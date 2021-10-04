Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 498,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 498,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 498,50 liradan, 3 bin 284 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 305 liradan, 455 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 459 liradan, 3 bin 210 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 230 liradan, bin 605 liradan alınan Yarım Ziynet bin 615 liradan ve 803 liradan alınan Çeyrek Ziynet 808 liradan satılıyor. - İSTANBUL