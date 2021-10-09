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Sincan Belediyesi'nde çiftçilere yüzde 75 hibeli buğday tohumu desteği - Son Dakika

Sincan Belediyesi'nde çiftçilere yüzde 75 hibeli buğday tohumu desteği

09.10.2021 15:39

Sincan Belediyesi'nde çiftçilere yüzde 75 hibeli buğday tohumu desteği Sincan Belediyesi, ilçede tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilere destek sağlamak amacıyla uygulamaya koyduğu yüzde 75'i hibeli buğday tohumu dağıtımına başladı.

Sincan Belediyesi'nde çiftçilere yüzde 75 hibeli buğday tohumu desteği

ANKARA - Sincan Belediyesi, ilçede tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilere destek sağlamak amacıyla uygulamaya koyduğu yüzde 75'i hibeli buğday tohumu dağıtımına başladı.

Çiftçilere ekonomik destek sağlamak ve üretim çeşitliliğinin miktarını artırarak ülke tarımına katkı sağlamayı hedefleyen Sincan Belediyesi, ilçedeki çiftçilere yüzde 75'i hibeli olan yerli ve milli imkanlarla üretilen buğday tohumu desteği vermeye başladı. Peçenek Mahallesi'ndeki bir tarım deposunda gerçekleştirilen programla çiftçilere tohumlarını almaya başladı.

Programda konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise gıda güvenliliğinin son derece önemli olduğunun altını çizerek, "Son dönemde özellikle pandemi döneminde gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu tüm dünya çok daha derinden hissetti. Biz de önemli bir coğrafyada yaşıyoruz. Gerek su, gerekse tarımsal kapasite bakımında oldukça iyi bir ülkeyiz fakat bunu maalesef çok efektif değerlendiremiyoruz. Biz bu kaynaklarımızı etkin ve efektif kullanırsak bu bize yeter, hatta dışarıya da ihraç edecek kaynağımız olur. Çiftçilerimizin daha bilinçli iş yapması çok önemli. Burada da hepimiz üzerine bir sorumluluk düşüyor. Son dönemde Ziraat Odası Başkanımızla birlikte hareket ederek bu anlamda da üreticimizi daha bilinçlendirmek, tarımsal kapasiteyi daha güçlü kılabilmek için yapılabilecekleri istişare ediyoruz. Yerel yönetim düzeyinde çiftçilerimizin yanında olduğumuzu göstermek bizim için çok önemli. Çiftçilerimize böyle bir tohum desteği yapmanın önemli olduğunu düşündük. Biz üreticimizin ve çiftçimizin yanındayız. Sincan tarımsal kapasite bakımından da çoğu ilçeyi geride bırakmış durumda" dedi.

"Ankara aynı zamanda tarımın da başkentidir"

Tarım belediyeciliğinin önemini vurgulayan Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bületn Korkmaz da, "Ankara son derece stratejik ve önemli bir şehir. Aynı zamanda tarımın da başkenti. Başkentli çiftçiler yaptığı üretimle 53 tane üründe ülkemizde ilk 10 içinde, 22 tane tarımsal üründe ise ilk üçte yer almaktadır. Bunlar da hayatımızda sık sık yer alan ürünler. Tarım ve hayvancılıkta Başkentte meydana gelen gelişmeler bizleri mutlu ediyor. Bugünde yapılan çalışma, tarım belediyeciliğine örnek bir çalışma. Bugün başkentli çiftçiler Hollanda'daki çiftçilerle rekabet ediyor. Bizim de daha fazla teknolojiyi kullanmamız lazım. Bizim de daha fazla ölçeği büyütmemiz gerekiyor. Her aman çiftçimizin ve üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bir karış toprağın bile boş kalmaması gerekiyor. Dünyada tarım çok önemli bir konuma geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Çiftçiye yararı olacaktır"

Çiftçilerden Yasin Erden de desteklerinden ötürü ilgililere teşekkür ederek, "Yapılan destek için yetkililere teşekkür ederiz. Çiftçi için küçük bir katkı olsa da yararlı bir katkı bu. Çiftçiye yararı olacaktır. İnşallah ileride daha büyük miktarları yapılır. Daha uygun fiyatla tohum temin edebilmemiz çok güzel bir şey" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tohumların teslimine geçildi. Başkan Ercan ve beraberindeki yetkililer tohumları kendi

elleriyle traktörlere yükledi.

Sincan Belediyesi'nde çiftçilere yüzde 75 hibeli buğday tohumu desteği
Sincan Belediyesi'nde çiftçilere yüzde 75 hibeli buğday tohumu desteği
Sincan Belediyesi'nde çiftçilere yüzde 75 hibeli buğday tohumu desteği
Sincan Belediyesi'nde çiftçilere yüzde 75 hibeli buğday tohumu desteği
Sincan Belediyesi'nde çiftçilere yüzde 75 hibeli buğday tohumu desteği
Sincan Belediyesi'nde çiftçilere yüzde 75 hibeli buğday tohumu desteği
Sincan Belediyesi'nde çiftçilere yüzde 75 hibeli buğday tohumu desteği
Sincan Belediyesi'nde çiftçilere yüzde 75 hibeli buğday tohumu desteği

Sincan Belediyesi, Ankara, Buğday, Sincan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sincan Belediyesi'nde çiftçilere yüzde 75 hibeli buğday tohumu desteği - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sincan Belediyesi'nde çiftçilere yüzde 75 hibeli buğday tohumu desteği - Son Dakika
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