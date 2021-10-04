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Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada altın fiyatları

04.10.2021 12:44
Serbest piyasada altın fiyatları, System.String[]

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 498,50 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 498,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 498,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 498,50 liradan, 3 bin 284 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 305 liradan, 455 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 459 liradan, 3 bin 210 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 230 liradan, bin 605 liradan alınan Yarım Ziynet bin 615 liradan ve 803 liradan alınan Çeyrek Ziynet 808 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Serbest piyasada altın fiyatları

Kapalıçarşı, Cumhuriyet, İstanbul, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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