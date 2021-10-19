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Ramazan Şimşek'ten çiftçiye yüzde 100 hibe buğday desteği - Son Dakika

Ramazan Şimşek'ten çiftçiye yüzde 100 hibe buğday desteği

19.10.2021 13:56
Ramazan Şimşek'ten çiftçiye yüzde 100 hibe buğday desteği

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Türkiye'de ve Gölbaşı'nda yaşanan kuraklık sorunu sebebiyle çiftçilerin mağdur olmaması için büyük bir adım attı.

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Türkiye'de ve Gölbaşı'nda yaşanan kuraklık sorunu sebebiyle çiftçilerin mağdur olmaması için büyük bir adım attı.

Geçtiğimiz haftalarda Gölbaşı Belediye Meclisi oy birliği ile yaşanan kuraklık sebebiyle, üreticilerin mağduriyetine destek olmak amacıyla örnek bir karara imza atmıştı. Çiftçinin ve üreticinin her zaman yanında olduklarının vurgusunu yapan Başkan Ramazan Şimşek, yüzde 75 hibe ile 200 kg buğday yardımı yapacağını duyurmuştu. Başkan Ramazan Şimşek yapılacak olan hibe desteğinin yüzde 100 e çıkarıldığının müjdesini verdi.

Gölbaşı'nda ikamet eden ve ilçe Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan Gölbaşılı üreticiler arasından Noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde saat 14.00'da başlayan kura çekimi programına; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Rukiye Duran, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan, muhtarlar ve çiftçiler katıldı. İnternetten başvuru yapan 2266 üretici arasından noter huzurunda ve mahalle bazında kayıtlı üretici sayısına göre tespit edilen kontenjana göre yapılan dijital çekiliş ile 425 üretici belirlendi. Çekiliş sonrası konuşan Başkan Ramazan Şimşek "Bugün burada çiftçimize Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek olarak bir müjde daha vermek istiyorum. 200 kg buğday yardımı ile yüzde 75 hibe desteğini yüzde 100 yapacağız. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah bereketli kılsın, birimizi bin yapsın. Gölbaşı Belediyesi olarak yanınızdayız" dedi.

Başkan Şimşek "Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü ile ortak bir çalışmaya imza attık. Tarım Belediyeciliği adına ülkemiz için Üniversite, Araştırma Enstitüsü ve Belediyemizin örnek olacak bir ilke imza attık. Ekilen her bir tohumun vatanımıza, milletimize ve çiftçimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını temenni ederim. Tarım ve hayvancılık konusunda ülke tarımına yön verecek projelere hayat vereceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Gölbaşı Belediyesi sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanana kura çekilişini kazananları ise belediye internet sitesinden noter onayı sonrası yayınlanacak. - ANKARA

Ramazan Şimşek'ten çiftçiye yüzde 100 hibe buğday desteği
Ramazan Şimşek'ten çiftçiye yüzde 100 hibe buğday desteği

Ankara Gölbaşı, Ramazan Şimşek, Buğday, Noter, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ramazan Şimşek'ten çiftçiye yüzde 100 hibe buğday desteği - Son Dakika Ekonomi


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