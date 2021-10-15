Papara'dan finansal özgürlüğün önündeki engelleri kaldıracak iş birliği

Papara, Blindlook ile yapılan işbirliği ile görme engelli kullanıcıların ses odaklı teknolojisiyle özgürce, hiç kimsenin eşlik etmesine ihtiyaç duymadan erişebileceği bir çalışmaya imza attıklarını duyurdu.

Papara, engelleri ortadan kaldırmak ve finansal eşitliği sağlamak için önemli bir adım atarak görme engellileri sosyal hayat ve dijital dünyada özgürleştirme misyonuyla hareket eden BlindLook ile işbirliği yaptı. Böylece marka, 'Görme Engelsiz Marka' (EyeBrand) oldu. Bu birliktelik kapsamında görme engelliler, BlindLook'un ses odaklı teknolojisi sayesinde Papara'yı rahatça kullanabilecek ve tüm finansal işlemlerini güvenli ve özgür bir şekilde gerçekleştirme deneyimi yaşayacak.

FİNANSAL ENGELLERİ KALDIRDIK

Papara CEO'su Ahmed Faruk Karslı, "Günlük hayatımızda kolayca gerçekleştirdiğimiz eylemler, engelli bireyler için büyük zorluk olabiliyor. Papara olarak kullanıcılarımıza sunduğumuz hizmetlerden görme engellilerin de zorlanmadan, özgürce yararlanmasını istiyoruz. Toplumda kimseyi kategorize etmeden, herkesin eşit olanaklarla finansal işlemlerini gerçekleştirebileceği hizmetleri sunmak, bunu olabilecek en iyi deneyimle sunmak birincil önceliğimiz. Bu doğrultuda teknolojinin bizlere sunduğu imkanlardan faydalanarak engelleri kaldırdık ve Papara'yı görme engelli bireyler için de erişilebilir kıldık. Özellikle pandemi koşullarında engelli vatandaşlarımızın dijital ekonominin bir parçası haline gelebilmelerini çok önemsiyoruz. BlindLook ile olan birlikteliğimiz sayesinde onlar da finansal işlemlerini kolaylıkla Papara uygulaması ve web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek" diye konuştu.

"5 MİLYON KİŞİYE DOKUNAN BİR KAPSAYICILIK ÖRNEĞİNE İMZA ATTIK"

Herkes için erişilebilir bir dünya hayal ettiklerini, görme engellileri sosyal hayat ve dijital dünyada özgürleştirmek için yola çıktıklarını belirten BlindLook kurucuları Sadriye Görece ve Cihat Ersin Aydın, " Türkiye'de 1 milyon görme engelli birey yaşıyor. Bu kitle hayatlarının birçok alanında engelleniyorlar. Papara ile kurduğumuz iş birliği sayesinde görme engellilerin finansal işlemlerde yaşadıkları engelleri ortadan kaldırdık. Papara uygulamasını ya da web platformlarını kullanabilmek görme engelliler için sadece dijital bir çözüme erişimden çok daha öte bir anlam taşıyor. Bu adım, görme engelli bireylerin toplumda tek başlarına var olabilme ve bağımsız yaşam gayretlerini de destekliyor. Görme engelli kitlenin ailesini ve yakın çevresini de dahil ettiğimizde, 5 milyon kişinin hayatına dokunan bir kapsayıcılık örneğine imza attık" dedi.