacaklar.

Mobilya sektörünün önde gelen 7 markası 10 milyon TL ödenmiş sermaye ile 'F-tr Furniture Partners' çatısı altında birleştiler. 10 milyon TL ödenmiş sermayesi olan şirketle, yurtdışında ortak depo kiralayıp, mağaza açacaklar. Dünyada 8'inci sırada bulunan Türk mobilyasının 5'inci sıraya yükselmesi planlanıyor.

Oluşumun tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle F-tr Furniture Partners Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek, ihracat ortaklığı kuran 7 markanın markaların üst yöneticilerinin katılımlarıyla İstanbul'da bir otelde gerçekleşti.

"Diğer ihracatçı sektörlere örnek oluşturacak"

Oluşumun iki temel kısıtlamayı ortadan kaldıracağına değinen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul "Bizim ihracat konusunda ilk akıl tutulmamız, ürettiğimizi satarız şeklinde bir yaklaşıma sahibiz. Biz ürettiğimizi satamıyoruz. Sattığımızı üretebiliyoruz, bu son derece önemli bir konu. Dolayısıyla sattığımızı üretebilmek için nerede, nasıl satabileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Sadece pazarlara bakış anlayışımız değil ihracata yönelik, ihracatla sınırlı giderlerinde görülüp giderlerinde düşürülmesi önemli. Bu kuruluşta nereye yoğunlaşmamız gerektiği konusunda değerli çalışmalarımız olacak. İkinci olarak da bizim ortaklık kurmaya ilişkin bir problemimiz var. Bu kuruluşla beraber bunu kırmış oluyoruz. Dünya, küresel ekonomisi bizim ölçeklenmemizi gerektiriyor. Bir diğer konu biz gördüğümüze inanıyoruz. Türkiye'nin gündemi biliyorsunuz ki artık ihracat. Bu kuruluşumuzun da diğer ihracatçı sektörlere bir örnek oluşturacağını düşünüyorum" dedi.

"2023 yılında mobilya sektöründe ilk 5 ülke arasına girmeyi hedefliyoruz"

Oluşumun amaçlarından ve hedeflerinden bahseden TİM Başkanı İsmail Gülle, "Son 12 aylık ihracatta, uzun zamandır hedeflediğimiz 200 milyar dolar sınırını dahi aşarak, 212 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Sektörel ihracatımızda ise, bu yılın ilk 9 ayında mobilya sektörümüz tarihinde ilk kez 3 milyar doları aşmayı başardık. Küresel bazda mobilya sektörü, 200 milyar dolarlık bir küresel hacme ulaşmış durumda. Bizler, mobilya sektöründe dünyanın en büyük 8. ihracatçısıyız. Ancak, Bu sektörde hedeflerimiz çok daha yüksek. 2023 yılında, bu listede ilk 5 ülke arasına girmeliyiz. Bugün, ülkemizin önde gelen mobilya ihracatçılarının bu girişimi oldukça anlamlı ve değerli. Çünkü, Birlikten kuvvet doğar. Yurtdışında ortak depo kiralamak, ortak mağazalar açmak, lojistik merkezleri kurmak nihai tüketicilere ulaşma noktasında yeterli çeşitliliği sağlamak bu dönemde daha da önemli. Yurtiçinde rekabet elbette olacaktır; ancak söz konusu ihracat olduğunda, bir firma değil bir sektör olarak ortak hareket edebilmek, ciddi avantajlar sağlayacaktır. Bu ihracat ortaklığı modelinin bir diğer avantajı uzun vadede ölçek ekonomisini de yakalayabilmek. Büyük alıcılara ulaşabilmek adına önemli bir fırsat zemini de sağlıyor" İfadelerini kullandı.

"Ar-Ge çalışmaları ve pazar araştırmaları yapacağız"

Kuruluşun yönetim kurulu başkanı Muzaffer Çilek, "Bizlerin iç pazarda rekabet içinde çalışmalarına devam ederken, aynı zamanda yurtdışı pazarlarındaki zorlu rekabeti aşmak için güç birliği yaptıklarını, özellikle dünyanın büyük ölçekli mobilya ithalatçıları olan Amerika, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi zorlukları çok olan ülkelerde Ar-Ge çalışmaları ve pazar araştırmaları yapacağız. Bu ülkelerin kültürlerini ve tercihlerini, tüketici alışkanlıklarını anlamanın yanı sıra olması gereken ürün ve ambalaj standartlarını yakalama çalışmalarını yapacaklarını, ortaklarına ve diğer Türk firmalarına danışmanlık vereceklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Toplamda 6 bin 400 kişiye iş istihdamı sağlanıyor"

Grubun yurtdışında 550 adet mağazasının olduğunu ve toplam 530 milyon dolar cirosunun yüzde 20 ihracat oluşturduğunu belirten Çilek, "Kuruluşun 305 yıllık olumlu-olumsuz tecrübeler barındırdığının, grubun sadece yurtdışında toplam 550 adet mağazası bulunuyor. Toplam 530 milyon dolar cirosunun yüzde 20'sini ihracat oluşturdu ve grup toplam 6 bin 400 kişiyi istihdam sağlanıyor. Üretim-depo alanları toplamda 750 bin m2. Mobilya sektörünün istihdam dostu ve dış ticaret cari açığına da önemli katkı sağladığının altını çizerek, son yıllarda mobilya sektörünün bölgemiz için önemli bir üretim ve ihracat üssü olma yolunda hızla ilerliyoruz. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği yatırım, üretim, ihracat, istihdam temelleri üzerinde cari dengemizi fazla yönünde sürekli geliştirerek ülkemizi büyütme hedefleri çerçevesinde çalışmalarını yürütecek olan kuruluş niceliksel ve gerekse niteliksel olarak ihracatımıza büyük katkı yapacağına ve diğer sektörlerimize de örnek teşkil edeceğine dair güçlü inancım var" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Mobilyada ihracat ortaklığı kurdular
Mobilyada ihracat ortaklığı kurdular

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, İhracat, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mobilyada ihracat ortaklığı kurdular - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Zincir marketler için hesap günü! Rekabet Kurumu yarın savunmalarını alacak 13:31 Zincir marketler için hesap günü! Rekabet Kurumu yarın savunmalarını alacak Bakan Soylu 13:21 Bakan Soylu "İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek bir anısını anlattı Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi 13:02 Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi
Boksör Ünsal Arık'tan Demet Evgar'a hırsızlık suçlaması 12:14 Boksör Ünsal Arık'tan Demet Evgar'a hırsızlık suçlaması 11:54 "Yerli covid aşısı" denilen pezik turşusu, Bursalılarla buluştu! Kilosunu 25 liradan satıyor Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı 11:47 Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı
Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim 11:17 Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi 11:03 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi

Son Dakika Haberleri
13:37 Fatih Terim'in yanında bunu yapmak büyük cesaret! Tüm takımı hayrete düşüren hareket
13:22 ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde
13:21 Bakan Soylu "İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek bir anısını anlattı
13:18 Milli güreşçimiz Taha Akgül, futbolun dev ismi Ronaldinho ile bir araya geldi
13:03 Sokakta çatışırken balkonda oturan bir kişinin ölümüne sebep olan kayınpeder, damat ve arkadaşına 54 yıl 6 ay hapis
13:01 Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi
12:59 Scooter süren kadın otobüsün altına savrularak metrelerce sürüklendi
12:37 Altın ne kadar? Altın neden düşüyor? Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
12:18 Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu
12:13 Boksör Ünsal Arık'tan Demet Evgar'a hırsızlık suçlaması
Fatih Terim'in yanında bunu yapmak büyük cesaret! Tüm takımı hayrete düşüren hareket Fatih Terim'in yanında bunu yapmak büyük cesaret! Tüm takımı hayrete düşüren hareket         
13:37
ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde         
13:23
Milli güreşçimiz Taha Akgül, futbolun dev ismi Ronaldinho ile bir araya geldi Milli güreşçimiz Taha Akgül, futbolun dev ismi Ronaldinho ile bir araya geldi         
13:18
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
Gördükleri karşısında şaşkınlık geçirdiler! Çocuklara gönderilecek yardım kolisinden kırık bardak ve bıçak çıktı Gördükleri karşısında şaşkınlık geçirdiler! Çocuklara gönderilecek yardım kolisinden kırık bardak ve bıçak çıktı         
12:07
Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı         
11:49
Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı         
11:45
9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda 9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda         
11:07
Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti         
10:55
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi         
09:06
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor         
22:36
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı         
18:45
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti         
16:50
Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı         
16:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 13:55:17. #1.11#
SON DAKİKA: Mobilyada ihracat ortaklığı kurdular - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement