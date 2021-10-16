Üye Girişi
Murzioğlu: "Kentimiz ve ülkemiz için üzerimize düşen görevi yapmayı sürdüreceğiz" - Son Dakika

Murzioğlu: "Kentimiz ve ülkemiz için üzerimize düşen görevi yapmayı sürdüreceğiz"

16.10.2021 16:12
Murzioğlu:

SAMSUN (İHA) – Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sorumluluğumuzun bilinciyle, kentimiz ve ülkemiz için üzerimize düşen görevi yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sorumluluğumuzun bilinciyle, kentimiz ve ülkemiz için üzerimize düşen görevi yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, yeni hizmet binasına geçen Samsun TSO Yönetimi'ne, "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. Vali Dağlı, iş dünyasına kazandırılan eser için Samsun TSO Yönetimi'ni kutladı. TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve yönetim kurulu üyelerinin hazır olduğu ziyaret, oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti. Ziyarette, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yürüttükleri faaliyetler ve yeni hizmet binası konsepti hakkında Vali Dağlı'ya bilgi verdi.

Murzioğlu: "Kentimiz ve ülkemiz için üzerimize düşen görevi yapmayı sürdüreceğiz"

120 yıllık bir geçmişe sahip, şehrin ve bölgenin kalkınmasına hizmet eden Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının üçüncü hizmet binasını camiaya kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Şükürler olsun ki, bu eseri yapmak bizlere nasip oldu. Bu gurur aslında tüm üyelerimizin. Yarım asırdan fazla hizmetlerimizi gerçekleştirdiğimiz eski binamız artık çağın gerisinde kalmıştı ve ihtiyaçlarımızı karşılayamaz hale gelmişti. İstedik ki büyüyen ve gelişen Samsun'a yakışır, çağın gerektirdiği gibi üyelerimize daha kaliteli ve verimli hizmet verebileceğimiz, Samsun ekonomisinin temsil yüzü olarak ulusal ve uluslararası düzeydeki konuklarımızı modern bir çehreyle karşılayacağımız fiziki koşullar tesis edelim. Üyelerimize de bu yönde sözümüz vardı. Güzel bir eseri Samsunumuza ve iş dünyamıza kazandırdığımızı düşünüyorum. Bu eser aslında odamızın vizyonunun, hizmet anlayışının bir göstergesidir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sorumluluğumuzun bilinciyle, kentimiz ve ülkemiz için üzerimize düşen görevi yapmayı sürdüreceğiz. İnşallah sizin öncülüğünüzle beraber kentimizi daha üst noktalara taşıyacağız" dedi.

Dağlı: "Güzel hizmetlere vesile olsun"

Ardından da, Vali Zülkif Dağlı, yeni binada incelemelerde bulunarak, yerinde bilgi aldı. İnceleme sonrası görüş bildiren Vali Zülkif Dağlı, yeni hizmet binasının iş dünyasına ve Samsun'a hayırlı, uğurlu olmasını ve güzel hizmetlere vesile olmasını temenni etti. Yeni hizmet binasını çok beğendiğini belirten Dağlı, şunları söyledi:

"Binanın yapımında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Gerçekten her şeyiyle çok güzel ve çok modern bir eser ortaya çıkartmışsınız. Samsun'da kurumlar arasında güzel bir ahenk var. Yaptığımız hizmetlerde şehrimizin kalkınmasına yön veren bir kurum olarak da her zaman sizleri yanımızda görüyoruz. Hep birlikte kentimizin güzelliklerine, güzellik ve değer katmaya gayret gösteriyoruz." - SAMSUN

Murzioğlu: Kentimiz ve ülkemiz için üzerimize düşen görevi yapmayı sürdüreceğiz
Murzioğlu: Kentimiz ve ülkemiz için üzerimize düşen görevi yapmayı sürdüreceğiz
Murzioğlu: Kentimiz ve ülkemiz için üzerimize düşen görevi yapmayı sürdüreceğiz

Salih Zeki Murzioğlu, Zülkif Dağlı, Ticaret, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Murzioğlu: 'Kentimiz ve ülkemiz için üzerimize düşen görevi yapmayı sürdüreceğiz' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ozan Tufan'ın takımını perişan etti! Salah öyle bir gol attı ki, takım arkadaşlarının bile ağzı açık kaldı 16:14 Ozan Tufan'ın takımını perişan etti! Salah öyle bir gol attı ki, takım arkadaşlarının bile ağzı açık kaldı Mehmet Ali Erbil, mesajlarını ifşa eden Ece Ronay'dan şikayetçi oldu 16:11 Mehmet Ali Erbil, mesajlarını ifşa eden Ece Ronay'dan şikayetçi oldu Tuvaletten çıktı, oturduğu sandalyede yaşamını yitirdi 16:03 Tuvaletten çıktı, oturduğu sandalyede yaşamını yitirdi
Süper Lig'in Karadeniz derbisinde gülen taraf Giresunspor oldu 15:59 Süper Lig'in Karadeniz derbisinde gülen taraf Giresunspor oldu Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin değişimi endişelendirdi 15:58 Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin değişimi endişelendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e övgü dolu sözler! Konuşmasını Almanca bitirdi 15:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e övgü dolu sözler! Konuşmasını Almanca bitirdi
Z kuşağı rol modellerini belirledi! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı 14:42 Z kuşağı rol modellerini belirledi! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı Kendisini Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olarak tanıttı, gerçek ortaya çıkınca kayıtlar silindi 14:35 Kendisini Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olarak tanıttı, gerçek ortaya çıkınca kayıtlar silindi

Son Dakika Haberleri
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan , Merkel'e Ortaköy tablosu
16:03 17 yaşındaki Arina Fedorovsteva, derbideki performansıyla beğeni topladı
16:03 Tuvaletten çıktı, oturduğu sandalyede yaşamını yitirdi
16:01 Türkiye'deki tır şoförleri Avrupa'daki şoför ihtiyacına karşılamaya talip oldu
15:59 Ünlü oyuncu Yalçın Özden ilginç anısını anlattı: "Oyuncuya kız yok" dediler mağazada işe girdim
15:58 Süper Lig'in Karadeniz derbisinde gülen taraf Giresunspor oldu
15:57 Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin değişimi endişelendirdi
15:28 Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Errdoğan'ı güldüren Merkel sorusu: Ayrı ayrı siyasi kişiliklerinizi nasıl değerlendirirsiniz?
15:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e övgü dolu sözler! Konuşmasını Almanca bitirdi
15:05 Cristiano Ronaldo'dan Solskjaer'e uyarı: Burada patron benim
11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım 11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım         
16:15
Karısının kaçtığı adamın günahsız kardeşini öldürdü Karısının kaçtığı adamın günahsız kardeşini öldürdü         
16:13
Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadını fuhuş yaparken suçüstü yakalandı Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadını fuhuş yaparken suçüstü yakalandı         
16:11
Türkiye'deki tır şoförleri Avrupa'daki şoför ihtiyacına karşılamaya talip oldu Türkiye'deki tır şoförleri Avrupa'daki şoför ihtiyacına karşılamaya talip oldu         
16:02
Ünlü oyuncu Yalçın Özden ilginç anısını anlattı: Ünlü oyuncu Yalçın Özden ilginç anısını anlattı: "Oyuncuya kız yok" dediler mağazada işe girdim         
15:59
Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Errdoğan'ı güldüren Merkel sorusu: Ayrı ayrı siyasi kişiliklerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Errdoğan'ı güldüren Merkel sorusu: Ayrı ayrı siyasi kişiliklerinizi nasıl değerlendirirsiniz?         
15:29
Kızlarının cesur pozları hakkında konuşan Defne Samyeli: Hepimiz kırmızı çizgimizi biliyoruz Kızlarının cesur pozları hakkında konuşan Defne Samyeli: Hepimiz kırmızı çizgimizi biliyoruz         
14:43
Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi         
14:37
Hurdaya dönen araç, 20 bin liradan satıldı Hurdaya dönen araç, 20 bin liradan satıldı         
14:32
Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti         
13:48
Armağan Çağlayan'ın programında inşaat işçisinin saldırısına uğradığı anlatan Semiha Yankı: Adam terasta üzerimi parçaladı Armağan Çağlayan'ın programında inşaat işçisinin saldırısına uğradığı anlatan Semiha Yankı: Adam terasta üzerimi parçaladı         
12:34
Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı         
12:30
Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı         
12:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu         
12:20
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi         
10:17
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu         
09:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 16:20:24. #1.13#
SON DAKİKA: Murzioğlu: "Kentimiz ve ülkemiz için üzerimize düşen görevi yapmayı sürdüreceğiz" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement