OSBÜK'ün 19'uncu Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinde (OSB) istihdamın 2 milyon 207 binle tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, "2023'te 2,5 milyon istihdam hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." dedi.

OSBÜK'ün 19'uncu Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Kütükcü, OSB'ler olarak, salgın sürecinde devletin de desteğiyle zorlu bir mücadele verdiklerini, bu süreçte ham madde, enerji, lojistik başta olmak üzere hemen hemen tüm kalemlerde artan maliyetlere, yükselen kura rağmen yatırıma ve üretime devam ettiklerini söyledi.

OSB camiasının Türkiye'ye güç verdiğine işaret eden Kütükcü, "OSB'lerimizde elektrik tüketimi, bu yılın 9 ayında ortalama yüzde 15,6 arttı. Bu aynı zamanda güçlü bir üretim artışı demek. Pandemi döneminde organize sanayi bölgelerimizde 2 bin 64 yeni parselde üretime geçildi. Böylece OSB'lerimizdeki işletme sayısı 67 bini buldu. OSB'lerimiz yine pandemi döneminde 250 bin yeni istihdam oluşturdu." diye konuştu.

Kütükcü, OSB'lerde istihdamın 2 milyon 207 binle tarihin en yüksek seviyesine ulaştığına dikkati çekerek, "İnşallah Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, 2023'te 2,5 milyon istihdam hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." dedi.

Aynı dönemde OSB'lerdeki mesleki ve teknik Anadolu lisesi sayısının 79'a ulaştığını aktaran Kütükcü, öğrenci sayısının da 62 bine yaklaştığını bildirdi.

OSB'lerdeki enerji üretim santrali yatırımlarının kapasitesinin ise 1119 megavatı yenilenebilir olmak üzere, toplam 4 bin 802 megavata eriştiğini ifade eden Kütükcü, tüm bu yatırımların OSB'lerin, sadece bugünü değil, geleceği inşa eden bir vizyonla yatırım yaptığını gösterdiğini anlattı.

Kütükcü, OSB'lerde üretimin sağlıklı ve kesintisiz devam etmesi için 50'nin üzerinde rapor hazırladıklarını da belirterek bunları bakanlıklarla, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaştıklarını söyledi.

"OSB sanayicilerimizin kendi yönetim biçimini kendisinin belirlemesi gerektiğine inanıyoruz"

"Ortak akıl"ın bir süredir gündemlerinde olan OSB kanunundaki düzenlemelerde de kendisini göstereceğini dile getiren Kütükcü, görüşlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a ilettiklerini ve kendisiyle uzun süren bir toplantı yaptıklarını bildirdi.

Kütükcü, ilettikleri taleplere ilişkin bazı ana başlıkları şöyle sıraladı:

"Biz OSB sanayicilerimizin kendi yönetim biçimini kendisinin belirlemesi gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca geçmişte sanayicilerimizin üzerinde TRT payı, emlak vergisi gibi yükler vardı. Bunlar 2017 yılında Reform Paketi ile kaldırıldı. Bu kazanımlarımızın korunması gerektiği, taslakta yer alan OSB'lerimizin brüt yıllık gelirinin yüzde 1'inin KOSGEB, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansı destek programlarında kullanılmak üzere Bakanlığa aktarılması konusunun da taslaktan çıkarılması talebimizi Bakanımıza ilettik. Yine taslakta yer alan OSB'lerimizin denetim kurulunda Bakanlık personelinin görevlendirilmesi, OSB organlarında görev süresinin 2 dönem ile sınırlandırılması gibi düzenlemelerin de yapılan bu taslak çalışmadan çıkarılması taleplerimizi arz ettik."

Taslakta yer alan olumlu düzenlemelere de değinen Kütükcü, bunların "hizmet ve destek alanlarının kapsamına lojistiğin eklenmesi, OSB kuruluşunda ildeki OSB'lerin de yer alması, sanayi lekesi olan alanlarda yer seçimi olmadan OSB kurulmasına imkan tanınması, OSB'lere başka iç ve dış kaynaklardan kullandıkları krediler için Bakanlıkça kredi faiz desteği verilmesi" olduğunu ifade etti.

Kütükcü, olumlu düzenlemeler için Bakan Varank'a ve Bakanlığa teşekkür ederek, hedeflerinin Bakanlıkla birlikte OSB'leri güçlü Türkiye'nin yarınlarına daha fazla katkı veren yapılar haline getirmek olduğunu söyledi.