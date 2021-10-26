Mobilyada ihracat ortaklığı kurdular

Türk mobilyasını dünyaya yaymak için 7 marka ihracat ortaklığı kurdu. Ödenmiş 10 milyon TL sermaye ile kurulan 'F-tr Furniture Partners' çatısı altında birleşen markalar, ABD ve Avrupa'da tüketici alışkanlıklarını tespit edip, uygun şekilde mobilya üretimi yapacaklar.

Mobilya sektörünün önde gelen 7 markası 10 milyon TL ödenmiş sermaye ile 'F-tr Furniture Partners' çatısı altında birleştiler. 10 milyon TL ödenmiş sermayesi olan şirketle, yurtdışında ortak depo kiralayıp, mağaza açacaklar. Dünyada 8'inci sırada bulunan Türk mobilyasının 5'inci sıraya yükselmesi planlanıyor.

Oluşumun tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle F-tr Furniture Partners Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek, ihracat ortaklığı kuran 7 markanın markaların üst yöneticilerinin katılımlarıyla İstanbul'da bir otelde gerçekleşti.

"Diğer ihracatçı sektörlere örnek oluşturacak"

Oluşumun iki temel kısıtlamayı ortadan kaldıracağına değinen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul "Bizim ihracat konusunda ilk akıl tutulmamız, ürettiğimizi satarız şeklinde bir yaklaşıma sahibiz. Biz ürettiğimizi satamıyoruz. Sattığımızı üretebiliyoruz, bu son derece önemli bir konu. Dolayısıyla sattığımızı üretebilmek için nerede, nasıl satabileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Sadece pazarlara bakış anlayışımız değil ihracata yönelik, ihracatla sınırlı giderlerinde görülüp giderlerinde düşürülmesi önemli. Bu kuruluşta nereye yoğunlaşmamız gerektiği konusunda değerli çalışmalarımız olacak. İkinci olarak da bizim ortaklık kurmaya ilişkin bir problemimiz var. Bu kuruluşla beraber bunu kırmış oluyoruz. Dünya, küresel ekonomisi bizim ölçeklenmemizi gerektiriyor. Bir diğer konu biz gördüğümüze inanıyoruz. Türkiye'nin gündemi biliyorsunuz ki artık ihracat. Bu kuruluşumuzun da diğer ihracatçı sektörlere bir örnek oluşturacağını düşünüyorum" dedi.

"2023 yılında mobilya sektöründe ilk 5 ülke arasına girmeyi hedefliyoruz"

Oluşumun amaçlarından ve hedeflerinden bahseden TİM Başkanı İsmail Gülle, "Son 12 aylık ihracatta, uzun zamandır hedeflediğimiz 200 milyar dolar sınırını dahi aşarak, 212 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Sektörel ihracatımızda ise, bu yılın ilk 9 ayında mobilya sektörümüz tarihinde ilk kez 3 milyar doları aşmayı başardık. Küresel bazda mobilya sektörü, 200 milyar dolarlık bir küresel hacme ulaşmış durumda. Bizler, mobilya sektöründe dünyanın en büyük 8. ihracatçısıyız. Ancak, Bu sektörde hedeflerimiz çok daha yüksek. 2023 yılında, bu listede ilk 5 ülke arasına girmeliyiz. Bugün, ülkemizin önde gelen mobilya ihracatçılarının bu girişimi oldukça anlamlı ve değerli. Çünkü, Birlikten kuvvet doğar. Yurtdışında ortak depo kiralamak, ortak mağazalar açmak, lojistik merkezleri kurmak nihai tüketicilere ulaşma noktasında yeterli çeşitliliği sağlamak bu dönemde daha da önemli. Yurtiçinde rekabet elbette olacaktır; ancak söz konusu ihracat olduğunda, bir firma değil bir sektör olarak ortak hareket edebilmek, ciddi avantajlar sağlayacaktır. Bu ihracat ortaklığı modelinin bir diğer avantajı uzun vadede ölçek ekonomisini de yakalayabilmek. Büyük alıcılara ulaşabilmek adına önemli bir fırsat zemini de sağlıyor" İfadelerini kullandı.

"Ar-Ge çalışmaları ve pazar araştırmaları yapacağız"

Kuruluşun yönetim kurulu başkanı Muzaffer Çilek, "Bizlerin iç pazarda rekabet içinde çalışmalarına devam ederken, aynı zamanda yurtdışı pazarlarındaki zorlu rekabeti aşmak için güç birliği yaptıklarını, özellikle dünyanın büyük ölçekli mobilya ithalatçıları olan Amerika, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi zorlukları çok olan ülkelerde Ar-Ge çalışmaları ve pazar araştırmaları yapacağız. Bu ülkelerin kültürlerini ve tercihlerini, tüketici alışkanlıklarını anlamanın yanı sıra olması gereken ürün ve ambalaj standartlarını yakalama çalışmalarını yapacaklarını, ortaklarına ve diğer Türk firmalarına danışmanlık vereceklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Toplamda 6 bin 400 kişiye iş istihdamı sağlanıyor"

Grubun yurtdışında 550 adet mağazasının olduğunu ve toplam 530 milyon dolar cirosunun yüzde 20 ihracat oluşturduğunu belirten Çilek, "Kuruluşun 305 yıllık olumlu-olumsuz tecrübeler barındırdığının, grubun sadece yurtdışında toplam 550 adet mağazası bulunuyor. Toplam 530 milyon dolar cirosunun yüzde 20'sini ihracat oluşturdu ve grup toplam 6 bin 400 kişiyi istihdam sağlanıyor. Üretim-depo alanları toplamda 750 bin m2. Mobilya sektörünün istihdam dostu ve dış ticaret cari açığına da önemli katkı sağladığının altını çizerek, son yıllarda mobilya sektörünün bölgemiz için önemli bir üretim ve ihracat üssü olma yolunda hızla ilerliyoruz. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği yatırım, üretim, ihracat, istihdam temelleri üzerinde cari dengemizi fazla yönünde sürekli geliştirerek ülkemizi büyütme hedefleri çerçevesinde çalışmalarını yürütecek olan kuruluş niceliksel ve gerekse niteliksel olarak ihracatımıza büyük katkı yapacağına ve diğer sektörlerimize de örnek teşkil edeceğine dair güçlü inancım var" şeklinde konuştu. - İSTANBUL