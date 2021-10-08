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Niğde'de tarladan 1.75 TL'ye çıkan elmayı vatandaş 8 TL'ye alıyor - Son Dakika

Niğde'de tarladan 1.75 TL'ye çıkan elmayı vatandaş 8 TL'ye alıyor

08.10.2021 16:31
Niğde'de tarladan 1.75 TL'ye çıkan elmayı vatandaş 8 TL'ye alıyor

Niğde'de üreticiden 1.75 TL'ye çıkan elma pazar ve marketlere 8 liraya satılıyor.

Niğde'de üreticiden 1.75 TL'ye çıkan elma pazar ve marketlere 8 liraya satılıyor. Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, tarlada 1 lira 75 kuruşa satılan elmanın markette 8 liraya kadar çıktığını, bu durumdan çiftçinin fazla para kazanmadığını, tüketicilerin ise yüksek fiyata aldığını belirterek, "Bu aradaki kar marjının kimlere gittiğini bilemiyoruz" dedi.

Elma üretiminde Niğde'nin önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, "Bilindiği üzere Niğde elma üretiminde üçüncü sırada yer alıyor. Isparta ve Karaman'dan sonra Niğde geliyor. Ama bu yıl elma da fiyat düşüşleri yaşadık, üretimimiz her yıl aynı olmasına rağmen fiyatların geri çekmesi vatandaşı ziyadesiyle üzdü. Bahçede şu anda 1 lira 50 kuruş ila 1 lira 80 kuruş arasında değişiyor. Yaklaşık 1 lira 75 kuruşa elma satılmaktadır. Hal böyle olunca da elma üreticisinin ettiği masrafı alamayacak duruma gelmiştir. Bilindiği üzere elma, toplaması zor olan, işçiliği çok zor olan bir ürün hasat yapılırken işçi bulma sorunu var. Çiftçimiz şu an elmasını depoya koyması veya satılması gerekirken meyve suyuna vermek zorunda kalıyor. Meyve suyu fabrikalarına, baktığımızda yüzlerce kamyon görüyoruz, hal böyle olunca meyve suyuna 1 lira civarında gidiyordu şu anda meyve suyu fabrikaları da fiyatı geri çekti 85 kuruşa kadar düştü. Her türlü çiftçimiz zarar etmiş oluyor. Bu yüzden yetkililerimizin bir an önce bu konuda ihracat ve teşvik anlamında bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda Niğde de elmalar bahçeden 1 lira 75 kuruşa çıkıyor ama market ve pazara baktığımızda fiyatların 8 liraya kadar çıktığını görüyoruz. Böyle olunca da çiftçilerimiz fazla para kazanmıyor tüketicilerimiz yüksek fiyata alıyor. Bu arada ki kar marjı kimlere gittiğini bilemiyoruz. Yetkililerden bir an önce önlemini bunun almasını istiyoruz" dedi.

Başkan Kenar, "Elma diğer ürünler gibi domates çilek buna benzer ürünler gibi çabuk çürüyen bir ürün değil. Dayanıklı bir meyve. Pazarcılar dahi bir hafta 10 gün elinde tutsa bile çürüyen bir meyve değil. Bu kadar değer kaybetmiyor. Ne hikmetse yüksek karlar konularak pazarlarda marketlerde satılıyor. Biz de bunu görünce elma üreticisi olarak çok üzülüyoruz. Çünkü biz 1 yıl emek veriyoruz bu elmanın yetişmesine. Biz kafa kafaya satarken aradaki aracılar ve yüksek kar marjı kazanan kişilerin bu kadar yüksek kar etmesi gerçekten üreticileri üzüyor" diye konuştu. - NİĞDE

Niğde'de tarladan 1.75 TL'ye çıkan elmayı vatandaş 8 TL'ye alıyor

Türk Lirası, Karaman, Niğde, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Niğde'de tarladan 1.75 TL'ye çıkan elmayı vatandaş 8 TL'ye alıyor - Son Dakika Ekonomi


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